Špageti s humusom
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov

Preprost vodič za pripravo hitrega kosila, ki uporablja humus kot osnovo za kremno omako, vas bo navdušil. Idealen recept za tiste, ki ste močno zaposleni in potrebujete kaj na hitro, pa tudi za tiste, ki iščete nove in okusne ideje.

N.R.A.
13. 05. 2026 04.00

Če iščete hiter in učinkovit način za pripravo večerje po dolgem delovnem dnevu, je recept za testenine s humusom prava rešitev, piše net.hr. Gre za eno izmed 50 najbolj priljubljenih jedi na seznamu New York Timesa za leto 2025. Priprava temelji na uporabi že pripravljenega čičerikinega namaza, ki ga z dodatkom škrobne vode od kuhanja testenin pretvorimo v svilnato gladko omako. Celoten postopek traja toliko časa, kot ga potrebujejo testenine, da se skuhajo al dente, kar uvršča to jed med vrhunske 'last-minute' recepte.

Preprost recept, ki navaden humus spremeni v vrhunsko večerjo

Za recept potrebujete standardne sestavine: 1 skodelico navadnega humusa, oljčno olje, česen, šalotko, limono in seveda testenine po vaši izbiri.

Najprej v ponvi segrejte olje in na njem pražite česen ter šalotko približno dve minuti. Nato vmešajte humus in dodajte nekaj vode, v kateri se kuhajo testenine. Mešajte na zmernem ognju, dokler ne dobite tekoče in gladke zmesi.

Za piko na i dodajte naribano limonino lupinico in sok, kar bo jedi dodalo potrebno svežino in kislino.

Humus
Humus FOTO: AdobeStock

Recept uporablja običajen humus za pripravo vrhunske kremne omake v manj kot 10 minutah.

Ko so testenine kuhane, jih preprosto prenesite v ponev z omako in dobro premešajte. Če opazite, da je omaka pregosta, postopoma dodajajte še malo vode od kuhanja testenin. Na koncu testenine servirajte v globoke krožnike in jih po želji pokapajte z dodatnim olivnim oljem.

Ta jed ne zahteva dragih sestavin, kljub temu pa zagotavlja zelo nasiten obrok vrhunske kakovosti, ki bo zadovoljil tudi zahtevne jedce, ki prisegajo na domačo in sveže pripravljeno hrano.

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
