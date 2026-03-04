okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Rezultat je lahkotna tekstura, ki se lepo ujame z različnimi namazi, dodatki ali pa tudi samo z maslom.
Kuhinje

Najbolj mehak in puhast kruh na svetu, ki ostane dolgo svež

Sanje o najmehkejšem kruhu, ki ostane dlje časa svež, so resnične! Odkrijte tehniko tangzhong, ki se uporablja za pripravo legendarnega japonskega mlečnega kruha. Uživajte v njegovi popolni teksturi in bogatem okusu, ki bo vaš zajtrk in sendviče dvignil na višjo raven.

M.J. , Su.S.
04. 03. 2026 04.00

Kaj je japonski mlečni kruh?

Japonski mlečni kruh je mehka, puhasta in rahlo sladka vrsta belega kruha, ki je v Aziji še posebej priljubljena v pekarnah in domačih kuhinjah. Pogosto ga imenujejo "Shokupan" ali "Hokkaido milk bread", pri čemer ime "Hokkaido" izvira iz japonske regije, znane po kakovostnem mleku. Ta kruh je zaradi svoje izjemno lahke in kot oblak puhaste teksture postal globalna senzacija in je priljubljena izbira tako za toast kot sendviče kot tudi za uživanje samostojno.

Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Preberi še Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma

Zakaj je kruh tako mehak in puhast?

Ključno razliko določa metoda tangzhong – gre za posebno tehniko, kjer se del moke z vodo, mlekom ali obojim skuha v gosto pasto, preden se doda v glavno testo. Ta pasta (imenovana tangzhong oziroma tudi 'mlečni podmet') tvori želatinizirane škrobe, ki zadržujejo več vlage v testu, zaradi česar kruh ostane puhast, mehak in svež dlje časa kot drugi kruhi.

Posebnost kruha je ‘tangzhong’ oziroma 'mlečni podmet' iz vode, mleka in moke, zaradi katerega je kruh bolj puhast in ostane svež dalj časa.
Posebnost kruha je ‘tangzhong’ oziroma 'mlečni podmet' iz vode, mleka in moke, zaradi katerega je kruh bolj puhast in ostane svež dalj časa. FOTO: Su.S.

Odličen okus

Japonski mlečni kruh je bogatega, nekoliko sladkastega okusa, ker recept vključuje mleko, maslo, sladkor ter včasih celo smetano in jajca. Kruh se pogosto nareže na debele rezine in postreže kot zajtrk ali prigrizek, običajno popečen z maslom ali marmelado, lahko pa služi tudi kot osnova za hladne ali tople sendviče.

Rezultat je lahkotna tekstura, ki se lepo ujame z različnimi namazi, dodatki ali pa tudi samo z maslom.
Rezultat je lahkotna tekstura, ki se lepo ujame z različnimi namazi, dodatki ali pa tudi samo z maslom. FOTO: Su.S.

Recept: Japonski mlečni kruh

Sestavine:

- 180 ml mleka

- 60 ml vode

- 370 g moke

- 5 g suhega kvasa

- 15 g mleka v prahu (po želji)

- 50 g sladkorja

- 2 jajci

- 1 žlička soli

- 60 g masla (sobne temperature)

- 1 žlica smetane

Priprava se morda zdi zapletena, a v resnici ni tako.
Priprava se morda zdi zapletena, a v resnici ni tako. FOTO: Su.S.

Postopek priprave:

1. Pripravimo tangzhong. V kozico zlijemo 60 ml mleka, 60 ml vode in dodamo 20 gramov moke. Dobro premešamo, nato pa med nenehnim mešanjem kuhamo na nizki temperaturi.

2. Ko se zmes zgosti, jo predenemo v skledico in pokrijemo s folijo za živila. Pustimo, da se ohladi na sobno temperaturo.

3. Preostanek mleka segrejemo do mlačnega in ga zlijemo v skledo kuhinjskega robota. Dodamo žličko sladkorja in kvas, premešamo in pustimo stati 15 minut.

4. Ko se kvas aktivira, dodamo mleko v prahu, preostanek sladkorja, tangzhong, jajce, preostanek moke in sol.

5. Robot vključimo na nizki hitrosti, da se sestavine povežejo, takrat začnemo postopoma dodajati maslo. Gnetemo 5 minut, da se maslo vpije v testo. Na koncu povečamo hitrost in gnetemo še 10 minut, da dobimo povsem gladko in mehko testo.

Ugneteno testo mora narasti na dvojno količino.
Ugneteno testo mora narasti na dvojno količino. FOTO: Su.S.

6. Testo vzamemo iz sklede in ga oblikujemo v kepo. Vrnemo ga v skledo, pokrijemo s folijo in pustimo vzhajati 1 uro.

7. Ozek podolgovat pekač namastimo z maslom in ga rahlo pomokamo.

8. Testo vzamemo iz sklede in ga razdelimo na štiri enake dele. Vsakega razvaljamo, nato pa tri robove zavihamo navznoter in zvijemo v rolico. Rolice položimo v pekač z robom spodaj.

9. Pekač pokrijemo s folijo in pustimo vzhajati dobre pol ure.

10. Medtem pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija.

11. V skledici razžvrkljamo jajce skupaj z žlico smetane ali mleka. Z mešanico premažemo kruh.

12. Pečemo 30 minut. Po peki ga nekaj minut pustimo v pekaču, nato pa ga prestavimo na rešetko.

Dišeč, puhast in okusen japonski kruh vam bo šel zagotovo v slast.
Dišeč, puhast in okusen japonski kruh vam bo šel zagotovo v slast. FOTO: Su.S.
Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Hitri kruhki, ki so odličen vir beljakovin
Preberi še Hitri kruhki, ki so odličen vir beljakovin
5 slovenskih prehranskih mitov, ki jim še vedno verjamemo
Preberi še 5 slovenskih prehranskih mitov, ki jim še vedno verjamemo
japonski mlečni kruh zelo rahel kruh tangzhong mehak kruh domači kruh recept za kruh
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Triki in nasveti

Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih