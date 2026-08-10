Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova

Ko se poletne temperature visoko dvignejo, si nihče ne želi več ur preživeti za štedilnikom. Po drugi strani pa tudi v najbolj vročih dneh potrebujemo okusen in hranljiv obrok, ki nas bo nasitil, ne da bi bil pretežak. Prav zato so hitra poletna kosila odlična rešitev – pripravljena so v nekaj minutah, pri tem pa lahko uporabimo veliko sveže sezonske zelenjave.

V nadaljevanju smo zbrali pet preprostih receptov, ki so kot nalašč za dni, ko se vam mudi ali pa preprosto ne želite preživeti preveč časa v kuhinji. Med njimi najdete osvežilno solato, zelenjavni wrap, testenine s kremasto burrato, kuskus s piščancem in bučkami ter beljakovinsko lečino palačinko. Recepti so raznoliki, enostavni in dovolj nasitni, da lahko postanejo vaše stalnice za poletna kosila. Najboljše pri njih pa je, da jih boste želeli pripravljati znova in znova.