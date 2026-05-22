Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala

Prav zato so druženja ob hrani nekaj posebnega. Nedeljska kosila, pikniki in spontana druženja na terasi niso le obroki, ampak trenutki, ko si ljudje vzamejo čas drug za drugega. Hrana pri tem igra glavno vlogo, vendar ne nujno zaradi dragih sestavin. Pogosto največji vtis naredijo preproste jedi, pripravljene z občutkom, dobro kombinirani in domačimi okusi in to, da se čuti sproščenost gostiteljev. Kljub temu veliko ljudi ob organizaciji pogostitve občuti tudi določen pritisk. Še posebej danes, ko so cene hrane visoke, se hitro pojavi vprašanje, kako pripraviti bogato mizo, ne da bi strošek ušel izpod nadzora. Zato ni presenetljivo, da vse več ljudi pri nakupovanju išče ravnotežje med kakovostjo, okusom in ceno.

Kaj gostje v resnici opazijo?

Pravzaprav si gostje redko zapomnijo, katero znamko olja ali omake smo uporabili. Zapomnijo si sočno meso, dobro pečen krompir, okusno sladico ali občutek, da je bilo hrane dovolj za vse in ali so se ob mizi počutili dobrodošle.

Prav zato mnogi šele pri dejanskem kuhanju in pokušini ugotovijo, da razlike med izdelki pogosto niso takšne, kot so pričakovali. Trgovske blagovne znamke so v zadnjih letih močno napredovale, kupci pa so jih sprejeli enako kot uveljavljene blagovne znamke. Zato lahko zadostijo vsakdanjim in tudi nekoliko bolj slavnostnim priložnostim.

Velikokrat največjo razliko opazimo šele na računu.

Ko hrana postane del druženja

Ko enkrat hrano postavimo na mizo pred goste, ta dobi povsem drugačen pomen. Takrat ni več le rezultat kuhanja, ampak del druženja, pogovorov in vzdušja. Pogosto se izkaže, da največ pozornosti dobijo prav preproste jedi, ki niso zapletene, a so okusne in jih gostje z veseljem jedo. Čeprav se nam včasih zdi, da bodo gostje opazili vsako podrobnost, se v praksi pokaže drugače. Prav to vprašanje je v ospredju HOFERjevega eksperimenta zamenjave znamk, v katerem družini Gruber in Koršič že več tednov preverjata, ali lahko z nakupovanjem izključno HOFERjevih lastnih blagovnih znamk prihranita, ne da bi pri tem sklepali kompromise pri kakovosti ali okusu.

icon-expand Kosilo pripravljeno iz izdelkov HOFERjevih blagovnih znamk FOTO: Hofer

Nedeljsko kosilo in piknik v znamenju trgovine HOFER

Družini Gruber iz Velenja in Koršič iz Nove Gorice že več tednov sodelujeta v testu, v katerem preverjata, ali je mogoče z nakupovanjem izključno HOFERjevih lastnih blagovnih znamk doseči občuten prihranek, ne da bi pri tem trpelo uživanje v hrani. Tokratni del eksperimenta pa je bil še posebej zanimiv, saj sta obe družini svoje najbližje povabili na druženje ob hrani. Ena na nedeljsko kosilo, druga na spomladanski piknik. V obeh primerih pa je bilo skupno to, da je bila celotna pogostitev pripravljena iz izdelkov HOFERjevih lastnih blagovnih znamk. Gruberjevi iz Velenja so za prijatelje pripravili pravo nedeljsko kosilo, ki je vključevalo več hodov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Miza je resnično ponujala za vsakega nekaj – od juhe in zrezkov do prilog in sladice. Glede na odzive nihče ni pričakoval, da je bilo vse v celoti pripravljeno iz HOFERjevih izdelkov, pove oče Luka. Gostje so nad hrano izrazili veliko navdušenja, še večje presenečenje pa je sledilo, ko so izvedeli, kakšen je bil končni račun. Na drugem koncu Slovenije so Koršičevi izkoristili tople dni in pripravili piknik za stare starše. Čeprav je žar pri njih pogost del druženja, je bil tokrat prvič celoten piknik pripravljen iz izdelkov ene trgovine.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Nekaj zadržanosti je sprva bilo, sploh glede izbire mesa. A dobili smo prav vse: nabodala, marinirana reberca, stejke in seveda klasiko – čevapčiče," razloži mama Lucija. Poleg mesa so navdušile tudi priloge in omake, ki so zaokrožile celotno izkušnjo. Gostje so ob koncu piknika ostali z enotnim vtisom, da je bila hrana obilna, raznolika in zelo okusna.

Ko prazni krožniki povedo največ

Čeprav je bil eksperiment zasnovan kot preverjanje prihranka in primerjava nakupovalnih navad, se je hitro pokazalo nekaj drugega. Največji dokaz uspešne pogostitve niso bile številke ali znamke, ampak prazni krožniki in zadovoljni obrazi gostov. Družini sta tako v praksi izkusili nekaj, kar marsikdo opazi šele, ko sam gosti več ljudi: da je pri dobri hrani bistveno to, kako se ljudje počutijo, ne pa to, koliko je posamezna sestavina stala ali katera znamka je bila uporabljena.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Arhiv naročnika

icon-expand FOTO: Arhiv naročnika

icon-expand FOTO: Arhiv naročnika

icon-expand FOTO: Arhiv naročnika 1 / 4 HOFER eksperiment







Rezultat, ki ga še čakamo