Odlična juha, pripravljena v samo 10 minutah

Hitra kosila, pripravljena brez kompliciranja in stresa
Odlični namazi, ki so prava zakladnica beljakovin
Zdravo, nasitno in okusno: živilo, ki ga jeseni ne sme manjkati na krožniku
Ričet s prekajenim mesom
Italijanski krompirjevi kroketi
Odlična priloga, ki se poda k raznovrstnim glavnim jedem in različnim omakam.
Kostanjev tiramisu
Poslastica, ki ji ni para!
Najboljša bolonjska omaka: Kuharski mojster pravi, da je ta sestavina nujna
Odkrijte skrivnost popolne bolonjske omake po nasvetu priznanega kuharskega mojstra. Ta nepričakovana sestavina priljubljeni jedi doda neverjetno kremnost in avtentičen italijanski okus.
Gosta čičerikina juha
Krepka juha, pripravljena v pičlih 20 minutah.
Težko se je upreti dobri parmigiani in ta recept zagotavlja uspeh
Melancani alla parmigiana so ena najbolj priljubljenih italijanskih jedi iz jajčevcev. Gre za okusno zelenjavno jed, ki jo sestavljajo plasti popečenih jajčevcev, sira in bogate paradižnikove omake. Sanja Sirk je pripravila svoj recept za to italijansko klasiko, ki navduši s preprostostjo in polnim okusom.
Božanske testenine, ki jih pripravite v samo desetih minutah
Medtem ko se testenine kuhajo, pripravite slastno omako, ki je ne rabite kuhati. Hitro, brez kompliciranja in popolno za enostavne obroke med tednom.
Italijanska enolončnica, ki je odlična rešitev za "odvečno" zelenjavo
Ciambotta, okusna italijanska poletna zelenjavna enolončnica, je odlična rešitev, ko želimo na najbolj okusen način porabiti "odvečno" zelenjavo oziroma v en lonec zmetati vse, kar trenutno raste na vrtu.
Pečene testenine Caprese
Slastna brezmesna jed, pripravljena v enem pekaču.
Božanske italijanske testenine, ki so popolna izbira za hitro poletno kosilo
Popeljite se na kulinarično potovanje po Amalfijski obali z receptom za špagete alla Nerano. Preverite, kako lahko doma pripravite to slastno testeninsko jed z bučkami, sirom in svežo baziliko. Preprosta priprava, a nepozaben okus, ki vas bo z vsakim grižljajem popeljal v sončno Italijo!
Zelenjavna lazanja
Slastna brezmesna lazanja z bogatim zelenjavnim nadevom.
Slastni njoki, za katere ne potrebujete krompirja, priprava pa je zelo enostavna
Rimski njoki so rešitev, ko si zaželite nekaj hitrega in okusnega, in so odlična izbira, ko se naveličate "običajnih" krompirjevih njokov. Za njihovo pripravo ne potrebujete krompirja, temveč pšenični zdrob, parmezan, jajca in maslo.
Primorski navdih: Poletne jedi, ki vas odpeljejo na dopust
Pripravite se na poletno vzdušje kar doma z okusnimi morskimi recepti. Z lahkoto pripravite slastne jedi, ki vas bodo popeljale v osrčje Sredozemlja. Privoščite si slastno rižoto, okusne lignje v omaki ali pa sardele na šavor. Odkrijte skrivnosti priprave, s katerimi boste vsak grižljaj spremenili v pravo morsko avanturo!