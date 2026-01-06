Priljubljena jed avstrijskih smučišč je ideja za popolno zimsko kosilo

Gröstl je tradicionalna jed , ki izvira iz Tirolske in se je sčasoma razširila po vsej Avstriji. Gre za izjemno okusno in nasitno jed, ki jo je enostavno pripraviti, saj zanjo potrebujemo le nekaj osnovnih sestavin, ki jih verjetno že imate v svoji kuhinji.

Gröstl je v osnovi sestavljen iz praženega krompirja , prekajene slanine , čebule in začimb , kot so mleta sladka ali pekoča paprika in semena kumine. Jed pogosto vsebuje tudi na kose narezano kuhano govedino ali ostanke kakšnega drugega mesa, Avstrijci pa jo navadno postrežejo posuto s peteršiljem, na vrhu pa dodajo še pečeno jajce .

Gröstl je odlična ideja za krepko zimsko kosilo, ki vas bo zagotovo navdušilo s svojim edinstvenim okusom.

Najprej skuhamo krompir v olupku. Ko ga lahko brez težav prebodemo z nožem, ga odcedimo in nekoliko ohladimo. Krompir nato olupimo in narežemo na rezine (kolobarje).

Na srednje močnem ognju segrejemo večjo ponev, v katero vlijemo olje.

Dodamo narezano čebulo in jo pražimo, da postekleni in se malenkost zmehča.

Dodamo narezano prekajeno slanino in kuhano govedino ter pražimo dalje, da se slanina hrustljavo zapeče.

Dodamo narezan krompir in ga enakomerno razporedimo po ponvi. Pustimo, da se krompir praži, dokler ne postane hrustljav in zlato rjav. Med praženjem ga občasno premešamo. Začinimo s soljo in mletim poprom, po želji pa dodamo tudi malo mlete paprike in/ali semena kumine.

Medtem v drugi ponvi spečemo jajca.

Gröstl serviramo na krožnike. Na vrh položimo pečeno jajce, pripravljeno jed pa na koncu potresemo še s svežim peteršiljem za dodaten okus in dekoracijo. Dober tek!