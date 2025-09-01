okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiška MediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Hitri pita kruhki iz ponve za domači gyros in kebab
Triki in nasveti

Hitri pita kruhki iz ponve za domači gyros in kebab

Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Testenine in žita

Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova

Limonin biskvit z makom
Sladice

Limonin biskvit z makom

1 h 30 min
Pečenice s papriko iz pečice
Kaj skuhati

Pečenice s papriko iz pečice

55 min
Popoln jesenski meni s preprosto domačo sladico
Jesen

Popoln jesenski meni s preprosto domačo sladico

Kuhinje
Pripravljeno v nekaj minutah: Ko boste poskusili to feto, boste želeli še in še

Pripravljeno v nekaj minutah: Ko boste poskusili to feto, boste želeli še in še

Grčija ima nekaj skrivnosti, ki jih je vredno odkriti. Ena izmed njih je zagotovo priljubljeni meze, pečena feta v testu, prelita z medom in sezamom. Na videz preprosta jed, ki pa vas s prvim grižljajem ponese na obalo Egejskega morja.

Mediteranska
5 priljubljenih grških jedi, ki jih z lahkoto pripravite doma

5 priljubljenih grških jedi, ki jih z lahkoto pripravite doma

Grška kuhinja navdušuje s preprostostjo, svežimi sestavinami in polnimi okusi, ki nas v hipu popeljejo na sončne plaže. Dobra novica? Za pripravo priljubljenih grških jedi vam ni treba biti mojster kuhinje! Predstavljamo vam pet okusnih receptov – od hrustljave špinačne pite do slastnega piščančjega gyrosa – ki jih z malo truda lahko pripravite kar doma. Grčija še nikoli ni bila tako blizu!

Lahka musaka z bučkami
Kosilo

Lahka musaka z bučkami

Odlična poletna jed, primerna za vse dni v tednu.

2 h 5 min
Krompirjeva zloženka z mletim mesom in paradižnikom
Kosilo

Krompirjeva zloženka z mletim mesom in paradižnikom

Preprosto kosilo, ki ga zna vsak pripraviti.

1 h 10 min
Tako boste pripravili najboljši tzatziki
Mediteranska

Tako boste pripravili najboljši tzatziki

Če ste kdaj obiskali Grčijo, ste zelo verjetno poskusili tzatziki. Gre za osvežilno kumarično solato, ki se tradicionalno postreže k jedem z žara. Odlična je tudi kot omaka, v katero pomakamo koščke pita kruha ali zelenjave. Preverite, kako si lahko sami pripravite okusen tzatziki in s katerimi sestavinami lahko to preprosto grško jed še popestrite.

Mediteranska
Pričarajte si poletje tudi v svoji kuhinji

Pričarajte si poletje tudi v svoji kuhinji

Ni skrivnost, da sredozemska kuhinja slovi po lahkotnih, enostavnih in zelo okusnih jedeh, ki zadovoljijo tudi najbolj zahtevne sladokusce. Pričarajte si sredozemski utrip v domači kuhinji in si s tem podaljšajte počitniško vzdušje.

Piknik in žar
Popestrite ponudbo žar jedi s slastnimi grškimi ražnjiči

Popestrite ponudbo žar jedi s slastnimi grškimi ražnjiči

Souvlaki so v Grčiji zelo priljubljena jed, ki se navadno postreže s pita kruhom in osvežilnim tzatzikijem. Na lesena ali kovinska nabodala nanizani začinjeni koščki mesa se navadno spečejo na žaru, zato so odlična ideja za vaš naslednji piknik, saj boste z njimi navdušili vse po vrsti. Poleg odličnega okusa vas bodo grški ražnjiči navdušili tudi s hitro in enostavno pripravo.

Preprosta jed, ki bo navdušila ljubitelje krompirja
Kuhinje

Preprosta jed, ki bo navdušila ljubitelje krompirja

Preprosta grška jed, ki vas bo navdušila takoj, ko jo boste poskusili. Še zlasti, če imate radi krompir, česen in olivno olje, ki so glavne sestavine skordalije, priljubljene grške jedi, ki se lahko je topla ali hladna.

Tzatziki omaka s feto
Poletje

Tzatziki omaka s feto

Najboljši tzatziki, kar ste ga jedli!

20 min
Bučkini ocvrtki s feto
Zelenjava

Bučkini ocvrtki s feto

Z užitkom jih boste pohrustali!

1 h 5 min
Zima
Piščanec po špansko z belim fižolom

Piščanec po špansko z belim fižolom

Izjemno okusna in nasitna jed, ki jo pripravimo v eni ponvi.

1 h 5 min
Po poteh znanih jedi
Musaka: priljubljena zloženka iz zelenjave in mletega mesa

Musaka: priljubljena zloženka iz zelenjave in mletega mesa

Musaka marsikoga asociira na poletje, predvsem tiste, ki radi počitnikujejo v Grčiji. Gre za v pečici pečeno zloženko iz več plasti jajčevcev, krompirja ali bučk in mletega mesa. Različice te jedi poznajo tudi v drugih balkanskih državah in Turčiji. Zanimivo je, da se je grška musaka, kot jo poznamo danes, pojavila šele v začetku 20. stoletja in v bistvu predstavlja zanimiv spoj vzhoda in zahoda.

Arhiv
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

Anketa Arhiv
Ali pogosto kuhate skupaj s partnerjem?