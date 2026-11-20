Za pripravo dušenega kislega zelja potrebujemo:



- 1 kg kislega zelja

- 2 žlici olja ali masti

- 1 večja čebula

- 2 stroka česna (po želji)

- 2 do 3 lovorjevi listi

- sol, poprova zrna, mleta paprika (po želji in okusu)



Najprej olupimo in drobno nasekljamo čebulo. Če bomo dušenemu zelju dodali tudi česen, ga prav tako olupimo in drobno nasekljamo.



Kislo zelje poskusimo. Če se nam zdi prekislo, ga stresemo na cedilo in na hitro oplaknemo pod tekočo vodo, da dobimo željeno kislost. Oplaknjeno zelje odcedimo.



V posodi segrejemo olje ali mast. Dodamo čebulo in jo med občasnim mešanjem pražimo na srednji temperaturi, da se zmehča in malenkost porumeni. Primešamo česen in ga skupaj s čebulo pražimo eno minuto, da zadiši.



V posodo dodamo odcejeno zelje in ga na hitro popražimo oziroma samo dobro zmešamo s čebulo in česnom. Če bomo zelje začinili z mleto papriko, jo zdaj potrosimo po zelju in vse skupaj pražimo eno minuto. Prilijemo približno deciliter vode ter dodamo lovorjev list in poprova zrna. Če želimo, dodamo tudi malo mlete kumine, kislo zelje pa po okusu tudi posolimo, a pazimo, da ne dodamo preveč soli, saj je kislo zelje navadno že kar precej slano.



Posodo pokrijemo in pustimo, da se zelje na srednji temperaturi duši 20 do 30 minut, odvisno od tega, kako mehko zelje nam je všeč. Vmes večkrat premešamo. Pazimo, da je v posodi vedno dovolj tekočine, ker se zelje rado hitro prismodi. Tekočino prilivamo postopoma in po potrebi.



Ko je kislo zelje pripravljeno, ga lahko zabelimo še z ocvirki, ki jih predhodno segrejemo v kozici ali ponvi. Lahko pa dušeno zelje tudi predevamo v naoljen pekač in ga polijemo z žlico ali dvema olja. Pečemo približno 15 minut v pečici, ki smo jo predhodno segreli na 200 stopinj Celzija. Samo toliko, da se zelje po vrhu malce zapeče. Dober tek!