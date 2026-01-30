Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik

Vikendi so kot nalašč za okusna kosila, ki od nas ne zahtevajo nenehnega stanja ob štedilniku. Prav takšna jed so zrezki, pečeni v pečici na posteljici iz čebule, ki se med peko počasi zmehča, zapeče in na koncu spremeni v bogato, aromatično omako. Gre za preprosto, a izjemno okusno jed, ki z minimalnim trudom ponudi maksimalno zadovoljstvo.

Svinjska vratovina je zaradi svoje sočnosti in rahle marmoriranosti idealna izbira za peko v pečici. Med počasnim pečenjem meso ostane mehko in sočno, čebula pa se poveže z mesnimi sokovi in ustvari naravno omako brez zapletenih dodatkov. Prav ta preprostost je tisto, kar jed naredi tako privlačno – nekaj osnovnih sestavin, malo priprave in zatem samo še "magija", za katero poskrbi pečica. Zrezki v čebulni omaki so odlična ideja za družinsko kosilo, ko želimo postreči nekaj resnično dobrega, ne da bi se ob tem preveč zapletali. V nadaljevanju predstavljamo recept, ki vedno uspe in h kateremu se boste z veseljem vračali – še posebej ob sproščenih vikendih, ko prosti čas raje preživljamo v družbi najdražjih.

icon-expand Zrezki v čebulni omaki so odlična ideja za družinsko kosilo. FOTO: Su.S.

Sestavine:

- 800 g svinjske vratovine - sol in poper - olivno olje - 800 g čebule - 3 stroki česna - 2 žlici gorčice - 1 žlica medu - 1 žlica jabolčnega kisa - 30 g masla - 2 dl jušne osnove

icon-expand Svinjska vratovina je zaradi svoje sočnosti in rahle marmoriranosti idealna izbira za peko v pečici. FOTO: Su.S.

Priprava:

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Pripravimo pekač, velikosti 25 x 35 centimetrov. Svinjsko vratovino narežemo na šest zrezkov, ki jih na obeh straneh solimo in popramo, nato pa rahlo naoljimo z olivnim oljem. Čebulo in česen olupimo ter narežemo na tanke rezine. Čebulo razporedimo po dnu pekača, po njej razporedimo rezine česna in po vrhu še zrezke.

FOTO: Su.S.

FOTO: Su.S.

FOTO: Su.S. Zrezke pred peko premažemo z mešanico gorčice, medu in jabolčnega kisa.





V skledici zmešamo gorčico, med in jabolčni kis. Z zmesjo po vrhu premažemo zrezke. Maslo narežemo na rezine, ki jih položimo na zrezke. Kos papirja za peko izrežemo, tako da bomo z njim pokrili vsebino pekača. Pečemo 1 uro, nato vzamemo iz pečice in odstranimo papir za peko. Zrezke premažemo s sokovi iz pekača in jih pečemo 15 minut, nato jih obrnemo, znova premažemo s sokovi iz pekača in pečemo še 15 minut.

icon-expand Med počasnim pečenjem meso ostane mehko in sočno, čebula pa se poveže z mesnimi sokovi. FOTO: Su.S.

Zrezke preložimo na krožnik. Čebulo premešamo in pekač vrnemo v pečico še za okoli 10 minut, da lepo karamelizira. Čebulo iz pekača preložimo v kozico in prilijemo jušno osnovo. Vse skupaj malo pogrejemo, nato pa omako po želji gladko zmiksamo ali pa jo kar tako postrežemo skupaj z zrezki, poljubno prilogo in solato.