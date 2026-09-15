Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna

V MasterChefu Slovenija je tekmovalce čakal ekipni izziv, v katerem so morale tri skupine v 80 minutah pripraviti pet svetovnih klasik s kozicami : koktajl s kozicami, gambas al ajillo, pečen riž s kozicami, ceviche in gyoze. Rumeno ekipo so sestavljali Daniela, Tilen, Karin in Tjaša , ki so si razdelili pripravo petih jedi in na koncu s svojim naborom najbolj prepričali sodnike ter slavili zmago.

Rumena ekipa je v ekipnem izzivu pripravila pet svetovnih klasik s kozicami.

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Rumena ekipa je sodnikom najprej postregla Tilnov ceviche s kozicami in mangom. Jed je pripravil z zeleno, čebulo, papriko, čilijem, sokom limete in kumkvata, ingverjem, kokosovim mlekom, limonsko travo, limetinimi listi, koriandrom in kumaro .

Tilen je ceviche pripravljal šele drugič, a je bil s končnim rezultatom zelo zadovoljen. Upravičeno, saj je s svojo jedjo navdušil tudi sodnike. "Popoln ceviche. Sladkoba, pikantnost, sočnost, teksture so brutalne," je ocenil Mojmir Šiftar , ki sta ga še posebej navdušili hrustljava zelena in ravno prav marinirane kozice. Pohvalam se je pridružil tudi Luka Jezeršek . " Navdušuje me plastno okušanje. Še, še in še. To je tako dobro," je dejal ob pokušini.

Poleg Tilnovega cevicheja s kozicami in mangom je rumena ekipa pripravila še pečen riž s kozicami in papriko, začinjen z žafranom in dimljeno papriko, gyoze s kozicami in ingverjem, gambas al ajillo po mehiško s česnom, čilijem, koriandrom, limeto in rakovim fondom ter koktajl s kozicami z omako iz pečene zelenjave, koriandra, limete in čilija.

Vse tri skupine so v 80 minutah sodnikom dostavile vseh pet zahtevanih jedi, toda najbolj jih je prepričala prav rumena ekipa. Daniela, Tilen, Karin in Tjaša so tako izziv, ki se zanje ni začel najbolj obetavno, zaključili kot zmagovalci.

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Daniela je morala po zmagi oceniti še delo članov svoje ekipe. Kot najboljšega je izpostavila Tilna , ki se ji je prvi pridružil na balkonu, za njim pa se je na varno povzpela še Tjaša. Za najšibkejši člen ekipe je izbrala Karin , ki je tako kljub skupinski zmagi ostala brez balkona.

Bi ga pripravili tudi sami? Spodaj ne zamudite Tilnovega recepta.

Za Tilna se je večer končal na najboljši možni način. Ne le da je bil del zmagovalne ekipe, s svojim cevichejem je pripravil tudi eno najbolj pohvaljenih jedi izziva. V nadaljevanju preverite recept za Tilnov ceviche s kozicami in mangom.

Sestavine

- 8 repkov kozic, narezanih na manjše koščke

- 1 žlica manga, narezanega na kocke približne velikosti kozic

- 1 žlica drobno nasekljane zelene

- 1 žlica drobno nasekljane rdeče čebule

- 1 žlica drobno nasekljane rdeče, rumene in zelene paprike

- 1 žlica drobno nasekljane kumare

- 1 žlička drobno nasekljanega rdečega in zelenega čilija

- kokosovo mleko

- korenina ingverja

- 1 steblo limonske trave

- 4 limetini listi

- 1 žlička kosmičev palamide (bonito flakes)

- sončnično olje

- koriandrovi listi

- 1 limeta

- 2 kumkvata

- sol

Postopek priprave

Ingver narežemo na kolobarje, limonsko travo potolčemo in narežemo na tri dele. Dodamo limetine liste in kosmiče palamide, vse skupaj zalijemo s kokosovim mlekom ter segrevamo približno 15 minut. Nato ohladimo in precedimo skozi cedilo.

Sončnično olje in koriandrove liste zmiksamo v blenderju ter precedimo skozi gazo, da dobimo intenzivno zeleno koriandrovo olje.

Iz limete in kumkvatov iztisnemo sok. V posodi dobro premešamo kozice, mango, zeleno, rdečo čebulo, papriko, kumaro in čili. Nežno posolimo, prelijemo s sokom limete in kumkvatov ter pustimo marinirati približno eno do dve minuti.

Ceviche s pomočjo modela serviramo na sredino krožnika. Okoli njega nalijemo infuzirano kokosovo mleko in zaključimo z nekaj kapljicami koriandrovega olja.