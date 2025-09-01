okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurška Azijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Kaj so udon rezanci in kako jih v hipu spremeniti v okusno kosilo?
Azijska

Kaj so udon rezanci in kako jih v hipu spremeniti v okusno kosilo?

Priljubljeni jurčki: šest receptov, ki bodo zadovoljili vsakega gurmana
Kaj skuhati

Priljubljeni jurčki: šest receptov, ki bodo zadovoljili vsakega gurmana

Za zdrav obrok testeninam dodajte eno beljakovinsko živilo (in to ni meso)
Zdravo in vegi

Za zdrav obrok testeninam dodajte eno beljakovinsko živilo (in to ni meso)

Skutin narastek z jabolki
Sladice

Skutin narastek z jabolki

55 min
Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure
Kaj skuhati

Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure

Azijska
Priljubljena azijska jed, ki jo v hipu pripravite sami doma

Priljubljena azijska jed, ki jo v hipu pripravite sami doma

Če ste kdaj obiskali Tajsko ali naročili kaj iz dobre tajske restavracije, potem Pad See Ew verjetno že poznate. Gre za eno najbolj priljubljenih jedi tajske ulične kuhinje, ki jo sestavljajo riževi rezanci z jajcem, zelenjavo in izbranim mesom ali tofujem v slastni omaki.

Veganstvo
Zelenjavni spomladanski zavitki

Zelenjavni spomladanski zavitki

Priljubljena azijska jed, ki jo lahko postrežemo kot predjed ali glavno jed.

45 min
Testenine z arašidovim maslom
Veganstvo

Testenine z arašidovim maslom

Prava eksplozija azijskih okusov.

30 min
Tajski curry s kozicami
Azijska

Tajski curry s kozicami

Izjemna jed v samo 20 minutah!

20 min
Slastni rezanci kot iz azijske restavracije
Kaj skuhati

Slastni rezanci kot iz azijske restavracije

Zakaj bi hodili v azijsko restavracijo, če si lahko slastne rezance z zelenjavo in piščancem doma pripravite v pičlih 20 minutah?! Izjemno okusen obrok je primeren tako za hitro kosilo med tednom kot tudi za ekspresno večerjo z azijskim pridihom, s katero lahko za vikend presenetite goste ali pa si jo pripravite po napornem delavniku.

Azijska
Bao bun: soparjeni kruhki, mehki in puhasti kot oblak

Bao bun: soparjeni kruhki, mehki in puhasti kot oblak

Bao bun, znani tudi kot baozi ali bao, so mehki in puhasti soparjeni azijski kruhki, ki so običajno polnjeni z mesom, rakci, tofujem in zelenjavo, pogosto pa jih spremljajo tudi različne omake in pekoči prelivi. Njihova tekstura je rahla in zračna, kar jih dela idealne za kombinacijo z različnimi okusi.

Azijska
Lepljivi piščanec z oreščki

Lepljivi piščanec z oreščki

Hitro, enostavno in super okusno!

32 min
Mongolska govedina
Azijska

Mongolska govedina

Priljubljen azijski obrok, pripravljen v pičlih 20 minutah.

20 min
Ta edinstvena juha je kot nalašč za vse ljubitelje kitajske kuhinje
Juhe in jedi na žlico

Ta edinstvena juha je kot nalašč za vse ljubitelje kitajske kuhinje

Kislo-pekoča juha se ponaša s pravo kombinacijo najrazličnejših okusov, od kislega, pikantnega, sladkega, pa vse do slanega. In prav zato je nekaj posebnega in jo težko pozabimo, ko enkrat osvoji naše brbončice. Če želite popestriti in obogatiti svoj jedilnik, jo zagotovo morate poskusiti.

Pražen riž z zelenjavo in jajcem
Testenine in žita

Pražen riž z zelenjavo in jajcem

Odlična izbira za ljubitelje hitro pripravljenih jedi.

35 min
Azijska
Kremni piščančji curry z indijskimi oreščki

Kremni piščančji curry z indijskimi oreščki

Hitro pripravljena jed, ki vas bo s svojim bogatim okusom vedno znova navdušila.

40 min
Kosilo
Piščanec z garam masalo in arašidovim maslom

Piščanec z garam masalo in arašidovim maslom

Bogato začinjena jed na žlico, ki je odlično kosilo za vse dni v letu.

45 min
Arhiv
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

Anketa Arhiv
Ali pogosto kuhate skupaj s partnerjem?