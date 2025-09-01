okusno.je
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah

Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino

Fižolova enolončnica
Fižolova enolončnica

1 h 25 min
Piščanec parentier
Piščanec parentier

50 min
Pozabite na polnjene paprike z mesom, to je še boljše!

Pozabite na polnjene paprike z mesom, to je še boljše!

Namesto klasičnih polnjenih paprik z mesom in rižem, kuhanih v paradižnikovi omaki, si za poletno kosilo pripravite slastne paprike s krompirjem iz pečice. Gre za zelo okusno, poceni in nasitno brezmesno jed, h kateri se prileže kruh, s katerim boste pekač pomazali do zadnje kapljice!

Kmečka jed, ki se na Balkanu pripravlja že stoletja – za zajtrk, kosilo ali večerjo

Kmečka jed, ki se na Balkanu pripravlja že stoletja – za zajtrk, kosilo ali večerjo

Gužvara je preprosta in hitro pripravljena jed, ki združuje najboljše okuse Balkana. Njena hrustljava skorjica in sočen nadev poskrbita za popoln obrok, ki je priljubljen pri vseh generacijah. Ne glede na to, ali jo pripravljate za zajtrk, kosilo ali večerjo, gužvara vedno navduši s svojo preprostostjo in bogatim okusom!

Pita zeljanica
Pita zeljanica

Okusna slana pita iz domačega vlečenega testa, napolnjenega s skuto in špinačo.

1 h 25 min
Sarma iz pečice
Sarma iz pečice

Priljubljena jed božično-novoletnih praznikov.

5 h 40 min
Zapečeno kislo zelje s piščancem (podvarak)
Zapečeno kislo zelje s piščancem (podvarak)

Odlična jed, ki vas bo zagotovo navdušila.

2 h 5 min
Odličen recept za pripravo kislega zelja, ki ni sarma ali segedin

Odličen recept za pripravo kislega zelja, ki ni sarma ali segedin

Kuhano kislo zelje s suhim mesom je ena najbolj priljubljenih srbskih zimskih jedi. Recept je zelo enostaven, a vseeno zahteva nekaj časa, saj je treba zelje dalj časa kuhati, da na koncu dobimo jed, ki navduši vse po vrsti.

Gibanica na hitro ali zmečkana sirnica

Gibanica na hitro ali zmečkana sirnica

Recept je hiter, preprost in poceni, okus pa vas bo navdušil.

1 h
Srbska projara
Srbska projara

Tradicionalna srbska jed, ki je preprosta za pripravo in zelo okusna!

39 min
Kljukuša
Kljukuša

Ideja za okusno in poceni kosilo, ki bo navdušilo vse družinske člane.

1 h 20 min
Begova čorba
Begova čorba

Gosta in nasitna obara, ki pogreje dušo in telo.

1 h 20 min
Rahli ocvrtki, pripravljeni v dobre pol ure

Rahli ocvrtki, pripravljeni v dobre pol ure

Uštipci so miškam podobne ocvrte kroglice iz testa, priljubljene v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Severni Makedoniji, Srbiji in tudi v Sloveniji. Slani ocvrtki se običajno postrežejo kot prigrizek k pivu ali kot priloga narezkom, siru in raznoraznim omakam. Priprava je zelo hitra in preprosta, uštipce pa si lahko privoščite za zajtrk, malico ali večerjo.

Sataraš

Sataraš

Preprosta jed iz dušene zelenjave in umešanih jajc.

35 min
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?