10/10? Preizkusili smo viralno lazanja juho, o kateri govori ves internet

Namesto dolge priprave, zlaganja plasti in peke v pečici vse sestavine pristanejo v enem loncu. Rezultat pa je gosta, kremasta in nasitna juha z značilnim okusom paradižnika, mletega mesa, testenin in sira. Ker smo tudi sami naleteli na številne videe, v katerih ustvarjalci navdušeno pripravljajo to različico priljubljene italijanske jedi, nas je zanimalo, ali gre za še en kratkotrajen spletni trend ali pa za recept, ki si zasluži mesto na jedilniku. Zato smo se odločili, da ga pripravimo tudi sami.

Vse sestavine smo našli v Eurospinu

Prijetno presenečenje nas je čakalo že pri nakupu sestavin. Za pripravo smo se odpravili v Eurospin, kjer smo našli vse, kar smo potrebovali za našo različico recepta. Za osnovo smo uporabili olivno olje Podere del Conte, čebulo in česen, nato pa dodali mleto goveje meso. Paradižnikovo osnovo smo pripravili s paradižnikovo omako Delizie dal Sole in paradižnikovim koncentratom Sunny Nature. Za značilen italijanski okus smo posegli po začimbah Don Jerez, dodali pa smo tudi svežo baziliko in jušno osnovo. Posebno mesto v receptu imajo testenine Tre Mulini. Za kremast zaključek smo dodali še izdelke Land: smetano za kuhanje, ricotto in sir.

Zakaj je lazanja juha postala spletna uspešnica?

Na prvi pogled se zdi, da gre za nenavadno kombinacijo. Lazanja je vendarle jed, ki jo običajno povezujemo s plastmi testenin, bogato mesno omako, bešamelom in sirom, priprava pa zahteva nekoliko več časa. Lazanja juha vse to obrne na glavo. Namesto zlaganja plasti sestavine preprosto dodajamo v en lonec. Testenine se skuhajo neposredno v paradižnikovi osnovi, meso poskrbi za nasitnost, na koncu pa jed dopolnimo s kremastimi mlečnimi dodatki in sirom. Ravno preprostost je verjetno eden od razlogov, da je recept tako priljubljen. V času, ko iščemo hitre ideje za kosilo ali večerjo, ki ne zahtevajo gore posode in ur preživljanja v kuhinji, je jed iz enega lonca skoraj idealna rešitev. Poleg tega ima lazanja juha še eno pomembno prednost: na krožniku oziroma v skledi je videti zelo privlačno. Gosta paradižnikova osnova, koščki testenin, mleto meso in stopljen sir ustvarijo kombinacijo, ki jo je težko spregledati. Po številnih videih na družbenih omrežjih je bila naša radovednost zato vse večja. Bo okus res tako dober, kot obljubljajo ustvarjalci?

icon-expand Lazanja juha FOTO: Shutterstock

Viralna lazanja juha Sestavine: - 2 žlici olivnega olja Podere del Conte - 1 srednje velika čebula - 2 stroka česna - 500 g mletega govejega mesa - 500 ml paradižnikove omake Delizie dal Sole - 2 žlici paradižnikovega koncentrata Sunny Nature - 1 liter jušne osnove (goveje ali zelenjavne) - 1 čajna žlička origana Don Jerez - 1 čajna žlička peteršilja Don Jerez - 1/2 čajne žličke paprike Don Jerez - 250 g testenin Tre Mulini - 200 ml smetane za kuhanje Land - 150 g ricotte Land - 80 g naribanega sira Land - bazilika Priprava: 1. V večjem loncu segrejemo olivno olje in na njem popražimo drobno sesekljano čebulo. 2. Ko se čebula zmehča, dodamo sesekljan česen in mleto goveje meso. 3. Meso med praženjem dobro razdrobimo in ga pražimo, dokler lepo ne porjavi. 4. Dodamo paradižnikovo omako in paradižnikov koncentrat ter dobro premešamo. 5. Vmešamo origano, peteršilj in papriko, nato prilijemo jušno osnovo. 6. Vse skupaj zavremo in pustimo, da rahlo vre nekaj minut, da se okusi povežejo. 7. Dodamo testenine in jih skuhamo neposredno v juhi, dokler niso mehke. 8. Ko so testenine kuhane, vmešamo smetano za kuhanje, da juha postane bolj kremasta. 9. Na koncu dodamo še ricotto in nariban sir, da dobimo bogato, kremasto teksturo. 10. Pred serviranjem potresemo s svežo baziliko.

Prvi ugriz pove vse

Priznamo, pred prvim grižljajem smo bili nekoliko skeptični. Klasična lazanja je vendarle ena od tistih jedi, pri katerih je težko izboljšati preverjeno kombinacijo. Toda že po prvem okušanju je bilo jasno, da lazanja juha ni zgolj zanimiv spletni trend. Najprej pride do izraza bogata paradižnikova osnova, nato mleto meso in začimbe, ki jedi dajo značilen mediteranski okus. Testenine poskrbijo za nasitnost, smetana, ricotta in sir pa vse skupaj povežejo v kremasto celoto. Najbolj nas je presenetilo, kako dobro recept ujame okus klasične lazanje, čeprav je priprava precej drugačna. Ni treba več ur čakati, da se jed speče in nekoliko ohladi, da jo lahko narežemo. Tukaj preprosto zajamemo juho v skledo in že je pripravljena za serviranje. Pri tem jed ni delovala kot razvodena različica lazanje. Ravno nasprotno. Ker se testenine kuhajo neposredno v paradižnikovi osnovi, je okus zelo izrazit, juha pa je dovolj gosta in nasitna. Še bolj pa nas je navdušilo razmerje med preprostostjo priprave in končnim rezultatom. Če imamo radi lazanjo, vendar nimamo vedno časa za pripravo klasične različice, je lazanja juha odlična alternativa. In pa tudi priprava v enem loncu. Manj posode pomeni manj čiščenja, kar je pri vsakodnevnem kuhanju zagotovo dobrodošlo. Bi jo pripravili še enkrat? Vsekakor.

Končna ocena?

Po preizkusu lahko rečemo, da je lazanja juha eden tistih viralnih receptov, ki svoj sloves dejansko upravičijo. Ne gre zgolj za jed, ki je videti dobro na družbenih omrežjih – tudi v resničnem življenju je okusna, nasitna in predvsem zelo preprosta za pripravo. Dodaten plus je, da smo vse potrebne sestavine našli v Eurospinu.

icon-expand Vse sestavine smo dobili v Eurospinu FOTO: Arhiv naročnika