Sočne piščančje prsi v pečici
Meso

Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa

Piščančje prsi pogosto veljajo za pusto in dolgočasno meso, a z dobro marinado in pravilno pripravo se lahko spremenijo v izjemno sočen in okusen obrok. Začimbna marinada poskrbi za bogat okus, peka v pečici pa za enakomerno in nežno pečeno meso, ki se odlično poda k solatam, rižu, krompirju ali pita kruhu.

M.J. , Su.S.
08. 05. 2026 04.00

Piščančje prsi so ena najbolj priljubljenih vrst mesa, a imajo eno pogosto težavo – hitro postanejo suhe, puste in brez posebnega okusa. Ker vsebujejo zelo malo maščobe, se med peko hitro izsušijo, še posebej če jih pripravljamo predolgo ali na previsoki temperaturi. Prav zato marsikdo nad njimi ni najbolj navdušen, čeprav gre za vsestransko in zelo uporabno sestavino.

Preprost trik: meso marinirajte in specite v pečici

A dobra novica je, da lahko že z nekaj preprostimi triki naredimo ogromno razliko. Eden najboljših načinov je mariniranje, saj meso ne le začini, ampak mu pomaga ohraniti tudi sočnost. Tokratna marinada z aromatičnimi začimbami in osvežilnimi dodatki poskrbi, da se piščančje prsi med peko prepojijo z odličnim okusom in ostanejo prijetno mehke.

Okusna marinada poskrbi za sočnost, mehkobo in odličen okus. FOTO: Su.S.

Pomembno vlogo igra tudi peka v pečici, kjer se meso speče bolj enakomerno kot v ponvi, zato je manj možnosti, da bi ga izsušili. Rezultat so zlato zapečene, mehke in neverjetno okusne piščančje prsi, ki jih lahko postrežete na številne načine – ob grški solati, rižu, krompirju ali pita kruhkih, odlično pa se obnesejo tudi v sendvičih, tortiljah in bogatih solatnih skledah.

Sočne piščančje prsi v pečici FOTO: Su.S.

Sestavine:

- 2 kosa piščančjih prsi/fileja brez kosti in kože (500 g)

- 3 stroki česna

- 2 žlici oljčnega olja

- sok polovice limone

- 1 žlička sušenega origana

- 1 žlička sušenega drobnjaka

- 1 žlička sušenega peteršilja

- 1 žlička paprike v prahu

- 0,5 žličke soli

- mleti poper (po okusu)

Priprava:

1. Česen olupimo in drobno sesekljamo ali stisnemo, nato pa ga v skledi zmešamo z vsemi ostalimi sestavinami za marinado.

2. V skledo dodamo piščančje meso in ga z vseh strani dobro premažemo z marinado. Pokrijemo s folijo za živila in za eno uro postavimo v hladilnik.

3. Pečico segrejemo na 230 stopinj Celzija.

4. Marinirane piščančje prsi prestavimo na pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko, ter jih za približno 20 minut potisnemo v pečico, da notranja temperatura doseže 73 stopinj Celzija oziroma meso ni več rožnato. Na polovici peke lahko meso obrnemo.

5. Po peki naj prsi počivajo 5 minut, nato jih narežemo in postrežemo z izbrano prilogo ali pa uporabimo v sendvičih, tortiljah ali solatnih skledah.

Začimbna marinada poskrbi za bogat okus, peka v pečici pa za enakomerno in nežno pečeno meso. FOTO: Su.S.
