Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom

Vikend je kot nalašč za pripravo jedi, pri katerih si lahko vzamemo nekoliko več časa in uživamo v dobri hrani z družino ali prijatelji. Med najbolj priljubljenimi izbirami so zagotovo testenine, saj ponujajo skoraj neskončno možnosti kombiniranja in vedno poskrbijo za okusen obrok.
Lahko jih pripravimo v lahki poletni različici z zelenjavo, jih povežemo z bogato mesno omako ali pa jih zapečemo v pečici, da dobijo še posebej poln okus. Ne glede na to, ali iščete hitro sobotno kosilo ali nekoliko bolj razkošno nedeljsko jed, boste med spodnjimi recepti zagotovo našli svojega favorita.
Pripravili smo izbor petih testeninskih jedi, ki so nas navdušile s svojo okusnostjo, preprostostjo in vsestranskostjo. To so recepti, ki jih boste z veseljem postavili na vikend mizo, nato pa jih zaradi odličnega odziva domačih verjetno ponovili še med tednom.
- FOTO: Su.S.
- FOTO: Su.S.
Testenine s paradižnikom in burrato
Testenine s sladko-kislo omako iz češnjevega paradižnika, česna in bazilike, ki jim slastno kremoznost da burrata. Jed ni samo izjemno preprosta za pripravo, ampak je tudi nepozabno okusna. Recept je TUKAJ.
Zapečene krpice s šunko in sirom
Odlična jed, ki bo navdušila vse člane družine. Kuhane krpice se zmešajo s koščki šunke, smetano in jajci, posujejo z naribanim sirom in zapečejo v pečici. Rezultat je bogata in nasitna jed, ki jo postrežemo s skledo sezonske solate. Recept je TUKAJ.
Lazanja z bučkami in paradižnikom
Izvrstna poletna lazanja, pripravljena brez mesa in nepotrebnega kompliciranja. Okusna zelenjavna dobrota se odlično prileže tudi v poletni vročini, ko nam prijajo malce bolj lahke in osvežilne jedi. Recept je TUKAJ.
Testenine v smetanovi omaki s piščancem
Ekstra okusna jed, ki jo pripravite v samo 30 minutah. Sočno, zlato zapečeno piščančje meso, nežna smetanova omaka in popolno kuhani rezanci ustvarijo preprost, a bogat obrok, ki vedno navduši. Recept je TUKAJ.
Makaronovo meso (makaronflajš)
Priljubljeno družinsko kosilo, katerega priprava je zelo preprosta, sestavine pa dobro znane. Ne pozabite na skledo sezonske solate, ki je skorajda nepogrešljiva spremljevalka te okusne domače klasike. Recept je TUKAJ.