Hitri pita kruhki iz ponve za domači gyros in kebab

Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Limonin biskvit z makom
Pečenice s papriko iz pečice
Popoln jesenski meni s preprosto domačo sladico
Pripravljeno v nekaj minutah: Ko boste poskusili to feto, boste želeli še in še
Grčija ima nekaj skrivnosti, ki jih je vredno odkriti. Ena izmed njih je zagotovo priljubljeni meze, pečena feta v testu, prelita z medom in sezamom. Na videz preprosta jed, ki pa vas s prvim grižljajem ponese na obalo Egejskega morja.
5 priljubljenih grških jedi, ki jih z lahkoto pripravite doma
Grška kuhinja navdušuje s preprostostjo, svežimi sestavinami in polnimi okusi, ki nas v hipu popeljejo na sončne plaže. Dobra novica? Za pripravo priljubljenih grških jedi vam ni treba biti mojster kuhinje! Predstavljamo vam pet okusnih receptov – od hrustljave špinačne pite do slastnega piščančjega gyrosa – ki jih z malo truda lahko pripravite kar doma. Grčija še nikoli ni bila tako blizu!
Lahka musaka z bučkami
Odlična poletna jed, primerna za vse dni v tednu.
Krompirjeva zloženka z mletim mesom in paradižnikom
Preprosto kosilo, ki ga zna vsak pripraviti.
Tako boste pripravili najboljši tzatziki
Če ste kdaj obiskali Grčijo, ste zelo verjetno poskusili tzatziki. Gre za osvežilno kumarično solato, ki se tradicionalno postreže k jedem z žara. Odlična je tudi kot omaka, v katero pomakamo koščke pita kruha ali zelenjave. Preverite, kako si lahko sami pripravite okusen tzatziki in s katerimi sestavinami lahko to preprosto grško jed še popestrite.
Pričarajte si poletje tudi v svoji kuhinji
Ni skrivnost, da sredozemska kuhinja slovi po lahkotnih, enostavnih in zelo okusnih jedeh, ki zadovoljijo tudi najbolj zahtevne sladokusce. Pričarajte si sredozemski utrip v domači kuhinji in si s tem podaljšajte počitniško vzdušje.
Popestrite ponudbo žar jedi s slastnimi grškimi ražnjiči
Souvlaki so v Grčiji zelo priljubljena jed, ki se navadno postreže s pita kruhom in osvežilnim tzatzikijem. Na lesena ali kovinska nabodala nanizani začinjeni koščki mesa se navadno spečejo na žaru, zato so odlična ideja za vaš naslednji piknik, saj boste z njimi navdušili vse po vrsti. Poleg odličnega okusa vas bodo grški ražnjiči navdušili tudi s hitro in enostavno pripravo.
Preprosta jed, ki bo navdušila ljubitelje krompirja
Preprosta grška jed, ki vas bo navdušila takoj, ko jo boste poskusili. Še zlasti, če imate radi krompir, česen in olivno olje, ki so glavne sestavine skordalije, priljubljene grške jedi, ki se lahko je topla ali hladna.
Tzatziki omaka s feto
Najboljši tzatziki, kar ste ga jedli!
Bučkini ocvrtki s feto
Z užitkom jih boste pohrustali!
Piščanec po špansko z belim fižolom
Izjemno okusna in nasitna jed, ki jo pripravimo v eni ponvi.
Musaka: priljubljena zloženka iz zelenjave in mletega mesa
Musaka marsikoga asociira na poletje, predvsem tiste, ki radi počitnikujejo v Grčiji. Gre za v pečici pečeno zloženko iz več plasti jajčevcev, krompirja ali bučk in mletega mesa. Različice te jedi poznajo tudi v drugih balkanskih državah in Turčiji. Zanimivo je, da se je grška musaka, kot jo poznamo danes, pojavila šele v začetku 20. stoletja in v bistvu predstavlja zanimiv spoj vzhoda in zahoda.