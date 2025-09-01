Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni

Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Ko je govora o sarmi, verjetno vsi dobro vemo, za kakšno jed gre. Riž, mleto meso, čebula in začimbe, tesno zaviti v liste kislega zelja in kuhani v slastni omaki. A da je sarma odličnega okusa, je dobro poznati nekaj drobnih trikov in nasvetov, ki jih je pri pripravi dobro upoštevati za popoln uspeh.
Okusna mesna štruca s trdo kuhanim jajcem.
Vrhunska mesna pojedina.
Vprašanje, ali v mesno maso za sarmo sodi jajce ali ne, je eno tistih kulinaričnih izzivov, ki med kuharji redno sproži razpravo. Nekateri menijo, da je jajce ključno za strukturo in sočnost, drugi pa vztrajajo, da v pravo sarmo ne spada, saj za pripravo mase zadostujejo zgolj meso, riž in začimbe.
Recept za domači kebab je v zadnjih dneh postal pravi spletni hit, ki preplavlja družbena omrežja. Obljublja presenetljivo hitro, preprosto in okusno različico priljubljene ulične jedi, pri kateri potrebujemo le nekaj osnovnih sestavin in malo časa. Tudi mi smo preverili, ali viralni recept res izpolni obljube, in lahko rečemo le, da smo bili navdušeni.
Zelo sočna torta brez moke bo navdušila ljubitelje aromatičnih sladic.
Ja, prav ste prebrali. 'Cop na lop' je tradicionalna pogača, ki prihaja s širšega območja Kostanjevice na Krki. Gre za jed s skuto in pregreto smetano, ki je nekoč otrokom pomenila sladico.
Krvavice so klasika slovenske kuhinje, še posebej v zimskih mesecih. Čeprav jih pogosto pečemo v ponvi, je priprava v pečici preprostejša, manj mastna in enako okusna. V tem članku razkrivamo, kako jih speči, da bodo zunaj hrustljave, znotraj pa sočne – popolne za postrežbo z zeljem ali repo in krompirjem.
Jota je ena izmed najbolj priljubljenih slovenskih jedi, ki nas spominja na toplino domače kuhinje. Gre za enostavno in hranilno bogato enolončnico, ki je še posebej priljubljena v zimskih mesecih. Najbolj znana različica je s kislim zeljem, vendar pa v nekaterih delih Slovenije pripravljajo tudi joto z repo, ki prav tako slovi po svoji preprostosti in odličnem okusu.
Z golažem, paprikašem ali kremasto omako so rahli češki cmoki odlična priloga, ki bo zagotovo večkrat na vašem jedilniku.
Ko nastopijo hladnejši dnevi, se spremeni tudi naša prehrana. V zimskem jedilniku je pogosto prisotno kislo zelje, ki velja za zelo zdravo, okusno in tudi vsestransko uporabno živilo. Tokrat bomo iz njega pripravili preprosto prilogo, ki jo lahko postrežete s kranjsko klobaso, pečenico ali katero drugo izbrano mesnino.
Odkrijte Eierschecke, tradicionalno nemško sladico s tremi popolnimi plastmi. Kombinacija krhkega testa, kremnega skutinega nadeva in nežne jajčne kreme ponuja nepozabno doživetje okusa, ki je kot nalašč za vsako priložnost.