Sarma
Kuhinje

Ali v sarmo sodi jajce? Tako menijo naši bralci

Vprašanje, ali v mesno maso za sarmo sodi jajce ali ne, je eno tistih kulinaričnih izzivov, ki med kuharji redno sproži razpravo. Nekateri menijo, da je jajce ključno za strukturo in sočnost, drugi pa vztrajajo, da v pravo sarmo ne spada, saj za pripravo mase zadostujejo zgolj meso, riž in začimbe.

M.J.
09. 12. 2025 04.00

Ker nas je zanimalo, kako razmišljajo domači ljubitelji kuhanja, smo prejšnji teden pripravili anketo, v kateri smo bralce našega portala vprašali: "Ali v mesni nadev za sarmo dodajo jajce?" Rezultati kažejo, da je dilema precej uravnotežena, saj so odgovori zelo izenačeni. Enotnega pravila torej ni, tradicije se razlikujejo od družine do družine in od regije do regije ter seveda tudi glede osebnih preferenc. Nekateri uporabljajo jajce, da je masa bolj kompaktna, drugi pa ga ne vključujejo, ker menijo, da ni potrebno in želijo bolj rahlo teksturo nadeva.

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Ali v mesni nadev za sarmo dodate jajce?
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Jajce poskrbi za kompaktno in sočno maso, ki med dolgim kuhanjem ne razpade.
Jajce poskrbi za kompaktno in sočno maso, ki med dolgim kuhanjem ne razpade. FOTO: Sanja Sirk

Zakaj naj bi se v sarmo dodalo jajce?

Zanimiv vpogled v dodajanje jajca ponuja vir iz sosednjih kuhinj. Portal Radiosarajevo.ba navaja, da se je jajce v mesno maso za sarmo dodajalo že pred 70 leti. Ob tem navajajo tudi star recept iz knjige Jugoslavenska kuharica, v katerem se pri pripravi mesnega nadeva uporablja jajce.

Po razlagi starejših gospodinj jajce poskrbi za kompaktno in sočno maso, ki med dolgim kuhanjem ne razpade. To je še posebej pomembno, če pripravljamo sarmo, ki se kuha več ur, ali če uporabljamo meso z manj maščobe. Jajce deluje kot vezivo, ki poveže meso, riž in začimbe v enotno, kompaktno maso.

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Preberi še S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Zakaj se nekateri jajcu izogibajo?

Obstaja pa tudi druga "šola kuhanja", ki jajce v sarmi povsem izpušča. Glavni razlogi so:

Tradicionalnost – v številnih tradicionalnih receptih se jajce ne uporablja.

Lažja tekstura – brez jajca je nadev mehkejši in se bolj prepoji z okusom zelja ter omake.

Nadev je srce sarme.
Nadev je srce sarme. FOTO: Shutterstock

Torej – dodati jajce ali ne?

Dejstvo je, da sarma dopušča številne možnosti priprave. Če želite bolj čvrsto, kompaktno sarmo, je jajce dobra izbira. Če pa želite mehkejši, bolj tradicionalen nadev, pa se izognite dodatku jajca. Če ste radovedni, lahko preizkusite tudi obe različici – morda vas preseneti, katera vam bo boljša.

Poleg tega lahko sarmo tudi pripravite na kuhalniku ali pa jo spečete v pečici (recept TUKAJ), kot je še zlasti priljubljeno v zadnjih letih. Če ne jeste mesa, lahko nadev pripravite zgolj iz riža ali pa ga nadomestite s kakšnim drugim žitom. Zapomnite si, da je najboljša sarma vedno tista, ki jo pripravite tako, kot vam je najbolj všeč. Pa dober tek!

Odličen recept za pripravo kislega zelja, ki ni sarma ali segedin
Preberi še Odličen recept za pripravo kislega zelja, ki ni sarma ali segedin

Viri: Punkufer.dnevnik.hr, Radiosarajevo.ba

