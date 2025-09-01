S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Fižolova enolončnica
Piščanec parentier
Pozabite na polnjene paprike z mesom, to je še boljše!
Namesto klasičnih polnjenih paprik z mesom in rižem, kuhanih v paradižnikovi omaki, si za poletno kosilo pripravite slastne paprike s krompirjem iz pečice. Gre za zelo okusno, poceni in nasitno brezmesno jed, h kateri se prileže kruh, s katerim boste pekač pomazali do zadnje kapljice!
Kmečka jed, ki se na Balkanu pripravlja že stoletja – za zajtrk, kosilo ali večerjo
Gužvara je preprosta in hitro pripravljena jed, ki združuje najboljše okuse Balkana. Njena hrustljava skorjica in sočen nadev poskrbita za popoln obrok, ki je priljubljen pri vseh generacijah. Ne glede na to, ali jo pripravljate za zajtrk, kosilo ali večerjo, gužvara vedno navduši s svojo preprostostjo in bogatim okusom!
Pita zeljanica
Okusna slana pita iz domačega vlečenega testa, napolnjenega s skuto in špinačo.
Sarma iz pečice
Priljubljena jed božično-novoletnih praznikov.
Zapečeno kislo zelje s piščancem (podvarak)
Odlična jed, ki vas bo zagotovo navdušila.
Odličen recept za pripravo kislega zelja, ki ni sarma ali segedin
Kuhano kislo zelje s suhim mesom je ena najbolj priljubljenih srbskih zimskih jedi. Recept je zelo enostaven, a vseeno zahteva nekaj časa, saj je treba zelje dalj časa kuhati, da na koncu dobimo jed, ki navduši vse po vrsti.
Gibanica na hitro ali zmečkana sirnica
Recept je hiter, preprost in poceni, okus pa vas bo navdušil.
Srbska projara
Tradicionalna srbska jed, ki je preprosta za pripravo in zelo okusna!
Kljukuša
Ideja za okusno in poceni kosilo, ki bo navdušilo vse družinske člane.
Begova čorba
Gosta in nasitna obara, ki pogreje dušo in telo.
Rahli ocvrtki, pripravljeni v dobre pol ure
Uštipci so miškam podobne ocvrte kroglice iz testa, priljubljene v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Severni Makedoniji, Srbiji in tudi v Sloveniji. Slani ocvrtki se običajno postrežejo kot prigrizek k pivu ali kot priloga narezkom, siru in raznoraznim omakam. Priprava je zelo hitra in preprosta, uštipce pa si lahko privoščite za zajtrk, malico ali večerjo.
Sataraš
Preprosta jed iz dušene zelenjave in umešanih jajc.