Priljubljena jed avstrijskih smučišč je ideja za popolno zimsko kosilo

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Rižev narastek s skuto
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Popolna enolončnica za hladne dni
Zelenjavna enolončnica je odlična izbira za dni po praznikih, ko si želimo nekaj okusnega, hranljivega in lahko prebavljivega. Recept Sanje Sirk združuje bogat zelenjavni okus in nežne zdrobove cmoke, ki jed prijetno obogatijo, ne da bi obremenili želodec.
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Tople solate so popolna izbira za hladnejše dni, ko si želimo nekaj hranljivega, a hkrati lahkega. V članku predstavljamo pet okusnih receptov, ki združujejo svežo zelenjavo, tople sestavine in nasitne dodatke ter dokazujejo, da solate niso namenjene le poletju.
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Po praznikih se običajno izkaže, da prav najbolj enostavne jedi najbolj teknejo. Hitre testenine, rižote, juhe ali jedi iz pečice so odlična izbira, saj ne zahtevajo veliko časa, hkrati pa omogočajo neskončno kombinacij. Ključno je, da izberemo osnovne sestavine, ki jih imamo pogosto že doma, in jih pripravimo na čim bolj preprost način.
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Nedeljsko kosilo ima v mnogih domovih poseben pomen, zato ni presenetljivo, da se vedno znova vračamo k preverjenim in priljubljenim jedem. V tokratnem izboru predstavljamo pet mesnih jedi, ki združujejo domačnost, preprostost in preverjen okus - prav takšne, kot jih imajo najraje naši bralci.
Pečeno kislo zelje z rebri
Pravo zimsko kosilo.
Piščanec z rižem iz pečice
Odlična jed iz ene posode.
Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami
Hitro kosilo, narejeno v pičlih 30 minutah.
Piščanec parentier
Mehka in kremasta jed v slogu francoskega “comfort fooda".
Fižolova enolončnica
Brezmesna jed na žlico, ki ne razočara, nasiti in prijetno ogreje.
Štefani pečenka
Okusna mesna štruca s trdo kuhanim jajcem.
Svinjska pečenka s pisano prilogo iz enega pekača
Praznično kosilo, pripravljeno v enem pekaču.
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božično kosilo ali večerja ne pomeni nujno ur in ur, preživetih v kuhinji. Z nekaj pametnimi idejami lahko pripravimo jedi, ki so hitre, enostavne in hkrati dovolj elegantne za praznično mizo. Predstavljamo vam pet preprostih idej – od predjedi do glavne jedi in sladice, ki so idealne za gostitelje, ki želijo navdušiti brez stresa.