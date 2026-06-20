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Krompirjeva pita z zelenjavo
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Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita

Na družbenih omrežjih se je razširil nov trend priprave krompirja, pri katerem kuhan krompir nadomesti klasično testo za pito. Kulinarična ustvarjalka Sanja Sirk je priljubljeno idejo preizkusila in pripravila bogato brezmesno različico z zelenjavo, kremnim sirom, sirom, jajci in kisle smetane.

M.J. , Sanja Sirk
20. 06. 2026 04.00

Družbena omrežja so v zadnjih letih poskrbela za marsikateri kulinarični trend, a le redki so tako preprosti in uporabni kot krompirjeva pita oziroma slana "torta", ki te dni navdušuje ljubitelje domače kuhinje. Namesto klasičnega testa je osnova pripravljena iz kuhanega krompirja, ki ga potlačimo v pekaču in oblikujemo v podlago za poljubni nadev.

Prav v tem se skriva čar recepta. Osnova je poceni, nasitna in izjemno prilagodljiva, saj jo lahko kombiniramo z različnimi vrstami zelenjave, siri, jajci ali celo mesnimi dodatki. Poleti je še posebej priročna, ker lahko uporabimo sezonsko zelenjavo in tudi mladi krompir, ki ga zaradi tanke lupine pogosto sploh ni treba lupiti.

Sočna krompirjeva pita s kremnim sirom in zelenjavo vas bo povsem navdušila.
Sočna krompirjeva pita s kremnim sirom in zelenjavo vas bo povsem navdušila. FOTO: Sanja Sirk

Trend je preizkusila tudi Sanja Sirk, ki se je odločila za bogat brezmesni nadev iz zelenjave ter kremnega sira, naribanega sira, jajc in kisle smetane. Nastala je jed, ki je hkrati nasitna, kremasta in polna okusa. Njena prednost je tudi vsestranskost, saj je odlična vroča naravnost iz pečice, prav tako pa tekne mlačna ali hladna. "S skledo sezonske solate ali kozarcem jogurta se spremeni v popolno kosilo, lahko večerjo ali okusno malico za naslednji dan," še svetuje Sanja.

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Sestavine:

- 1 kg krompirja

- 2 jajci

- pest graha (lahko zamrznjen)

- 1 korenček (nariban)

- par sušenih paradižnikov v olju

- mala pločevinka koruze

- 180 g kisle smetane

- 200 g sirnega namaza (kremni sir)

- 100 g naribanega sira (npr. edamec)

- sol, poper

- oljčno olje

Za dekoracijo:

- 1 paradižnik

- listi sveže bazilike in peteršilja

Postopek priprave:

Krompir olupimo in ga skuhamo do mehkega v slani vodi. Odcedimo.

Okrogel pekač (velikosti približno 20 cm) obložimo s papirjem za peko.

V pekač stresemo kuhan krompir in ga s kozarcem potlačimo, tako da obložimo tudi stene pekača.

Krompirjevo 'osnovo' premažemo z oljčnim oljem, nato pa pekač za približno 20 minut potisnemo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija, da se krompir malo zapeče.

Medtem pripravimo nadev.

Korenček olupimo in naribamo, sušene paradižnike sesekljamo na kockice.

Oboje damo v skledo in dodamo še jajca, grah, odcejeno koruzo iz pločevinke, kislo smetano in sirni namaz. Premešamo. Solimo in popramo po okusu.

Na delno pečeno krompirjevo osnovo nanesemo nadev, po vrhu potresemo z naribanim sirom in vse skupaj pečemo še približno 50 minut na 170 stopinjah Celzija.

Okrasimo/ponudimo z rezinami svežega paradižnika in nasekljanimi listi sveže bazilike ter peteršilja.

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