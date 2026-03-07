Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike

Zakaj je kruh brez gnetenja tako priljubljen?

Kot piše New York Times Cooking, je metoda kruha brez gnetenja zaslovela zaradi izjemno preproste priprave. Daljši čas vzhajanja opravi delo namesto gnetenja, gluten pa se razvije naravno, kar ustvari mehko testo in hrustljavo skorjo, visoka hidracija testa pa je ključna za zračno sredico. Počasno vzhajanje testa čez noč tudi poglobi aromo in ustvari rahlo oreškast, bogat okus.

icon-expand Fermentacija omogoča boljšo strukturo testa, zato kruh uspe brez posebnih pekovskih veščin. FOTO: AdobeStock

Po podatkih BBC Good Food je ta metoda idealna za tiste, ki se peke kruha šele učijo. Recept zahteva le osnovne sestavine, moko, vodo, sol in kvas ter minimalno rokovanje s testom. Uspe tudi brez posebne opreme. Testo mora biti mehko in nekoliko lepljivo, saj to omogoča razvoj glutena brez gnetenja. Pretrdo testo bo dalo gost kruh, premokro pa se bo težje oblikovalo. Podroben recept za pripravo kruha brez gnetenja si lahko ogledate na spodnji povezavi ali pa ga preberete TUKAJ .

Kaj morate obvezno upoštevati?

New York Times Cooking poroča, da je optimalno vzhajanje med 12 in 18 urami. Daljši čas omogoča, da se gluten razvije sam, kvas pa ustvari mehurčke, ki poskrbijo za zračnost. Peka v zaprti litoželezni posodi ustvari učinek parne pečice. Para v prvih minutah peke omogoča, da kruh naraste, nato pa se razvije hrustljava skorja. Če litoželezne posode nimate, lahko uporabite poljubno ognjevarno posodo s pokrovom. Idealna temperatura za peko kruha brez gnetenja je med 220 in 240 stopinjami Celzija. Visoka toplota poskrbi za hitro vzhajanje v pečici in lepo zapečeno skorjo.

icon-expand Pirin kruh brez gnetenja z bučnimi semeni FOTO: osebni arhiv

Triki za še boljši kruh

The Guardian Food poroča, da dodatki, kot so sončnična semena, lanena semena, bučna semena, rožmarin ali olive, obogatijo okus in teksturo. Dodamo jih lahko neposredno v testo ali posujemo po vrhu. Pomembno je tudi, da kruh po peki popolnoma ohladimo na rešetki. Če ga prerežemo prehitro, se sredica lahko zlepi in postane gumijasta.

Kruh brez gnetenja je eden najbolj hvaležnih receptov za domačo peko. S preprostimi sestavinami, dolgim vzhajanjem in peko v vroči posodi dobimo kruh, ki je hrustljav, zračen in polnega okusa. Metoda je idealna za začetnike, a jo obožujejo tudi izkušeni peki, saj vedno znova navduši z odličnim rezultatom.

