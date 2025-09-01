Štefani pečenka

Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Svinjska pečenka s pisano prilogo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Polnjena svinjska rebra
Vrhunska mesna pojedina.
Cop na lop - tradicionalna pogača, ki so jo otroci oboževali
Ja, prav ste prebrali. 'Cop na lop' je tradicionalna pogača, ki prihaja s širšega območja Kostanjevice na Krki. Gre za jed s skuto in pregreto smetano, ki je nekoč otrokom pomenila sladico.
Kako krvavice spečemo v pečici?
Krvavice so klasika slovenske kuhinje, še posebej v zimskih mesecih. Čeprav jih pogosto pečemo v ponvi, je priprava v pečici preprostejša, manj mastna in enako okusna. V tem članku razkrivamo, kako jih speči, da bodo zunaj hrustljave, znotraj pa sočne – popolne za postrežbo z zeljem ali repo in krompirjem.
Priljubljena zimska enolončnica, ki nasiti in razveseli
Jota je ena izmed najbolj priljubljenih slovenskih jedi, ki nas spominja na toplino domače kuhinje. Gre za enostavno in hranilno bogato enolončnico, ki je še posebej priljubljena v zimskih mesecih. Najbolj znana različica je s kislim zeljem, vendar pa v nekaterih delih Slovenije pripravljajo tudi joto z repo, ki prav tako slovi po svoji preprostosti in odličnem okusu.
Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje
Ko nastopijo hladnejši dnevi, se spremeni tudi naša prehrana. V zimskem jedilniku je pogosto prisotno kislo zelje, ki velja za zelo zdravo, okusno in tudi vsestransko uporabno živilo. Tokrat bomo iz njega pripravili preprosto prilogo, ki jo lahko postrežete s kranjsko klobaso, pečenico ali katero drugo izbrano mesnino.
Zdrobov koh
Preprosta sladica, ki se topi v ustih.
Ričet s prekajenim mesom
Priljubljena slovenska enolončnica iz ješprenja, zelenjave in prekajenega mesa.
5 receptov za buhtlje, ki bodo navdušili vso družino
Buhteljni so priljubljeno domače pecivo, značilno predvsem za jesenski in zimski čas. Skrivnost njihove priljubljenosti se skriva v rahlem testu, ki je tako mehko, da se kar stopi v ustih, in v dejstvu, da so nas z njimi rade razvajale naše babice. Predstavljamo vam pet odličnih receptov, s katerimi boste poskrbeli, da bodo slastni buhteljni zadišali tudi iz vaše kuhinje.
Hitra pašta fižol, ki vedno uspe in navduši
Ko se zunaj shladi, prija nekaj toplega, nasitnega in dišečega – točno takšna je pašta fižol po receptu Sanje Sirk. Priljubljena primorska enolončnica, pripravljena v manj kot eni uri, vas bo navdušila z bogatim okusom in preprostostjo. Idealna izbira za hitro, domače in hranljivo kosilo v hladnih dneh.
Gobova juha z ajdovo kašo
Bogata in nasitna jed iz bogate zakladnice receptov naših babic.
Sladko zelje z mesom
Okusna in nasitna enolončnica iz bogate zakladnice receptov naših babic.
Zeljševka – "nenavadna" potica iz domačega vrta
Zeljševka je tradicionalna potica iz Idrijsko-Cerkljanske regije, ki navduši z edinstveno zeliščno aromo in hrustljavo skorjico. Pripravimo jo lahko v slani ali sladki različici, osnovo pa vedno predstavlja kvašeno testo z nadevom iz drobnjaka in drugih pomladnih zelišč.