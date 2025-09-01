Kaj so udon rezanci in kako jih v hipu spremeniti v okusno kosilo?

Priljubljeni jurčki: šest receptov, ki bodo zadovoljili vsakega gurmana
Za zdrav obrok testeninam dodajte eno beljakovinsko živilo (in to ni meso)
Skutin narastek z jabolki
Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure
Priljubljena azijska jed, ki jo v hipu pripravite sami doma
Če ste kdaj obiskali Tajsko ali naročili kaj iz dobre tajske restavracije, potem Pad See Ew verjetno že poznate. Gre za eno najbolj priljubljenih jedi tajske ulične kuhinje, ki jo sestavljajo riževi rezanci z jajcem, zelenjavo in izbranim mesom ali tofujem v slastni omaki.
Zelenjavni spomladanski zavitki
Priljubljena azijska jed, ki jo lahko postrežemo kot predjed ali glavno jed.
Testenine z arašidovim maslom
Prava eksplozija azijskih okusov.
Tajski curry s kozicami
Izjemna jed v samo 20 minutah!
Slastni rezanci kot iz azijske restavracije
Zakaj bi hodili v azijsko restavracijo, če si lahko slastne rezance z zelenjavo in piščancem doma pripravite v pičlih 20 minutah?! Izjemno okusen obrok je primeren tako za hitro kosilo med tednom kot tudi za ekspresno večerjo z azijskim pridihom, s katero lahko za vikend presenetite goste ali pa si jo pripravite po napornem delavniku.
Bao bun: soparjeni kruhki, mehki in puhasti kot oblak
Bao bun, znani tudi kot baozi ali bao, so mehki in puhasti soparjeni azijski kruhki, ki so običajno polnjeni z mesom, rakci, tofujem in zelenjavo, pogosto pa jih spremljajo tudi različne omake in pekoči prelivi. Njihova tekstura je rahla in zračna, kar jih dela idealne za kombinacijo z različnimi okusi.
Lepljivi piščanec z oreščki
Hitro, enostavno in super okusno!
Mongolska govedina
Priljubljen azijski obrok, pripravljen v pičlih 20 minutah.
Ta edinstvena juha je kot nalašč za vse ljubitelje kitajske kuhinje
Kislo-pekoča juha se ponaša s pravo kombinacijo najrazličnejših okusov, od kislega, pikantnega, sladkega, pa vse do slanega. In prav zato je nekaj posebnega in jo težko pozabimo, ko enkrat osvoji naše brbončice. Če želite popestriti in obogatiti svoj jedilnik, jo zagotovo morate poskusiti.
Pražen riž z zelenjavo in jajcem
Odlična izbira za ljubitelje hitro pripravljenih jedi.
Kremni piščančji curry z indijskimi oreščki
Hitro pripravljena jed, ki vas bo s svojim bogatim okusom vedno znova navdušila.
Piščanec z garam masalo in arašidovim maslom
Bogato začinjena jed na žlico, ki je odlično kosilo za vse dni v letu.