okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
Slovenska ItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Odlična juha, pripravljena v samo 10 minutah
Juhe in jedi na žlico

Odlična juha, pripravljena v samo 10 minutah

Hitra kosila, pripravljena brez kompliciranja in stresa
Kaj skuhati

Hitra kosila, pripravljena brez kompliciranja in stresa

Odlični namazi, ki so prava zakladnica beljakovin
Zdravo in vegi

Odlični namazi, ki so prava zakladnica beljakovin

Zdravo, nasitno in okusno: živilo, ki ga jeseni ne sme manjkati na krožniku
Zdravo in vegi

Zdravo, nasitno in okusno: živilo, ki ga jeseni ne sme manjkati na krožniku

Ričet s prekajenim mesom
Slovenska

Ričet s prekajenim mesom

2 h
Priloge
Italijanski krompirjevi kroketi

Italijanski krompirjevi kroketi

Odlična priloga, ki se poda k raznovrstnim glavnim jedem in različnim omakam.

1 h 40 min
Sladice
Kostanjev tiramisu

Kostanjev tiramisu

Poslastica, ki ji ni para!

25 min
Najboljša bolonjska omaka: Kuharski mojster pravi, da je ta sestavina nujna
Triki in nasveti

Najboljša bolonjska omaka: Kuharski mojster pravi, da je ta sestavina nujna

Odkrijte skrivnost popolne bolonjske omake po nasvetu priznanega kuharskega mojstra. Ta nepričakovana sestavina priljubljeni jedi doda neverjetno kremnost in avtentičen italijanski okus.

Gosta čičerikina juha
Juhe in jedi na žlico

Gosta čičerikina juha

Krepka juha, pripravljena v pičlih 20 minutah.

20 min
Težko se je upreti dobri parmigiani in ta recept zagotavlja uspeh
Kaj skuhati

Težko se je upreti dobri parmigiani in ta recept zagotavlja uspeh

Melancani alla parmigiana so ena najbolj priljubljenih italijanskih jedi iz jajčevcev. Gre za okusno zelenjavno jed, ki jo sestavljajo plasti popečenih jajčevcev, sira in bogate paradižnikove omake. Sanja Sirk je pripravila svoj recept za to italijansko klasiko, ki navduši s preprostostjo in polnim okusom.

Kaj skuhati
Božanske testenine, ki jih pripravite v samo desetih minutah

Božanske testenine, ki jih pripravite v samo desetih minutah

Medtem ko se testenine kuhajo, pripravite slastno omako, ki je ne rabite kuhati. Hitro, brez kompliciranja in popolno za enostavne obroke med tednom.

Zelenjava
Italijanska enolončnica, ki je odlična rešitev za "odvečno" zelenjavo

Italijanska enolončnica, ki je odlična rešitev za "odvečno" zelenjavo

Ciambotta, okusna italijanska poletna zelenjavna enolončnica, je odlična rešitev, ko želimo na najbolj okusen način porabiti "odvečno" zelenjavo oziroma v en lonec zmetati vse, kar trenutno raste na vrtu.

Pečene testenine Caprese
Testenine in žita

Pečene testenine Caprese

Slastna brezmesna jed, pripravljena v enem pekaču.

45 min
Božanske italijanske testenine, ki so popolna izbira za hitro poletno kosilo
Testenine in žita

Božanske italijanske testenine, ki so popolna izbira za hitro poletno kosilo

Popeljite se na kulinarično potovanje po Amalfijski obali z receptom za špagete alla Nerano. Preverite, kako lahko doma pripravite to slastno testeninsko jed z bučkami, sirom in svežo baziliko. Preprosta priprava, a nepozaben okus, ki vas bo z vsakim grižljajem popeljal v sončno Italijo!

Zelenjavna lazanja
Kaj skuhati

Zelenjavna lazanja

Slastna brezmesna lazanja z bogatim zelenjavnim nadevom.

1 h 35 min
Italijanska
Slastni njoki, za katere ne potrebujete krompirja, priprava pa je zelo enostavna

Slastni njoki, za katere ne potrebujete krompirja, priprava pa je zelo enostavna

Rimski njoki so rešitev, ko si zaželite nekaj hitrega in okusnega, in so odlična izbira, ko se naveličate "običajnih" krompirjevih njokov. Za njihovo pripravo ne potrebujete krompirja, temveč pšenični zdrob, parmezan, jajca in maslo.

Ribe in morski sadeži
Primorski navdih: Poletne jedi, ki vas odpeljejo na dopust

Primorski navdih: Poletne jedi, ki vas odpeljejo na dopust

Pripravite se na poletno vzdušje kar doma z okusnimi morskimi recepti. Z lahkoto pripravite slastne jedi, ki vas bodo popeljale v osrčje Sredozemlja. Privoščite si slastno rižoto, okusne lignje v omaki ali pa sardele na šavor. Odkrijte skrivnosti priprave, s katerimi boste vsak grižljaj spremenili v pravo morsko avanturo!

Arhiv
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

Anketa Arhiv
Ali pogosto kuhate skupaj s partnerjem?