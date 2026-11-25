Kislo zelje je izjemno priljubljena in zdrava sestavina, ki je na jedilniku najpogosteje od začetka jeseni do konca zime. Najbolj znane jed iz te sestavine so sarma, segedin golaž in jota, vendar je kislo zelje odlično tudi v dušeni obliki, popraženo na čebuli. V takšni obliki se uporablja kot samostojna priloga h klobasam in mesu.
Ena najbolj priljubljenih zimskih jedi je prav kombinacija dušenega kislega zelja s suhim mesom ali prekajeno svinjsko kračo. V nadaljevanju predstavljamo natančen postopek in seznam sestavin za pripravo te obilne jedi, ki zadostuje za večje število jedcev in zahteva nekoliko daljši čas termične obdelave.
Kaj vse potrebujete za ta čudovit zimski lonec?
Za pripravo jedi boste potrebovali:
- 3 kg kislega zelja
- 1 kg suhega mesa (uporabite lahko prekajeno kračo ali prekajena rebra, lahko tudi klobase)
- 6 žlic svinjske masti in
- 1,5 glavice čebule.
Od začimb boste potrebovali 3 žlice mlete sladke paprike, poper v zrnu in sol po želji. Poleg naštetega imejte pripravljeno tudi vodo, ki jo boste dodajali po potrebi med samim postopkom kuhanja.
Najprej pripravimo meso, nato se lotimo zelja
Najprej drobno sesekljajte čebulo in jo pražite na dveh žlicah masti, da se zmehča. Dodajte suho meso in toliko vode, da pokrije polovico mesa. Vse skupaj kuhajte v pokritem loncu približno 20 minut, da voda zavre, nato lonec odstavite.
V večji posodi stopite žlico masti in dodajte kislo zelje. Zelje med mešanjem pražite pet minut, nato potresite s sladko papriko in pražite še pet minut. K zelju dodajte kuhano meso, čebulo, tekočino od kuhanja mesa in tri žlice masti. Na koncu dodajte poper in sol ter vse skupaj dobro premešajte.
Počasno kuhanje za poln okus
Vse sestavine kuhajte v loncu pol ure, nato premešajte in po potrebi prilijte vodo. Nato ogenj zmanjšajte in jed kuhajte še dve uri, da se meso in zelje zmehčata. Če imate radi bolj gosto jed, kuhajte še eno uro dlje. Vročo jed postrezite s kuhanim krompirjem ali polento kot glavno jed.
Vir: story.hr