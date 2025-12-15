okusno.je
Njoki s piščancem, paradižniki in špinačo
Kosilo

Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni

V tednih pred prazniki je vsakdan pogosto preplet številnih obveznosti, nakupovanja, službenih zabav in večerov, ko zmanjka energije za dolgotrajno kuhanje. Zato smo pripravili izbor petih toplih, hitro pripravljenih jedi, ki prinesejo udobje na krožnik brez dolgega ustvarjanja v kuhinji. Preproste, varčne in sezonske ideje, idealne za napete decembrske dni.

M.J.
15. 12. 2025 04.00

Predpraznični čas je za marsikoga najlepši del leta, a hkrati je to tudi obdobje, ko se dnevi zdijo prekratki, seznam opravil predolg, večeri pa so večinoma rezervirani za načrtovanje, nakupovanje in zadnje priprave na praznike.

V takšnih dneh je kuhanje pogosto zadnja stvar, ki si jo želimo zapletati. A vseeno si želimo tudi toplega, domačega obroka, ki nas pomiri in napolni z energijo. Zato smo pripravili izbor petih jedi, ki združujejo najlepše od obeh svetov: so okusne, nasitne, sezonske in pripravljene v največ pol ure.

Od enolončnic, ki se kuhajo skoraj same, do testenin in njokov, ki rešijo dan, ter jedi iz ene ponve, ki poenostavijo pospravljanje – te ideje so ustvarjene za tiste trenutke, ko želimo nekaj toplega, a nimamo časa ali volje za večurno kuhanje.

Njoki s piščancem, paradižniki in špinačo
Njoki s piščancem, paradižniki in špinačo FOTO: Su.S.

Njoki s piščancem, paradižniki in špinačo

Njoki s piščancem v bogati smetanovi omaki, ki jo s prijetno kislino uravnotežijo sušeni paradižniki, hrustljavost in svežino pa doda špinača. Okusen obrok, ki ga boste pripravili zelo hitro, če imate v hladilniku ali zamrzovalniku zavoj njokov. Recept je TUKAJ.

Hitre testenine iz ene ponve
Hitre testenine iz ene ponve FOTO: Su.S.

Hitre testenine iz ene ponve

Ekspresno pripravljene testenine, za katere potrebujete le nekaj sestavin in eno samo ponev. Recept je TUKAJ.

Čičerikina juha
Čičerikina juha FOTO: Shutterstock

Čičerikina juha

Preprost način, da na mizo postavite zdrav obrok. Okusna in hranljiva juha je narejena iz čičerike in zelenjave in je pripravljena v pol ure, recept pa je primeren tudi za vegane in vse, ki se izogibate uživanju glutena. Recept je TUKAJ.

Testenine z lososovo omako iz pečice

Jed bo zagotovo navdušila ljubitelje hitro pripravljenih in preprostih jedi ter tudi vse tiste, ki se trudite prehranjevati zdravo in uravnoteženo. Omako pripravimo kar v pekaču, nato pa vse skupaj samo še združimo s poljubnimi kuhanimi testeninami. Recept je TUKAJ.

Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polentno prilogo
Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polentno prilogo FOTO: Sanja Sirk

Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polento

Odličen predlog za enostavno družinsko kosilo, ki ga boste ponosno postavili na vašo mizo. Hitro, okusno in poceni, da vam bo hvaležna tudi vaša denarnica. Recept je TUKAJ.

Na hitro
