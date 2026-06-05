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Testenine v smetanovi omaki s piščancem
Kaj skuhati

Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom

Iščete idejo za vikend kosilo? Testenine so vedno dobra izbira. Tokrat smo zbrali pet slastnih receptov, ki navdušujejo z bogatimi okusi, preprosto pripravo in vsakdanjimi sestavinami. Tako dobri so, da jih boste želeli pripraviti znova že med tednom.

M.J.
05. 06. 2026 14.41

Vikend je kot nalašč za pripravo jedi, pri katerih si lahko vzamemo nekoliko več časa in uživamo v dobri hrani z družino ali prijatelji. Med najbolj priljubljenimi izbirami so zagotovo testenine, saj ponujajo skoraj neskončno možnosti kombiniranja in vedno poskrbijo za okusen obrok.

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Lahko jih pripravimo v lahki poletni različici z zelenjavo, jih povežemo z bogato mesno omako ali pa jih zapečemo v pečici, da dobijo še posebej poln okus. Ne glede na to, ali iščete hitro sobotno kosilo ali nekoliko bolj razkošno nedeljsko jed, boste med spodnjimi recepti zagotovo našli svojega favorita.

Pripravili smo izbor petih testeninskih jedi, ki so nas navdušile s svojo okusnostjo, preprostostjo in vsestranskostjo. To so recepti, ki jih boste z veseljem postavili na vikend mizo, nato pa jih zaradi odličnega odziva domačih verjetno ponovili še med tednom.

Testenine s paradižnikom in burrato

Testenine s sladko-kislo omako iz češnjevega paradižnika, česna in bazilike, ki jim slastno kremoznost da burrata. Jed ni samo izjemno preprosta za pripravo, ampak je tudi nepozabno okusna. Recept je TUKAJ

Zapečene krpice s šunko in sirom
Zapečene krpice s šunko in sirom FOTO: Adobe Stock

Zapečene krpice s šunko in sirom

Odlična jed, ki bo navdušila vse člane družine. Kuhane krpice se zmešajo s koščki šunke, smetano in jajci, posujejo z naribanim sirom in zapečejo v pečici. Rezultat je bogata in nasitna jed, ki jo postrežemo s skledo sezonske solate. Recept je TUKAJ

Lazanja z bučkami in paradižnikom
Lazanja z bučkami in paradižnikom FOTO: Profimedia

Lazanja z bučkami in paradižnikom

Izvrstna poletna lazanja, pripravljena brez mesa in nepotrebnega kompliciranja. Okusna zelenjavna dobrota se odlično prileže tudi v poletni vročini, ko nam prijajo malce bolj lahke in osvežilne jedi. Recept je TUKAJ

Testenine v smetanovi omaki s piščancem
Testenine v smetanovi omaki s piščancem FOTO: Shutterstock

Testenine v smetanovi omaki s piščancem

Ekstra okusna jed, ki jo pripravite v samo 30 minutah. Sočno, zlato zapečeno piščančje meso, nežna smetanova omaka in popolno kuhani rezanci ustvarijo preprost, a bogat obrok, ki vedno navduši. Recept je TUKAJ

Makaronovo meso (makaronflajš)-1
Makaronovo meso (makaronflajš)-1 FOTO: Su.S.

Makaronovo meso (makaronflajš)

Priljubljeno družinsko kosilo, katerega priprava je zelo preprosta, sestavine pa dobro znane. Ne pozabite na skledo sezonske solate, ki je skorajda nepogrešljiva spremljevalka te okusne domače klasike. Recept je TUKAJ

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