Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa

Piščančje prsi so ena najbolj priljubljenih vrst mesa, a imajo eno pogosto težavo – hitro postanejo suhe, puste in brez posebnega okusa. Ker vsebujejo zelo malo maščobe , se med peko hitro izsušijo, še posebej če jih pripravljamo predolgo ali na previsoki temperaturi. Prav zato marsikdo nad njimi ni najbolj navdušen, čeprav gre za vsestransko in zelo uporabno sestavino.

A dobra novica je, da lahko že z nekaj preprostimi triki naredimo ogromno razliko. Eden najboljših načinov je mariniranje, saj meso ne le začini, ampak mu pomaga ohraniti tudi sočnost. Tokratna marinada z aromatičnimi začimbami in osvežilnimi dodatki poskrbi, da se piščančje prsi med peko prepojijo z odličnim okusom in ostanejo prijetno mehke.

Pomembno vlogo igra tudi peka v pečici, kjer se meso speče bolj enakomerno kot v ponvi , zato je manj možnosti, da bi ga izsušili. Rezultat so zlato zapečene, mehke in neverjetno okusne piščančje prsi, ki jih lahko postrežete na številne načine – ob grški solati, rižu, krompirju ali pita kruhkih, odlično pa se obnesejo tudi v sendvičih, tortiljah in bogatih solatnih skledah.

Priprava:

1. Česen olupimo in drobno sesekljamo ali stisnemo, nato pa ga v skledi zmešamo z vsemi ostalimi sestavinami za marinado.

2. V skledo dodamo piščančje meso in ga z vseh strani dobro premažemo z marinado. Pokrijemo s folijo za živila in za eno uro postavimo v hladilnik.

3. Pečico segrejemo na 230 stopinj Celzija.

4. Marinirane piščančje prsi prestavimo na pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko, ter jih za približno 20 minut potisnemo v pečico, da notranja temperatura doseže 73 stopinj Celzija oziroma meso ni več rožnato. Na polovici peke lahko meso obrnemo.

5. Po peki naj prsi počivajo 5 minut, nato jih narežemo in postrežemo z izbrano prilogo ali pa uporabimo v sendvičih, tortiljah ali solatnih skledah.