Vratovina v čebulni omaki
Kaj skuhati

Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!

Verjetno ste že utrujeni od nenehnega tuhtanja, kaj skuhati za kosilo. Naj vam pomagamo z našimi okusnimi predlogi. Tokrat smo na kup zbrali nekaj odličnih receptov za pripravo okusnih zrezkov v omaki. Poskrbite samo še za prilogo, ki jo boste postregli zraven in že imate izvrstno kosilo, ki se ga bodo razveselili vsi družinski člani.

M.J.
27. 02. 2026 14.01
Zrezki v omaki z ocvrtimi skutinimi kroglicami
Zrezki v omaki z ocvrtimi skutinimi kroglicami FOTO: Sanja Sirk

Goveji zrezki v omaki in skutine kroglice

Super ideja za izvrstno domače kosilo: mehke zrezke v okusni omaki in ocvrte skutine kroglice, ki so tako dobre, da nad njimi niso navdušeni samo najmlajši. Odlična kombinacija, ki se je nikoli ne boste naveličali. Recept je TUKAJ

Vratovina v omaki s papriko
Vratovina v omaki s papriko FOTO: Shutterstock

Vratovina v omaki s papriko

Sočni zrezki iz vratovine v bogati zelenjavni omaki s papriko. Zraven postrezite pečen ali pire krompir, polento ali kruhove cmoke, skoraj obvezen dodatek pa je tudi na rezine narezan kruh, s katerim boste lonec in krožnike pomazali do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ

Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polentno prilogo

Okusno kosilo, ki je pripravljeno v dobre pol ure. Hitro, okusno in poceni, da vam bo hvaležna tudi vaša denarnica. Recept je TUKAJ

Telečji zrezki v čebulni omaki
Telečji zrezki v čebulni omaki FOTO: Su.S.

Telečji zrezki v čebulni omaki

Zrezki v bogati čebulni omaki, ki jih lahko postrežete s številnimi prilogami: od dušenega riža in pire krompirja, do njokov in kroketov. Recept je TUKAJ

Svinjski zrezki v zelenjavni omaki

Zrezki v omaki in pire krompir so zmagovalna jed za vse generacije. Za okus, ki ga zlahka ne boste pozabili, tokrat poskrbi bogata zelenjavna omaka, v kateri se dušijo zrezki. Recept je TUKAJ

Svinjski medaljoni v kremni gobovi omaki
Svinjski medaljoni v kremni gobovi omaki FOTO: Shutterstock

Svinjski medaljoni v kremni gobovi omaki

Ena tistih jedi, za katero vam ne bo treba preživeti več ur v kuhinji, nad rezultatom pa boste kljub hitri pripravi naravnost navdušeni. Zraven lahko pripravite pire krompir, krokete, zdrobove ocvrtke, njoke, testenine ali kruhove cmoke, od bolj zdravih prilog pa lahko izbirate med kuhanim rižem, ajdovo kašo in kvinojo. Recept je TUKAJ

Vratovina v čebulni omaki
Vratovina v čebulni omaki FOTO: Adobe Stock

Vratovina v čebulni omaki

Svinjska vratovina je sočno in okusno meso, ki ne potrebuje dolgotrajnega kuhanja. Pripravite jo v okusni čebulni omaki in zagotavljamo vam, da boste tako krožnike kot tudi ponev pomazali do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ

Puranji zrezki v naravni omaki
Puranji zrezki v naravni omaki FOTO: Sanja Sirk

Puranji zrezki v naravni omaki

Zelo hiter, preprost in okusen recept za puranje zrezke v naravni omaki. Za prilogo lahko postrežemo riž, krompir, kuskus, njoke, testenine ali pa kaj drugega. Recept je TUKAJ

Sailsbury zrezek v gobovi omaki
Sailsbury zrezek v gobovi omaki FOTO: Adobe Stock

Sailsbury zrezek v gobovi omaki

Lahko bi jim rekli tudi polpeti v gobovi omaki. A če gre verjeti zgodovinskim zapisom, je avtor te jedi James Sailsbury, eden prvih ameriških nutricionistov. Jed se je množicam prikupila zaradi razmeroma enostavne priprave in odličnega okusa. Zrezki oziroma polpeti so zelo mehki in rahli, postreženi v okusni gobovi omaki pa postanejo odlična jed, primerna za vse letne čase in dni v tednu. Recept je TUKAJ

Kaj skuhati?
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik