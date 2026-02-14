okusno.je
Makaronovo meso (makaronflajš)-4
Kosilo

Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke

Zimske počitnice so idealen čas, da si vzamemo več časa za kuhanje in uživanje v toplih, domačih obrokih z družino. Če ne veste, kaj v prihajajočih dneh kuhati, smo za vas pripravili sedem okusnih idej za družinska kosila – od klasičnih zimskih jedi do hitrih in preprostih receptov, ki jih bodo vzljubili tako otroci kot odrasli. Zraven smo primaknili še dve hitri sladici, ki ju lahko pripravite med tednom ali pa za vikend.

M.J.
14. 02. 2026 04.00
Rižota s piščancem, papriko in paradižnikom
Rižota s piščancem, papriko in paradižnikom FOTO: Shutterstock

Ponedeljek: Rižota s piščancem, papriko in paradižnikom

Sočna in hitro pripravljena jed, ki bo navdušila vse družinske člane. Rižota je primerna za vse letne čase in odlična izbira za dni, ko bi si radi na hitro nekaj dobrega skuhali. Recept je TUKAJ

Torek: Zapečene palačinke s skuto in špinačo

Odlična ideja, kako lahko (u)porabite palačinke. Z le nekaj dodatnimi sestavinami jih lahko spremenite v okusno brezmesno kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ

Makaronovo meso (makaronflajš)-1
Makaronovo meso (makaronflajš)-1 FOTO: Su.S.

Sreda: Makaronovo meso (makaronflajš)

Priljubljena jed, katere priprava je zelo preprosta, sestavine pa dobro znane. Ne pozabite na skledo sezonske solate, ki je skorajda nepogrešljiva spremljevalka te okusne družinske klasike. Recept je TUKAJ

Piščančja obara z zdrobovimi žličniki
Piščančja obara z zdrobovimi žličniki FOTO: Shutterstock

Četrtek: Piščančja obara z zdrobovimi žličniki

Okusna in hranljiva enolončnica, primerna za vse letne čase in tudi vse dni v tednu. Zaradi rahlih in okusnih zdrobovih 'knedlčkov' jo bodo z veseljem pojedli tudi otroci. Recept je TUKAJ

Oslič s krompirjem in zelenjavo iz pečice
Oslič s krompirjem in zelenjavo iz pečice FOTO: Su.S.

Petek: Oslič s krompirjem in zelenjavo iz pečice

Ideja za hitro, preprosto, zdravo in okusno jed iz pečice, ki bo zagotovo večkrat na vašem jedilniku. Uporabite lahko sveže ali zamrznjene fileje osliča, ki jih pred pripravo odtalite in narežite na poljubno velike kose. Recept je TUKAJ

Mesne kroglice v paradižnikovi omaki
Mesne kroglice v paradižnikovi omaki FOTO: Shutterstock

Sobota: Mesne kroglice v paradižnikovi omaki

Sočne mesne kroglice so odlična izbira za družinsko kosilo, saj so enostavne za pripravo in zadovoljijo vse generacije. Postrežete jih lahko s prilogo po izbiri, kot so testenine, riž, polenta, pire krompir ali kruh. Recept je TUKAJ

Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polentno prilogo
Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polentno prilogo FOTO: Sanja Sirk

Nedelja: Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polentno prilogo

Odličen predlog za celotno kosilo, ki ga boste skuhali v dobre pol ure in ponosno postavili na vašo mizo. Hitro, okusno in poceni, da vam bo hvaležna tudi vaša denarnica. Recept je TUKAJ

Miške
Miške FOTO: Shutterstock

Ideja za hitro sladico: Jogurtove miške

Hitro pripravljen posladek, ki navduši staro in mlado. Miške so najboljše, ko so še tople, zraven pa se priležejo kompot, čežana in kakšna sadna ali čokoladna omaka, v katero pomakamo sladke kepice ocvrtega testa. Božansko! Recept je TUKAJ

Babičina dobrota
Babičina dobrota FOTO: Su.S.

Ideja za hitro in preprosto pecivo: Babičina dobrota

Odlična sladica, katere priprava je hitra in preprosta, zanjo pa potrebujete le nekaj znanih sestavin. Pecivo je še boljše naslednji dan, ko se biskvit napoji in okusi povežejo. Recept je TUKAJ

