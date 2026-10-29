Stara priloga s hrustljavo skorjico, ki jo obožujejo tudi otroci

Zdrobovi kroketi so preprosta in cenovno ugodna priloga, za katero potrebujemo le nekaj osnovnih sestavin. Zunaj so zlato zapečeni in hrustljavi, v notranjosti pa mehki , zato so všeč tudi otrokom. Odlično se podajo k mesu in omakam, pripravimo pa jih lahko tudi takrat, ko želimo porabiti zdrob, ki se nam že nekaj časa skriva v kuhinjski omari.

Priprava teh kroketov traja približno 45 minut in vključuje tako pripravo mase kot tudi oblikovanje in cvrtje. Recept je zelo preprost za pripravo, potrebujete pa zgolj nekaj sestavin, ki jih imate zagotovo pri roki:

- mleko,

- pšenični zdrob,

- maslo,

- jajca,

- sol,

- drobtine

- olje za cvrtje.

V vročem mleku, ki mu dodamo sol in malo masla, skuhamo zdrob, da dobimo gosto maso, ki jo dobro ohladimo, nato pa vanjo vmešamo jajca, da dobimo voljno kepo testa, ki se ne lepi. Pomembno je, da se masa pred dodajanjem jajc ohladi, saj bi se sicer lahko začela strjevati.

Testo razdelimo na manjše kose, ki jih oblikujemo v daljše svaljke. Svaljke nato narežemo na poljubno velike krokete. Te povaljamo v drobtinah in zlato rjavo ocvremo v segretem olju. Ocvrte krokete s penovko odstranimo iz olja in jih položimo na krožnik, obložen s papirnato brisačo, da se vpije odvečna maščoba.