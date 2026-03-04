Najbolj mehak in puhast kruh na svetu, ki ostane dolgo svež

Japonski mlečni kruh je mehka, puhasta in rahlo sladka vrsta belega kruha, ki je v Aziji še posebej priljubljena v pekarnah in domačih kuhinjah. Pogosto ga imenujejo " Shokupan" ali "Hokkaido milk bread", pri čemer ime "Hokkaido" izvira iz japonske regije, znane po kakovostnem mleku. Ta kruh je zaradi svoje izjemno lahke in kot oblak puhaste teksture postal globalna senzacija in je priljubljena izbira tako za toast kot sendviče kot tudi za uživanje samostojno.

Ključno razliko določa metoda tangzhong – gre za posebno tehniko, kjer se del moke z vodo, mlekom ali obojim skuha v gosto pasto , preden se doda v glavno testo. Ta pasta (imenovana tangzhong oziroma tudi 'mlečni podmet') tvori želatinizirane škrobe, ki zadržujejo več vlage v testu, zaradi česar kruh ostane puhast, mehak in svež dlje časa kot drugi kruhi.

Japonski mlečni kruh je bogatega, nekoliko sladkastega okusa , ker recept vključuje mleko, maslo, sladkor ter včasih celo smetano in jajca. Kruh se pogosto nareže na debele rezine in postreže kot zajtrk ali prigrizek, običajno popečen z maslom ali marmelado, lahko pa služi tudi kot osnova za hladne ali tople sendviče.

Rezultat je lahkotna tekstura, ki se lepo ujame z različnimi namazi, dodatki ali pa tudi samo z maslom.

- 15 g mleka v prahu (po želji)

Priprava se morda zdi zapletena, a v resnici ni tako.

1. Pripravimo tangzhong. V kozico zlijemo 60 ml mleka, 60 ml vode in dodamo 20 gramov moke. Dobro premešamo, nato pa med nenehnim mešanjem kuhamo na nizki temperaturi.

2. Ko se zmes zgosti, jo predenemo v skledico in pokrijemo s folijo za živila. Pustimo, da se ohladi na sobno temperaturo.

3. Preostanek mleka segrejemo do mlačnega in ga zlijemo v skledo kuhinjskega robota. Dodamo žličko sladkorja in kvas, premešamo in pustimo stati 15 minut.

4. Ko se kvas aktivira, dodamo mleko v prahu, preostanek sladkorja, tangzhong, jajce, preostanek moke in sol.

5. Robot vključimo na nizki hitrosti, da se sestavine povežejo, takrat začnemo postopoma dodajati maslo. Gnetemo 5 minut, da se maslo vpije v testo. Na koncu povečamo hitrost in gnetemo še 10 minut, da dobimo povsem gladko in mehko testo.