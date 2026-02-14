Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke

Ponedeljek: Rižota s piščancem, papriko in paradižnikom
Sočna in hitro pripravljena jed, ki bo navdušila vse družinske člane. Rižota je primerna za vse letne čase in odlična izbira za dni, ko bi si radi na hitro nekaj dobrega skuhali. Recept je TUKAJ.
Torek: Zapečene palačinke s skuto in špinačo
Odlična ideja, kako lahko (u)porabite palačinke. Z le nekaj dodatnimi sestavinami jih lahko spremenite v okusno brezmesno kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.
Sreda: Makaronovo meso (makaronflajš)
Priljubljena jed, katere priprava je zelo preprosta, sestavine pa dobro znane. Ne pozabite na skledo sezonske solate, ki je skorajda nepogrešljiva spremljevalka te okusne družinske klasike. Recept je TUKAJ.
Četrtek: Piščančja obara z zdrobovimi žličniki
Okusna in hranljiva enolončnica, primerna za vse letne čase in tudi vse dni v tednu. Zaradi rahlih in okusnih zdrobovih 'knedlčkov' jo bodo z veseljem pojedli tudi otroci. Recept je TUKAJ.
Petek: Oslič s krompirjem in zelenjavo iz pečice
Ideja za hitro, preprosto, zdravo in okusno jed iz pečice, ki bo zagotovo večkrat na vašem jedilniku. Uporabite lahko sveže ali zamrznjene fileje osliča, ki jih pred pripravo odtalite in narežite na poljubno velike kose. Recept je TUKAJ.
Sobota: Mesne kroglice v paradižnikovi omaki
Sočne mesne kroglice so odlična izbira za družinsko kosilo, saj so enostavne za pripravo in zadovoljijo vse generacije. Postrežete jih lahko s prilogo po izbiri, kot so testenine, riž, polenta, pire krompir ali kruh. Recept je TUKAJ.
Nedelja: Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polentno prilogo
Odličen predlog za celotno kosilo, ki ga boste skuhali v dobre pol ure in ponosno postavili na vašo mizo. Hitro, okusno in poceni, da vam bo hvaležna tudi vaša denarnica. Recept je TUKAJ.
Ideja za hitro sladico: Jogurtove miške
Hitro pripravljen posladek, ki navduši staro in mlado. Miške so najboljše, ko so še tople, zraven pa se priležejo kompot, čežana in kakšna sadna ali čokoladna omaka, v katero pomakamo sladke kepice ocvrtega testa. Božansko! Recept je TUKAJ.
Ideja za hitro in preprosto pecivo: Babičina dobrota
Odlična sladica, katere priprava je hitra in preprosta, zanjo pa potrebujete le nekaj znanih sestavin. Pecivo je še boljše naslednji dan, ko se biskvit napoji in okusi povežejo. Recept je TUKAJ.