Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici

Če iščete preprosto kosilo, pri katerem večino dela opravi pečica, je ta recept odlična izbira. Meso ostane sočno in mehko, krompir ter korenje pa se med peko prepojita z vsemi okusi.
Sestavine (za 4 osebe):
- 1 srednje velika rdeča čebula (lahko tudi rumena ali bela)
- 4 svinjski zrezki (kare brez kosti)
- približno 4 večji krompirji (ali po želji)
- 4 srednje veliki korenčki
- olje (po potrebi)
sol, poper, domača začimbna mešanica oziroma začimbe po okusu
Priprava:
Krompir olupite in narežite na približno enako velike kose. Korenje očistite in narežite na kolobarje.
Krompir in korenje začinite po okusu, pokapajte z malo olja in dobro premešajte.
Zrezke začinite s soljo, poprom, domačo začimbno mešanico ali drugimi priljubljenimi začimbami.
Pekač rahlo namastite ali ga obložite s peki papirjem.
Čebulo olupite in narežite na kolobarje, ki jih razporedite po dnu pekača. Nanje položite začinjene zrezke, nato pa vse skupaj prekrijte s pripravljeno zelenjavo.
Pekač pokrijte s pokrovom ali aluminijasto folijo in postavite v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija.
Pecite približno 30 minut, nato odstranite pokrov oziroma folijo in pecite še približno 15 minut.
Za bolj hrustljav krompir zadnjih nekaj minut vključite ventilatorsko peko.
- FOTO: M.H.J.
- FOTO: M.H.J.
- FOTO: M.H.J.
Zakaj vam bo jed všeč?
Ker se zrezki pečejo pod plastjo krompirja in korenja, ostanejo sočni in se ne izsušijo. Poleg tega je priprava zelo nezahtevna – medtem ko pečica opravlja svoje delo, lahko brez skrbi postorite še kaj drugega. Na primer pripravite skledo mešane solate, ki bo jed nekoliko osvežila ter vas napolnila z vitamini in minerali.