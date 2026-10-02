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Zapečene testenine z bučo
Kaj skuhati

Vikend kosilo: 5 jesenskih receptov, med katerimi boste težko izbrali

Ko si za vikend zaželimo dobrega domačega kosila, je izbira včasih najtežji del. Zato smo zbrali pet jesenskih receptov, ki ponujajo nekaj za vsak okus – od nasitnih jedi na žlico do kremastih testenin, hrustljavih paprik in sočnega mesa z zelenjavo iz pečice.

M.J.
02. 10. 2026 04.00
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Vikendi so kot nalašč za dobra domača kosila, pri katerih si lahko vzamemo nekaj več časa in pripravimo kaj bolj konkretnega. Jesen s svojimi bogatimi sestavinami kar kliče po toplih, nasitnih jedeh, ki lepo pogrejejo in napolnijo kuhinjo s prijetnimi vonjavami.

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Tokrat smo zbrali pet receptov, ki so kot nalašč za prihajajoči vikend. Med njimi so jedi z bučo, papriko in drugimi sezonskimi sestavinami, pa tudi nekaj priljubljenih domačih klasik. Izbirate lahko med jedjo na žlico, testeninami, ocvrtimi polnjenimi paprikami in hitro pripravljenim kosilom iz enega pekača.

Ne glede na to, ali iščete idejo za sobotno kosilo ali nedeljsko pojedino, boste med njimi zagotovo našli recept, ki ga boste želeli preizkusiti.

Piščančji paprikaš z bučo
Piščančji paprikaš z bučo FOTO: Shutterstock

Piščančji paprikaš z bučo

Kremast in bogat paprikaš, v katerem se sočen piščanec lepo poveže s sladkasto bučo, kislo smetano in aromatičnimi začimbami. Prijetno nasitna jesenska jed je kot nalašč za družinsko vikend kosilo. Recept je TUKAJ.

Ocvrte paprike s šunko in sirom
Ocvrte paprike s šunko in sirom FOTO: Su.S.

Ocvrte paprike s šunko in sirom

Mesnate rdeče paprike, polnjene s šunko in sirom, nato pa panirane in ocvrte do zlato rjave in hrustljave skorjice. Izvrstna jesenska jed, ki bo še posebej teknila s skledo solate in kosom svežega kruha. Recept je TUKAJ.

Pašta fižol
Pašta fižol FOTO: Sanja Sirk

Hitra pašta fižol

Priljubljena primorska jed na žlico, ki združuje testenine, suho meso in fižol v okusnem, nasitnem obroku. Odlična izbira za hladnejši jesenski dan, ko si zaželimo nekaj toplega in domačega. Recept je TUKAJ.

Zapečene testenine z bučno omako
Zapečene testenine z bučno omako FOTO: Su.S.

Zapečene testenine z bučno omako

Kremaste testenine z nežno bučno omako, ki jih na koncu zapečemo v pečici, da dobijo slastno zlato skorjico. Prava jesenska brezmesna jed za vse, ki obožujejo tople in bogate okuse. Recept je TUKAJ.

Svinjski file z zelenjavo
Svinjski file z zelenjavo FOTO: Su.S.

Svinjska ribica z zelenjavo iz pečice

Lepo začinjen svinjski file, pečen skupaj z zelenjavo, krompirjem in gobami, je odlična izbira za preprosto, a nekoliko bolj praznično vikend kosilo. Priprava je enostavna in poteka na enem pekaču, celoten obrok pa je na mizi v manj kot eni uri. Recept je TUKAJ.

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