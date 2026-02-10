okusno.je
Polenta z ragujem
Kuhinje

Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah

Naj vas olimpijski duh navdihne za kulinarična potovanja! Preizkusite te okusne in nasitne zimske specialitete iz držav, ki žarijo na olimpijskih igrah. Od domače goveje juhe do inovativnih kombinacij, te jedi bodo popestrile vaše zimsko druženje.

M.J.
10. 02. 2026 14.39

Zimske olimpijske igre niso le praznik športa, temveč tudi odličen navdih za vse, ki radi raziskujete okuse sveta. Države, ki blestijo na snegu in ledu, imajo pogosto tudi bogato kulinarično tradicijo, prilagojeno hladnemu podnebju – polno nasitnih, toplih in aromatičnih jedi. Prav takšne, ki se v zimskih mesecih še posebej priležejo.

Med spremljanjem olimpijskih bojev se lahko za trenutek preselimo v kuhinje tekmovalnih držav in spoznamo jedi, ki tam že generacije grejejo telo in dušo. Izbrali smo deset držav in po eno značilno jed, ki je odlična izbira za ta letni čas – bodisi za vikend kosilo, večerjo ali olimpijski večer na kavču.

Tradicionalna norveška jed Fårikål
Tradicionalna norveška jed Fårikål FOTO: Shutterstock

Norveška – Fårikål

Fårikål velja za norveško nacionalno jed in je prava zimska klasika. Gre za preprosto, a izjemno okusno enolončnico iz jagnjetine in zelja, začinjeno zgolj s soljo in celimi zrni popra. Jed se dolgo in počasi kuha, kar ustvari mehko meso in bogat okus. Zaradi svoje nasitnosti in topline je idealna izbira za hladne dni. Tradicionalno se postreže s krompirjem, kuhanim v lupini.

Sirov fondi
Sirov fondi FOTO: Thinkstock

Švica – sirni fondi

Klasični sirni fondi iz mešanice sirov, belega vina in česna je simbol druženja v zimskem času. Topel, raztegljiv sir in koščki kruha ustvarijo preprosto, a izjemno nasitno jed, idealno za dolge zimske večere.

PRIPOROČAMO RECEPT: Sirov fondi z grojerjem in čedarjem

Goveja juha
Goveja juha FOTO: Adobe Stock

Avstrija – goveja juha z rezanci (Rindsuppe)

Avstrijci prisegajo na močne, bistre juhe. Goveja juha z rezanci ali zdrobovimi cmočki je nepogrešljiva pozimi, pogosto postrežena kot uvod v nedeljsko kosilo ali kot samostojen obrok.

PREBERITE: Nasveti za najboljšo govejo juho

Poutine
Poutine FOTO: Shutterstock

Kanada – poutine

Kanadska klasika, ki združuje ocvrt krompirček, kose sira in vročo mesno omako, je prava zimska tolažilna hrana. Nasitna, preprosta in popolna za večer, ko zunaj pritisne mraz.

Finska lososova juha
Finska lososova juha FOTO: Shutterstock

Finska – lososova juha (Lohikeitto)

Kremna juha iz lososa, krompirja in kopra je ena najbolj prepoznavnih finskih jedi. Je hranljiva, nežna in hkrati izjemno aromatična – idealna izbira za hladne dni.

PRIPOROČAMO RECEPT: Finska lososova juha

Švedske mesne kroglice
Švedske mesne kroglice FOTO: Shutterstock

Švedska – mesne kroglice s pirejem (Köttbullar)

Čeprav znane po vsem svetu, so švedske mesne kroglice domača zimska klasika. Postrežene s krompirjevim pirejem, omako in brusnicami predstavljajo popolno ravnovesje med toplino in domačnostjo.

PRIPOROČAMO RECEPT: Švedske mesne kroglice

Govedina po burgundsko
Govedina po burgundsko FOTO: iStockphoto

Francija – boeuf bourguignon

Dolgo dušena govedina v rdečem vinu z zelenjavo je tipična zimska jed francoske kuhinje. Bogata, globokega okusa in idealna za počasno kuhanje ob koncu tedna.

PRIPOROČAMO RECEPT: Govedina po burgundsko

Polenta z ragujem
Polenta z ragujem FOTO: Shutterstock

Italija – polenta z ragujem

V severni Italiji je polenta osnovna zimska jed. Postrežena z mesnim ali gobovim ragujem je izjemno nasitna in prijetna, še posebej v hladnejših mesecih.

PRIPOROČAMO RECEPT: Svinjski ragu po italijansko

Pečena zadnja svinjska krača
Pečena zadnja svinjska krača FOTO: iStock

Nemčija – pečena svinjska krača (Schweinshaxe)

Pečena svinjska krača s hrustljavo kožo je ena najbolj prepoznavnih nemških jedi, zlasti v hladnejšem delu leta. Meso se dolgo peče, da postane mehko in sočno, zunaj pa dobi značilno zlato rjavo skorjico. Najpogosteje jo postrežejo z dušenim rdečim zeljem ali krompirjevimi cmoki, kar jo naredi za pravo zimsko pojedino.

PRIPOROČAMO RECEPT: Pečena svinjska krača

Japonska jed nabe
Japonska jed nabe FOTO: Shutterstock

Japonska – nabe

Nabe je tradicionalna japonska vroča jed, ki se kuha neposredno na mizi. Kombinacija jušne osnove, zelenjave, mesa ali rib je idealna za mrzle dni in druženje.

Kaj skuhati?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zimske olimpijske igre 2026 olimpijske igre kulinarična tradicija recepti zimske jedi zimske specialitete tradicionalna kuhinja
