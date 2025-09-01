okusno.je
Priljubljena jed avstrijskih smučišč je ideja za popolno zimsko kosilo
Priljubljena jed avstrijskih smučišč je ideja za popolno zimsko kosilo

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino

Rižev narastek s skuto
Rižev narastek s skuto

1 h 15 min
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih

Popolna enolončnica za hladne dni

Popolna enolončnica za hladne dni

Zelenjavna enolončnica je odlična izbira za dni po praznikih, ko si želimo nekaj okusnega, hranljivega in lahko prebavljivega. Recept Sanje Sirk združuje bogat zelenjavni okus in nežne zdrobove cmoke, ki jed prijetno obogatijo, ne da bi obremenili želodec.

Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej

Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej

Tople solate so popolna izbira za hladnejše dni, ko si želimo nekaj hranljivega, a hkrati lahkega. V članku predstavljamo pet okusnih receptov, ki združujejo svežo zelenjavo, tople sestavine in nasitne dodatke ter dokazujejo, da solate niso namenjene le poletju.

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino

Po praznikih se običajno izkaže, da prav najbolj enostavne jedi najbolj teknejo. Hitre testenine, rižote, juhe ali jedi iz pečice so odlična izbira, saj ne zahtevajo veliko časa, hkrati pa omogočajo neskončno kombinacij. Ključno je, da izberemo osnovne sestavine, ki jih imamo pogosto že doma, in jih pripravimo na čim bolj preprost način.

Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev

Nedeljsko kosilo ima v mnogih domovih poseben pomen, zato ni presenetljivo, da se vedno znova vračamo k preverjenim in priljubljenim jedem. V tokratnem izboru predstavljamo pet mesnih jedi, ki združujejo domačnost, preprostost in preverjen okus - prav takšne, kot jih imajo najraje naši bralci.

Pečeno kislo zelje z rebri
Pečeno kislo zelje z rebri

Pravo zimsko kosilo.

1 h 40 min
Piščanec z rižem iz pečice

Piščanec z rižem iz pečice

Odlična jed iz ene posode.

55 min
Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami

Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami

Hitro kosilo, narejeno v pičlih 30 minutah.

30 min
Piščanec parentier
Piščanec parentier

Mehka in kremasta jed v slogu francoskega “comfort fooda".

50 min
Fižolova enolončnica
Fižolova enolončnica

Brezmesna jed na žlico, ki ne razočara, nasiti in prijetno ogreje.

1 h 25 min
Štefani pečenka
Štefani pečenka

Okusna mesna štruca s trdo kuhanim jajcem.

1 h 20 min
Svinjska pečenka s pisano prilogo iz enega pekača

Svinjska pečenka s pisano prilogo iz enega pekača

Praznično kosilo, pripravljeno v enem pekaču.

1 h 40 min
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa

Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa

Božično kosilo ali večerja ne pomeni nujno ur in ur, preživetih v kuhinji. Z nekaj pametnimi idejami lahko pripravimo jedi, ki so hitre, enostavne in hkrati dovolj elegantne za praznično mizo. Predstavljamo vam pet preprostih idej – od predjedi do glavne jedi in sladice, ki so idealne za gostitelje, ki želijo navdušiti brez stresa.

