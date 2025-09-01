okusno.je
Pečeno kislo zelje z rebri
Meso

Pečeno kislo zelje z rebri

1 h 40 min
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Sladice

Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Triki in nasveti

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Zabava

Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo

Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami
Meso

Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami

30 min
Meso
Piščanec z rižem iz pečice

Piščanec z rižem iz pečice

Odlična jed iz ene posode.

55 min
Meso
Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami

Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami

Hitro kosilo, narejeno v pičlih 30 minutah.

30 min
Piščanec parentier
Kosilo

Piščanec parentier

Mehka in kremasta jed v slogu francoskega “comfort fooda".

50 min
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Triki in nasveti

Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?

V čem tiči skrivnost popolno pečene svinjske ribice, da je sočna, mehka in s čudovito hrustljavo skorjico? Gre za kombinacijo dveh tehnik kuhanja in uporabe omamne marinade.

Štefani pečenka
Slovenska

Štefani pečenka

Okusna mesna štruca s trdo kuhanim jajcem.

1 h 20 min
Meso
Svinjska pečenka s pisano prilogo iz enega pekača

Svinjska pečenka s pisano prilogo iz enega pekača

Praznično kosilo, pripravljeno v enem pekaču.

1 h 40 min
Meso
Polnjena svinjska rebra

Polnjena svinjska rebra

Vrhunska mesna pojedina.

2 h
Preproste svinjske rolice s panceto
Meso

Preproste svinjske rolice s panceto

Jed, ki jo gostje radi vidijo, in še raje pojedo. 

55 min
Hitra enolončnica za decembrske dni
Kaj skuhati

Hitra enolončnica za decembrske dni

Topla, hranljiva in preprosta – zimska enolončnica s piščancem, krompirjem in korenjem je idealna izbira za hladne dni. Priprava je enostavna, okus pa popoln za razvajanje ob družinskem obroku.

Trik za peko sočnega piščanca s popolno hrustljavo kožo
Triki in nasveti

Trik za peko sočnega piščanca s popolno hrustljavo kožo

Pečen piščanec na soli je ena tistih metod, ki preseneti s svojo preprostostjo, rezultat pa je tako dober, da jo po prvem poskusu večina vzame za svojo stalnico. Za pripravo ne potrebujemo skoraj ničesar – le celega piščanca in debele plasti soli. Kljub temu pa je rezultat neverjetno sočen, aromatičen in čudovito hrustljav. V nadaljevanju razkrivamo, zakaj ta način deluje, kako poteka priprava in katere trike je dobro poznati, da bo piščanec vsakič popoln.

Meso
Pečena svinjska ribica z medom in gorčico

Pečena svinjska ribica z medom in gorčico

Samo 35 minut za vrhunsko svinjsko pečenko.

35 min
Jesen
Pečeno kislo zelje z mletim mesom

Pečeno kislo zelje z mletim mesom

Odlična jed iz pečice!

1 h 10 min
