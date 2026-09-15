Kdaj ste se nazadnje naučili nečesa novega?

Učenje ni samo šola, učilnica ali tečaj. Učimo se pri delu, doma, med ljudmi, na spletu, skozi interese in iz izkušenj. Temu, kar se naučimo mimogrede – ob delu, pogovoru, poskusu ali napaki, pravimo priložnostno učenje. In raziskava kaže, da tako poteka največji del našega učenja.

Tu pa nastane zanimiv razkorak: za vseživljenjsko učenje je v Sloveniji slišalo 56 % odraslih, celovito pa ga razume le 6 %. Zato ni dovolj, da poznamo le izraz, pomembno je, da v življenju prepoznamo učenje.

Pomislite: kaj znate danes, česar pred enim letom še niste? Morda nekaj, kar vam olajša delo. Nekaj, zaradi česar ste bolj samostojni. Nekaj, kar vas povezuje z drugimi ali vam preprosto prinaša veselje.