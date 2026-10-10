Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo

Ko se dnevi skrajšajo in se temperature spustijo, se tudi domača kuhinja počasi obarva v jesenske okuse. Vikendi so kot nalašč za peko in pripravo sladic, za katere si med tednom pogosto ne vzamemo časa – od dišečih cimetovih polžev do sočnih sladic z jabolki in hruškami.

Tokrat smo zbrali sedem receptov naših bralcev, ki so kot ustvarjeni za jesenska vikend kosila ali druženja. Med njimi najdete nekaj dobro poznanih domačih klasik, pa tudi nekoliko bolj posebne sladice, s katerimi lahko presenetite goste. Na svoj račun boste prišli tudi ljubitelji kostanjevih sladic. Skupno vsem sladicam je predvsem to, da v njih najdemo okuse, ki jih jeseni še posebej radi pripravljamo. Izberite svojo najljubšo, zavihajte rokave in si privoščite sladek vikend.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv 1 / 2 Kostanjeva torta



Kostanjeva torta

Popolna jesenska tortica, ki jo sestavljajo rahel kakavov biskvit, premazan z bogato, kremasto kostanjevo kremo, po vrhu pa torto ovije svilnat čokoladni preliv, ki poskrbi za pravo sladko piko na i. Torta ni le lepa na pogled, ampak tudi polnega, zaokroženega okusa, zaradi katerega se odlično poda ob skodelici kave ali kot sladek zaključek nedeljskega kosila. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jabolčni zavitek FOTO: osebni arhiv

Domač jabolčni zavitek s skuto

Jeseni vsekakor ne moremo mimo dobrega domačega štrudlja. Sočna jabolka, kremasta skuta in hrustljavo testo ustvarijo sladico, ki je kot nalašč za sproščene trenutke z najdražjimi. Recept je TUKAJ.

icon-expand Karamelna kakijeva tortica FOTO: osebni arhiv

Karamelna kakijeva tortica z orehi

Priprava je hitra in preprosta, tortica pa tako okusna, da je zagotovo ne boste pripravili samo enkrat. Najverjetneje kar vedno, ko boste imeli pri roki nekaj dobrih domačih zrelih kakijev. Recept je TUKAJ.

icon-expand Cimetovi polži FOTO: osebni arhiv

Cimetovi polži

Opojno dišeče kvačeno pecivo, ki navduši z mehkobo in odličnim okusom. Dodatna prednost je tudi ta, da so polži zelo sočni in ostanejo dolgo sveži. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pecivo z jabolki in orehi FOTO: osebni arhiv

Pecivo z jabolki in orehi

Preprosto odlična domača sladica, popolna za začetek dneva ali sladko razvajanje ob kavi. Recept je TUKAJ.

icon-expand Skutno-bučna torta FOTO: osebni arhiv

Skutno-bučna torta

Odlična izbira za jesensko vikend sladkanje. Hrustljavo dno dopolnjuje nežna in kremasta skutno-bučna krema, v kateri se prepletajo prijetno topli okusi prazničnih začimb. Torta je kot nalašč za počasne jesenske popoldneve ob skodelici kave ali čaja. Recept je TUKAJ.

icon-expand Čokoladni kolač s hruško FOTO: osebni arhiv

Čokoladni kolač s hruško

Kolač je gost, bogat in sočen, recept pa osupljivo enostaven. V dišečem sirupu pokuhane hruške poskrbijo za poseben vizualni učinek, pecivo pa se odlično prileže s skodelico toplega napitka ali pa s kozarcem sladkega vina. Recept je TUKAJ.