Svinjski zrezki v omaki iz pečice
Kaj skuhati

Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik

Sočni zrezki v bogati čebulni omaki, pripravljeni kar v pečici, so odlična izbira za brezskrbno vikend kosilo. Preprosta priprava in poln, domač okus so razlogi, da ta jed hitro postane stalnica na jedilniku. Večino dela namesto vas opravi pečica, rezultat pa so mehki zrezki in slastna omaka, ki kar kliče po kosu kruha ali prilogi po izbiri.

M.J.
30. 01. 2026 04.00

Vikendi so kot nalašč za okusna kosila, ki od nas ne zahtevajo nenehnega stanja ob štedilniku. Prav takšna jed so zrezki, pečeni v pečici na posteljici iz čebule, ki se med peko počasi zmehča, zapeče in na koncu spremeni v bogato, aromatično omako. Gre za preprosto, a izjemno okusno jed, ki z minimalnim trudom ponudi maksimalno zadovoljstvo.

Svinjska vratovina je zaradi svoje sočnosti in rahle marmoriranosti idealna izbira za peko v pečici. Med počasnim pečenjem meso ostane mehko in sočno, čebula pa se poveže z mesnimi sokovi in ustvari naravno omako brez zapletenih dodatkov. Prav ta preprostost je tisto, kar jed naredi tako privlačno – nekaj osnovnih sestavin, malo priprave in zatem samo še "magija", za katero poskrbi pečica.

Zrezki v čebulni omaki so odlična ideja za družinsko kosilo, ko želimo postreči nekaj resnično dobrega, ne da bi se ob tem preveč zapletali. V nadaljevanju predstavljamo recept, ki vedno uspe in h kateremu se boste z veseljem vračali – še posebej ob sproščenih vikendih, ko prosti čas raje preživljamo v družbi najdražjih.

Zrezki v čebulni omaki so odlična ideja za družinsko kosilo.
Zrezki v čebulni omaki so odlična ideja za družinsko kosilo. FOTO: Su.S.

Sestavine:

- 800 g svinjske vratovine

- sol in poper

- olivno olje

- 800 g čebule

- 3 stroki česna

- 2 žlici gorčice

- 1 žlica medu

- 1 žlica jabolčnega kisa

- 30 g masla

- 2 dl jušne osnove

Svinjska vratovina je zaradi svoje sočnosti in rahle marmoriranosti idealna izbira za peko v pečici.
Svinjska vratovina je zaradi svoje sočnosti in rahle marmoriranosti idealna izbira za peko v pečici. FOTO: Su.S.

Priprava:

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Pripravimo pekač, velikosti 25 x 35 centimetrov.

Svinjsko vratovino narežemo na šest zrezkov, ki jih na obeh straneh solimo in popramo, nato pa rahlo naoljimo z olivnim oljem. Čebulo in česen olupimo ter narežemo na tanke rezine.

Čebulo razporedimo po dnu pekača, po njej razporedimo rezine česna in po vrhu še zrezke.

V skledici zmešamo gorčico, med in jabolčni kis. Z zmesjo po vrhu premažemo zrezke. Maslo narežemo na rezine, ki jih položimo na zrezke.

Kos papirja za peko izrežemo, tako da bomo z njim pokrili vsebino pekača.

Pečemo 1 uro, nato vzamemo iz pečice in odstranimo papir za peko.

Zrezke premažemo s sokovi iz pekača in jih pečemo 15 minut, nato jih obrnemo, znova premažemo s sokovi iz pekača in pečemo še 15 minut.

Med počasnim pečenjem meso ostane mehko in sočno, čebula pa se poveže z mesnimi sokovi.
Med počasnim pečenjem meso ostane mehko in sočno, čebula pa se poveže z mesnimi sokovi. FOTO: Su.S.

Zrezke preložimo na krožnik. Čebulo premešamo in pekač vrnemo v pečico še za okoli 10 minut, da lepo karamelizira.

Čebulo iz pekača preložimo v kozico in prilijemo jušno osnovo. Vse skupaj malo pogrejemo, nato pa omako po želji gladko zmiksamo ali pa jo kar tako postrežemo skupaj z zrezki, poljubno prilogo in solato.

Kaj skuhati

