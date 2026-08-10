Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova

Ko se poletne temperature visoko dvignejo, si nihče ne želi več ur preživeti za štedilnikom. Po drugi strani pa tudi v najbolj vročih dneh potrebujemo okusen in hranljiv obrok, ki nas bo nasitil, ne da bi bil pretežak. Prav zato so hitra poletna kosila odlična rešitev – pripravljena so v nekaj minutah, pri tem pa lahko uporabimo veliko sveže sezonske zelenjave.
V nadaljevanju smo zbrali pet preprostih receptov, ki so kot nalašč za dni, ko se vam mudi ali pa preprosto ne želite preživeti preveč časa v kuhinji. Med njimi najdete osvežilno solato, zelenjavni wrap, testenine s kremasto burrato, kuskus s piščancem in bučkami ter beljakovinsko lečino palačinko. Recepti so raznoliki, enostavni in dovolj nasitni, da lahko postanejo vaše stalnice za poletna kosila. Najboljše pri njih pa je, da jih boste želeli pripravljati znova in znova.
Bučkin wrap s tuninim nadevom
Hitro pripravljen zelenjavni wrap oziroma ploščati kruhek, ki ga lahko uporabite za zvitke z različnimi nadevi. Mi smo se odločili za tunino različico, morda pa vam bo bolj teknila različica s siri, raznimi mesninami, pa s humusom, zelenjavo, guacamolejem, ali pa z lososom in avokadom in še in še. Zavitek lahko pripravite tudi vnaprej. Recept je TUKAJ.
Pisana poletna solata s čičeriko
Solata s čičeriko je odlična izbira za vroče poletne dni, ko si za kosilo ali večerjo najraje privoščimo nekaj hladnega in osvežilnega, pri tem pa tudi ne želimo prižigati kuhalnika ali pečice. Pisana solata vas bo ohladila in osvežila, po njej pa boste tudi lep čas ostali siti. Recept je TUKAJ.
Testenine s paradižnikom in burrato
Testenine s sladko-kislo omako iz češnjevega paradižnika, česna in bazilike, ki jim slastno kremoznost doda burrata. Jed ni samo izjemno preprosta za pripravo, ampak je tudi nepozabno okusna. Recept je TUKAJ.
Kuskus z bučkami in piščancem
Hitro pripravljen obrok, ki vas bo vsaj dvakrat navdušil. Prvič z enostavno pripravo, drugič pa z odličnim okusom. Poleg bučk lahko dodate tudi papriko, sušene paradižnike, grah in jajčevce, jed pa za piko na i popestrite s sesekljanim peteršiljem ali meto. Recept je TUKAJ.
Lečina palačinka
Lečina palačinka je odličen vir beljakovin in vlaknin. Njena priprava je hitra in zelo preprosta, napolnite pa jo lahko s poljubno zelenjavo ter si tako hitro in enostavno pripravite uravnotežen ter hranljiv obrok. Recept je TUKAJ.