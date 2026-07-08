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Sočni zrezki s krompirjem in korenjem iz pečice
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Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici

Iščete hitro in nezahtevno kosilo? Preizkusite odličen recept za sočne zrezke s krompirjem in korenjem iz pečice, ki vam bo prihranil čas, a navdušil z izvrstnim okusom celotno družino.

M.H.J.
08. 07. 2026 04.00

Če iščete preprosto kosilo, pri katerem večino dela opravi pečica, je ta recept odlična izbira. Meso ostane sočno in mehko, krompir ter korenje pa se med peko prepojita z vsemi okusi.

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Sestavine (za 4 osebe):

- 1 srednje velika rdeča čebula (lahko tudi rumena ali bela)

- 4 svinjski zrezki (kare brez kosti)

- približno 4 večji krompirji (ali po želji)

- 4 srednje veliki korenčki

- olje (po potrebi)

sol, poper, domača začimbna mešanica oziroma začimbe po okusu

Nasvet: Količino krompirja in korenja prilagodite tako, da po nalaganju v pekač v eni plasti prekrijeta vse zrezke.

Priprava:

Krompir olupite in narežite na približno enako velike kose. Korenje očistite in narežite na kolobarje.

Krompir in korenje začinite po okusu, pokapajte z malo olja in dobro premešajte.

Zrezke začinite s soljo, poprom, domačo začimbno mešanico ali drugimi priljubljenimi začimbami.

Pekač rahlo namastite ali ga obložite s peki papirjem.

Čebulo olupite in narežite na kolobarje, ki jih razporedite po dnu pekača. Nanje položite začinjene zrezke, nato pa vse skupaj prekrijte s pripravljeno zelenjavo.

Pekač pokrijte s pokrovom ali aluminijasto folijo in postavite v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija.

Pecite približno 30 minut, nato odstranite pokrov oziroma folijo in pecite še približno 15 minut.

Za bolj hrustljav krompir zadnjih nekaj minut vključite ventilatorsko peko.

Zakaj vam bo jed všeč?

Ker se zrezki pečejo pod plastjo krompirja in korenja, ostanejo sočni in se ne izsušijo. Poleg tega je priprava zelo nezahtevna – medtem ko pečica opravlja svoje delo, lahko brez skrbi postorite še kaj drugega. Na primer pripravite skledo mešane solate, ki bo jed nekoliko osvežila ter vas napolnila z vitamini in minerali.

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