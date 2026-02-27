Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!

icon-expand Zrezki v omaki z ocvrtimi skutinimi kroglicami FOTO: Sanja Sirk

Goveji zrezki v omaki in skutine kroglice

Super ideja za izvrstno domače kosilo: mehke zrezke v okusni omaki in ocvrte skutine kroglice, ki so tako dobre, da nad njimi niso navdušeni samo najmlajši. Odlična kombinacija, ki se je nikoli ne boste naveličali. Recept je TUKAJ.

Vratovina v omaki s papriko

Vratovina v omaki s papriko

Sočni zrezki iz vratovine v bogati zelenjavni omaki s papriko. Zraven postrezite pečen ali pire krompir, polento ali kruhove cmoke, skoraj obvezen dodatek pa je tudi na rezine narezan kruh, s katerim boste lonec in krožnike pomazali do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ.



Piščančji zrezki v parmezanovi omaki



Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polentno prilogo

Okusno kosilo, ki je pripravljeno v dobre pol ure. Hitro, okusno in poceni, da vam bo hvaležna tudi vaša denarnica. Recept je TUKAJ.

Telečji zrezki v čebulni omaki

Telečji zrezki v čebulni omaki

Zrezki v bogati čebulni omaki, ki jih lahko postrežete s številnimi prilogami: od dušenega riža in pire krompirja, do njokov in kroketov. Recept je TUKAJ.









Zrezki v zelenjavni omaki









Svinjski zrezki v zelenjavni omaki

Zrezki v omaki in pire krompir so zmagovalna jed za vse generacije. Za okus, ki ga zlahka ne boste pozabili, tokrat poskrbi bogata zelenjavna omaka, v kateri se dušijo zrezki. Recept je TUKAJ.

Svinjski medaljoni v kremni gobovi omaki

Svinjski medaljoni v kremni gobovi omaki

Ena tistih jedi, za katero vam ne bo treba preživeti več ur v kuhinji, nad rezultatom pa boste kljub hitri pripravi naravnost navdušeni. Zraven lahko pripravite pire krompir, krokete, zdrobove ocvrtke, njoke, testenine ali kruhove cmoke, od bolj zdravih prilog pa lahko izbirate med kuhanim rižem, ajdovo kašo in kvinojo. Recept je TUKAJ.

Vratovina v čebulni omaki

Vratovina v čebulni omaki

Svinjska vratovina je sočno in okusno meso, ki ne potrebuje dolgotrajnega kuhanja. Pripravite jo v okusni čebulni omaki in zagotavljamo vam, da boste tako krožnike kot tudi ponev pomazali do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ.

Puranji zrezki v naravni omaki

Puranji zrezki v naravni omaki

Zelo hiter, preprost in okusen recept za puranje zrezke v naravni omaki. Za prilogo lahko postrežemo riž, krompir, kuskus, njoke, testenine ali pa kaj drugega. Recept je TUKAJ.

Sailsbury zrezek v gobovi omaki

Sailsbury zrezek v gobovi omaki

Lahko bi jim rekli tudi polpeti v gobovi omaki. A če gre verjeti zgodovinskim zapisom, je avtor te jedi James Sailsbury, eden prvih ameriških nutricionistov. Jed se je množicam prikupila zaradi razmeroma enostavne priprave in odličnega okusa. Zrezki oziroma polpeti so zelo mehki in rahli, postreženi v okusni gobovi omaki pa postanejo odlična jed, primerna za vse letne čase in dni v tednu. Recept je TUKAJ.