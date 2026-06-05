Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom

Vikend je kot nalašč za pripravo jedi, pri katerih si lahko vzamemo nekoliko več časa in uživamo v dobri hrani z družino ali prijatelji. Med najbolj priljubljenimi izbirami so zagotovo testenine, saj ponujajo skoraj neskončno možnosti kombiniranja in vedno poskrbijo za okusen obrok.

Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma

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Lahko jih pripravimo v lahki poletni različici z zelenjavo, jih povežemo z bogato mesno omako ali pa jih zapečemo v pečici, da dobijo še posebej poln okus. Ne glede na to, ali iščete hitro sobotno kosilo ali nekoliko bolj razkošno nedeljsko jed, boste med spodnjimi recepti zagotovo našli svojega favorita.

Pripravili smo izbor petih testeninskih jedi, ki so nas navdušile s svojo okusnostjo, preprostostjo in vsestranskostjo. To so recepti, ki jih boste z veseljem postavili na vikend mizo, nato pa jih zaradi odličnega odziva domačih verjetno ponovili še med tednom.