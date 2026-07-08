Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici

Če iščete preprosto kosilo, pri katerem večino dela opravi pečica, je ta recept odlična izbira. Meso ostane sočno in mehko, krompir ter korenje pa se med peko prepojita z vsemi okusi.

Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja

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- približno 4 večji krompirji (ali po želji)

- 1 srednje velika rdeča čebula (lahko tudi rumena ali bela)

Nasvet: Količino krompirja in korenja prilagodite tako, da po nalaganju v pekač v eni plasti prekrijeta vse zrezke.

Krompir olupite in narežite na približno enako velike kose. Korenje očistite in narežite na kolobarje.

Krompir in korenje začinite po okusu, pokapajte z malo olja in dobro premešajte.

Zrezke začinite s soljo, poprom, domačo začimbno mešanico ali drugimi priljubljenimi začimbami.

Pekač rahlo namastite ali ga obložite s peki papirjem.

Čebulo olupite in narežite na kolobarje, ki jih razporedite po dnu pekača. Nanje položite začinjene zrezke, nato pa vse skupaj prekrijte s pripravljeno zelenjavo.

Pekač pokrijte s pokrovom ali aluminijasto folijo in postavite v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija.

Pecite približno 30 minut, nato odstranite pokrov oziroma folijo in pecite še približno 15 minut.

Za bolj hrustljav krompir zadnjih nekaj minut vključite ventilatorsko peko.