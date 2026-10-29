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Hrustljavi zdrobovi kroketi
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Stara priloga s hrustljavo skorjico, ki jo obožujejo tudi otroci

Če vam je ostal zdrob ali pa iščete malo drugačno prilogo k mesu v omaki, vsekakor poskusite zdrobove krokete. Zanje potrebujete zgolj nekaj preprostih sestavin, navdušili pa vas bodo s hrustljavim ovojem in mehko, sočno sredico.

Maruša Jurc
29. 10. 2026 04.00
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Zdrobovi kroketi so preprosta in cenovno ugodna priloga, za katero potrebujemo le nekaj osnovnih sestavin. Zunaj so zlato zapečeni in hrustljavi, v notranjosti pa mehki, zato so všeč tudi otrokom. Odlično se podajo k mesu in omakam, pripravimo pa jih lahko tudi takrat, ko želimo porabiti zdrob, ki se nam že nekaj časa skriva v kuhinjski omari.

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Za pripravo kroketov potrebujemo samo nekaj sestavin.
Za pripravo kroketov potrebujemo samo nekaj sestavin. FOTO: Sanja Sirk

Preprosta priloga iz nekaj sestavin

Priprava teh kroketov traja približno 45 minut in vključuje tako pripravo mase kot tudi oblikovanje in cvrtje. Recept je zelo preprost za pripravo, potrebujete pa zgolj nekaj sestavin, ki jih imate zagotovo pri roki:

- mleko,

- pšenični zdrob,

- maslo,

- jajca,

- sol,

- drobtine

- olje za cvrtje.

V vročem mleku, ki mu dodamo sol in malo masla, skuhamo zdrob, da dobimo gosto maso, ki jo dobro ohladimo, nato pa vanjo vmešamo jajca, da dobimo voljno kepo testa, ki se ne lepi. Pomembno je, da se masa pred dodajanjem jajc ohladi, saj bi se sicer lahko začela strjevati.

Testo razdelimo na manjše kose, ki jih oblikujemo v daljše svaljke. Svaljke nato narežemo na poljubno velike krokete. Te povaljamo v drobtinah in zlato rjavo ocvremo v segretem olju. Ocvrte krokete s penovko odstranimo iz olja in jih položimo na krožnik, obložen s papirnato brisačo, da se vpije odvečna maščoba.

Celoten recept z natančnimi količinami sestavin in postopkom priprave si lahko preberete TUKAJ.
Hrustljave krokete imamo vsi radi, tudi otroci jih naravnost obožujejo.
Hrustljave krokete imamo vsi radi, tudi otroci jih naravnost obožujejo. FOTO: Shutterstock

K čemu postrežemo zdrobove krokete?

Rezultat je zelo okusna priloga, ki jo postrežemo k jedem z omako, saj njihova mehka sredica lepo dopolni sočno meso, hrustljava skorjica pa poskrbi za zanimiv kontrast. Nekaj primerov jedi, h katerim lahko krokete postrežete:

- svinjski medaljoni v gobovi omaki

- piščančji trakci v smetanovi omaki

- mesne kroglice v gorčični omaki

- zrezki v zelenjavni omaki

Če iščete preprosto idejo za prilogo, ki ne zahteva dragih sestavin, so zdrobovi kroketi odlična izbira.

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