Vse na enem pekaču: enostavna piščančja kosila, ki rešijo zaposlene dni

Včasih je največji izziv dneva že to, da se odločimo, kaj skuhati za kosilo. Če k temu prištejemo še pomanjkanje časa in kup umazane posode, ni presenetljivo, da so jedi iz enega pekača v zadnjih letih postale ena najbolj priljubljenih rešitev za vsakdanjo kuho. Vse sestavine preprosto dodamo v pekač, pečica pa medtem opravi večino dela.

Piščanec je za takšne recepte odlična izbira. Pripravi se razmeroma hitro, odlično se ujame s krompirjem in različno sezonsko zelenjavo, hkrati pa ga lahko vsakič znova pripravimo nekoliko drugače. Z nekaj začimbami, dobro marinado ali preprosto omako nastanejo raznolika kosila, ki navdušijo vso družino. V nadaljevanju smo zbrali nekaj najboljših idej za poletno obarvana piščančja kosila na enem pekaču. Recepti so kot nalašč za zaposlene dni, ko si želite okusnega domačega obroka brez dolgotrajne priprave in z bistveno manj pomivanja.

icon-expand Piščančje perutničke s krompirjem in paradižnikom FOTO: Shutterstock

Piščančje perutničke s krompirjem in paradižniki v pekaču

Piščančje meso je zelo sočno in okusno, saj ga pred peko mariniramo v čudoviti limonini marinadi. Ko ga pečemo skupaj s češnjevimi paradižniki, čebulo in krompirjem, dobimo izvrstno jed, katere priprava ne vzame veliko časa, saj večino dela opravi pečica. Recept je TUKAJ.

icon-expand Kljukuša FOTO: Sanja Sirk

Kljukuša

Tradicionalna balkanska jed, v kateri okušamo sočno piščančje meso in hrustljavo mehko testo, za svežino pa poskrbi dodatek kisle smetane. Če zraven priložimo še sezonsko solato, dobimo okusno in poceni kosilo. Recept je TUKAJ.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: Su.S. 1 / 2 Piščanec s stročjim fižolom in krompirjem iz pekača



Piščanec s stročjim fižolom in krompirjem iz pekača

Odlično kosilo ali večerja iz enega pekača, ki poleg piščančjega mesa in krompirja vključuje tudi priljubljen stročji fižol. Dodaten plus je tudi ta, da je jed pripravljena hitro, pa tudi veliko posode vam ne bo treba pomivati. Recept je TUKAJ.

icon-expand Zarezan piščančji file z zelenjavo in sirom FOTO: Shutterstock

Zarezan piščančji file z zelenjavo in sirom

Recept je sila preprost, rezultat pa navdušujoč. Piščančje fileje (polovice piščančjih prsi brez kosti in kože) pred peko večkrat plitko zarežemo, nato pa v zareze vstavimo različno zelenjavo. Vse skupaj izdatno potresemo z nadrobljenim feta sirom in naribano mocarelo ter spečemo v pečici. Na koncu dobimo izvrstno jed, primerno za kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščanec s papriko in rižem v pečici FOTO: M.J.

Piščanec s papriko in rižem

Enostavna jed, ki bo navdušila vso družino, še zlasti pa tistega, ki jo bo skuhal, saj je njena priprava silno enostavna. Pa tudi posode ne boste veliko umazali, saj je celotna jed pripravljena v enem pekaču. Recept je TUKAJ.

Narastek z ajdovo kašo in piščancem

Okusen obrok z ajdovo kašo in piščancem, za katerega potrebujete samo pekač, v katerega v plasteh naložite vse sestavine, delo pa bo dokončala pečica. Celoten postopek priprave narastka si oglejte v zgornjem videu, celoten recept pa najdete TUKAJ.