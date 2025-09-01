okusno.je
Štefani pečenka
Slovenska

Štefani pečenka

1 h 20 min
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Sladice

Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke

Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Priložnostno

Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo

Svinjska pečenka s pisano prilogo iz enega pekača
Meso

Svinjska pečenka s pisano prilogo iz enega pekača

1 h 40 min
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Priložnostno

Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled

Meso
Polnjena svinjska rebra

Polnjena svinjska rebra

Vrhunska mesna pojedina.

2 h
Slovenska
Cop na lop - tradicionalna pogača, ki so jo otroci oboževali

Cop na lop - tradicionalna pogača, ki so jo otroci oboževali

Ja, prav ste prebrali. 'Cop na lop' je tradicionalna pogača, ki prihaja s širšega območja Kostanjevice na Krki. Gre za jed s skuto in pregreto smetano, ki je nekoč otrokom pomenila sladico.

Kako krvavice spečemo v pečici?
Triki in nasveti

Kako krvavice spečemo v pečici?

Krvavice so klasika slovenske kuhinje, še posebej v zimskih mesecih. Čeprav jih pogosto pečemo v ponvi, je priprava v pečici preprostejša, manj mastna in enako okusna. V tem članku razkrivamo, kako jih speči, da bodo zunaj hrustljave, znotraj pa sočne – popolne za postrežbo z zeljem ali repo in krompirjem.

Priljubljena zimska enolončnica, ki nasiti in razveseli
Juhe in jedi na žlico

Priljubljena zimska enolončnica, ki nasiti in razveseli

Jota je ena izmed najbolj priljubljenih slovenskih jedi, ki nas spominja na toplino domače kuhinje. Gre za enostavno in hranilno bogato enolončnico, ki je še posebej priljubljena v zimskih mesecih. Najbolj znana različica je s kislim zeljem, vendar pa v nekaterih delih Slovenije pripravljajo tudi joto z repo, ki prav tako slovi po svoji preprostosti in odličnem okusu.

Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje
Slovenska

Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje

Ko nastopijo hladnejši dnevi, se spremeni tudi naša prehrana. V zimskem jedilniku je pogosto prisotno kislo zelje, ki velja za zelo zdravo, okusno in tudi vsestransko uporabno živilo. Tokrat bomo iz njega pripravili preprosto prilogo, ki jo lahko postrežete s kranjsko klobaso, pečenico ali katero drugo izbrano mesnino.

Sladice
Zdrobov koh

Zdrobov koh

Preprosta sladica, ki se topi v ustih.

35 min
Slovenska
Ričet s prekajenim mesom

Ričet s prekajenim mesom

Priljubljena slovenska enolončnica iz ješprenja, zelenjave in prekajenega mesa.

2 h
5 receptov za buhtlje, ki bodo navdušili vso družino
Sladice

5 receptov za buhtlje, ki bodo navdušili vso družino

Buhteljni so priljubljeno domače pecivo, značilno predvsem za jesenski in zimski čas. Skrivnost njihove priljubljenosti se skriva v rahlem testu, ki je tako mehko, da se kar stopi v ustih, in v dejstvu, da so nas z njimi rade razvajale naše babice. Predstavljamo vam pet odličnih receptov, s katerimi boste poskrbeli, da bodo slastni buhteljni zadišali tudi iz vaše kuhinje.

Hitra pašta fižol, ki vedno uspe in navduši
Juhe in jedi na žlico

Hitra pašta fižol, ki vedno uspe in navduši

Ko se zunaj shladi, prija nekaj toplega, nasitnega in dišečega – točno takšna je pašta fižol po receptu Sanje Sirk. Priljubljena primorska enolončnica, pripravljena v manj kot eni uri, vas bo navdušila z bogatim okusom in preprostostjo. Idealna izbira za hitro, domače in hranljivo kosilo v hladnih dneh.

Gobova juha z ajdovo kašo
Juhe in jedi na žlico

Gobova juha z ajdovo kašo

Bogata in nasitna jed iz bogate zakladnice receptov naših babic.

1 h
Juhe in jedi na žlico
Sladko zelje z mesom

Sladko zelje z mesom

Okusna in nasitna enolončnica iz bogate zakladnice receptov naših babic.

1 h 50 min
Slovenska
Zeljševka – "nenavadna" potica iz domačega vrta

Zeljševka – "nenavadna" potica iz domačega vrta

Zeljševka je tradicionalna potica iz Idrijsko-Cerkljanske regije, ki navduši z edinstveno zeliščno aromo in hrustljavo skorjico. Pripravimo jo lahko v slani ali sladki različici, osnovo pa vedno predstavlja kvašeno testo z nadevom iz drobnjaka in drugih pomladnih zelišč.

