Pečeno kislo zelje z rebri

Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami
Piščanec z rižem iz pečice
Odlična jed iz ene posode.
Hitro kosilo, narejeno v pičlih 30 minutah.
Piščanec parentier
Mehka in kremasta jed v slogu francoskega “comfort fooda".
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
V čem tiči skrivnost popolno pečene svinjske ribice, da je sočna, mehka in s čudovito hrustljavo skorjico? Gre za kombinacijo dveh tehnik kuhanja in uporabe omamne marinade.
Štefani pečenka
Okusna mesna štruca s trdo kuhanim jajcem.
Svinjska pečenka s pisano prilogo iz enega pekača
Praznično kosilo, pripravljeno v enem pekaču.
Polnjena svinjska rebra
Vrhunska mesna pojedina.
Preproste svinjske rolice s panceto
Jed, ki jo gostje radi vidijo, in še raje pojedo.
Hitra enolončnica za decembrske dni
Topla, hranljiva in preprosta – zimska enolončnica s piščancem, krompirjem in korenjem je idealna izbira za hladne dni. Priprava je enostavna, okus pa popoln za razvajanje ob družinskem obroku.
Trik za peko sočnega piščanca s popolno hrustljavo kožo
Pečen piščanec na soli je ena tistih metod, ki preseneti s svojo preprostostjo, rezultat pa je tako dober, da jo po prvem poskusu večina vzame za svojo stalnico. Za pripravo ne potrebujemo skoraj ničesar – le celega piščanca in debele plasti soli. Kljub temu pa je rezultat neverjetno sočen, aromatičen in čudovito hrustljav. V nadaljevanju razkrivamo, zakaj ta način deluje, kako poteka priprava in katere trike je dobro poznati, da bo piščanec vsakič popoln.
Pečena svinjska ribica z medom in gorčico
Samo 35 minut za vrhunsko svinjsko pečenko.
Pečeno kislo zelje z mletim mesom
Odlična jed iz pečice!