Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni

Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke

Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev

Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?

Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Ko je govora o sarmi, verjetno vsi dobro vemo, za kakšno jed gre. Riž, mleto meso, čebula in začimbe, tesno zaviti v liste kislega zelja in kuhani v slastni omaki. A da je sarma odličnega okusa, je dobro poznati nekaj drobnih trikov in nasvetov, ki jih je pri pripravi dobro upoštevati za popoln uspeh.

Štefani pečenka

Štefani pečenka

Okusna mesna štruca s trdo kuhanim jajcem.

1 h 20 min
Polnjena svinjska rebra
Polnjena svinjska rebra

Vrhunska mesna pojedina.

2 h
Ali v sarmo sodi jajce? Tako menijo naši bralci
Ali v sarmo sodi jajce? Tako menijo naši bralci

Vprašanje, ali v mesno maso za sarmo sodi jajce ali ne, je eno tistih kulinaričnih izzivov, ki med kuharji redno sproži razpravo. Nekateri menijo, da je jajce ključno za strukturo in sočnost, drugi pa vztrajajo, da v pravo sarmo ne spada, saj za pripravo mase zadostujejo zgolj meso, riž in začimbe.

Preizkusili smo viralen recept za domači kebab, o katerem te dni vsi govorijo
Preizkusili smo viralen recept za domači kebab, o katerem te dni vsi govorijo

Recept za domači kebab je v zadnjih dneh postal pravi spletni hit, ki preplavlja družbena omrežja. Obljublja presenetljivo hitro, preprosto in okusno različico priljubljene ulične jedi, pri kateri potrebujemo le nekaj osnovnih sestavin in malo časa. Tudi mi smo preverili, ali viralni recept res izpolni obljube, in lahko rečemo le, da smo bili navdušeni.

Maroška pomarančna torta

Maroška pomarančna torta

Zelo sočna torta brez moke bo navdušila ljubitelje aromatičnih sladic.

2 h 10 min
Cop na lop - tradicionalna pogača, ki so jo otroci oboževali

Cop na lop - tradicionalna pogača, ki so jo otroci oboževali

Ja, prav ste prebrali. 'Cop na lop' je tradicionalna pogača, ki prihaja s širšega območja Kostanjevice na Krki. Gre za jed s skuto in pregreto smetano, ki je nekoč otrokom pomenila sladico.

Kako krvavice spečemo v pečici?
Kako krvavice spečemo v pečici?

Krvavice so klasika slovenske kuhinje, še posebej v zimskih mesecih. Čeprav jih pogosto pečemo v ponvi, je priprava v pečici preprostejša, manj mastna in enako okusna. V tem članku razkrivamo, kako jih speči, da bodo zunaj hrustljave, znotraj pa sočne – popolne za postrežbo z zeljem ali repo in krompirjem.

Priljubljena zimska enolončnica, ki nasiti in razveseli
Priljubljena zimska enolončnica, ki nasiti in razveseli

Jota je ena izmed najbolj priljubljenih slovenskih jedi, ki nas spominja na toplino domače kuhinje. Gre za enostavno in hranilno bogato enolončnico, ki je še posebej priljubljena v zimskih mesecih. Najbolj znana različica je s kislim zeljem, vendar pa v nekaterih delih Slovenije pripravljajo tudi joto z repo, ki prav tako slovi po svoji preprostosti in odličnem okusu.

Rahli in vpojni cmoki, ki so popolni za omake in golaže
Rahli in vpojni cmoki, ki so popolni za omake in golaže

Z golažem, paprikašem ali kremasto omako so rahli češki cmoki odlična priloga, ki bo zagotovo večkrat na vašem jedilniku.

Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje

Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje

Ko nastopijo hladnejši dnevi, se spremeni tudi naša prehrana. V zimskem jedilniku je pogosto prisotno kislo zelje, ki velja za zelo zdravo, okusno in tudi vsestransko uporabno živilo. Tokrat bomo iz njega pripravili preprosto prilogo, ki jo lahko postrežete s kranjsko klobaso, pečenico ali katero drugo izbrano mesnino.

Kremasto pecivo iz treh plasti, ki prekaša celo trikrat pečene rezine

Kremasto pecivo iz treh plasti, ki prekaša celo trikrat pečene rezine

Odkrijte Eierschecke, tradicionalno nemško sladico s tremi popolnimi plastmi. Kombinacija krhkega testa, kremnega skutinega nadeva in nežne jajčne kreme ponuja nepozabno doživetje okusa, ki je kot nalašč za vsako priložnost.

