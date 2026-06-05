okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Gratinirane palačinke
Kaj skuhati

Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma

Ni nujno, da se za dobro vikend kosilo vedno odpravimo v trgovino. Veliko okusnih jedi lahko pripravimo iz sestavin, ki jih že imamo v hladilniku, shrambi ali zamrzovalniku. Zbrali smo nekaj receptov, ki pomagajo porabiti domače zaloge in obenem poskrbijo, da so vsi zbrani za mizo zadovoljni in siti.

M.J.
05. 06. 2026 04.00

Za vikend si velikokrat želimo pripraviti kaj dobrega, hkrati pa se nam ne ljubi celo dopoldne preživeti v trgovini z dolgim nakupovalnim seznamom v roki. Dobra novica je, da za okusno domače kosilo pogosto ne potrebujemo posebnih sestavin ali velikih nakupov. Dovolj je, da pobrskamo po hladilniku, shrambi in zamrzovalniku, kjer se običajno skriva več uporabnih sestavin, kot si mislimo.

Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Preberi še Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil

Prav zato smo pripravili izbor receptov, ki temeljijo na preprostih živilih, ki jih ima večina gospodinjstev skoraj vedno pri roki. Riž, testenine, krompir, jajca, kruh, konzervirana hrana, skuta, vložena ali zamrznjena zelenjava in zamrznjeno meso so odlična osnova za številne okusne jedi, s katerimi lahko pripravimo pravo vikend kosilo brez dodatnega stresa.

Takšen način kuhanja ni le praktičen, ampak tudi bolj trajnosten

Z uporabo sestavin, ki jih že imamo doma, zmanjšujemo količino zavržene hrane, bolje izkoristimo zaloge in pogosto tudi nekoliko prihranimo. Poleg tega nas lahko prav omejen nabor sestavin spodbudi k večji ustvarjalnosti v kuhinji.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj odličnih receptov, s katerimi boste porabili sestavine iz domačih zalog in na mizo postavili okusno kosilo za vso družino.

Pražen riž s piščancem
Pražen riž s piščancem FOTO: Su.S.

Pražen riž s piščancem in zelenjavo

Odlična rešitev za porabo kuhanega riža, ki je ostal od prejšnjega dne. Dodamo lahko piščanca in zelenjavo, ki jo imamo pri roki – od korenja in graha do koruze ali paprike. Nastane hitro, nasitno in zelo prilagodljivo kosilo. Recept je TUKAJ.

Gratinirane testenine s tuno
Gratinirane testenine s tuno FOTO: Shutterstock

Zapečene testenine s tuno

Testenine, česen, čebula, konzerva tune in paradižnika ter vložena koruza so osnovne sestavine, ki so pogosto že v domači shrambi. Ko vse skupaj združimo, potrosimo z nekaj sira in zapečemo v pečici, dobimo preprosto jed, ki je odlična izbira za družinsko kosilo. Recept je TUKAJ.

Gratinirane skutne palačinke z lešniki in rozinami
Gratinirane skutne palačinke z lešniki in rozinami FOTO: Profimedia

Gratinirane skutine palačinke

Če imamo v hladilniku skuto, mleko in jajca, smo že na dobri poti do odličnega kosila. Gratinirane palačinke so ena tistih jedi, ki jih mnogi povezujejo z domačo kuhinjo in prijetnimi družinskimi kosili. Lahko jim dodamo še koščke hrenovk (recept TUKAJ) in tako ustvarimo okusno slano kosilo ali pa jih postrežemo kot sladko glavno jed. Recept je TUKAJ.

Kruhovi cmoki z gobovo omako
Kruhovi cmoki z gobovo omako FOTO: Profimedia

Kruhovi cmoki s kremasto gobovo omako

Odlična ideja za porabo starega kruha. Če imamo v zamrzovalniku shranjene gobe iz lanske sezone ali prejšnjih nakupov, lahko iz njih pripravimo bogato kremasto omako, ki se odlično poda k domačim kruhovim cmokom. Nastane okusna in nasitna brezmesna jed, ki lepo pokaže, kako uporabne so lahko zaloge iz zamrzovalnika. Recept je TUKAJ.

krompirjeva pita
krompirjeva pita FOTO: Shutterstock

Hitra krompirjeva pita

Okusna jed, ki je pripravljena brez odvečnega kompliciranja. Maso zmešamo v nekaj minutah, nato pa jo le še spečemo v ogreti pečici. Krompir poskrbi za sočnost in nasitnost, čebula doda aromo, jajca, moka in mleko pa vse lepo povežejo v mehko in rahlo teksturo. To je recept, ki pride prav ob napornih dneh, ko želimo nekaj domačega, a brez dolgega stanja za štedilnikom. Bonus nasvet: zraven postrezite veliko skledo sezonske solate. Recept je TUKAJ.

Golaževa juha
Golaževa juha FOTO: Profimedia

Golaževa juha

Popolna jed za porabo mesa iz zamrzovalnika. Če ga nimamo, običajno zadostuje le nakup mesa, saj imamo čebulo, krompir, začimbe in druge osnovne sestavine pogosto že doma. Golaževa juha je nasitna, okusna in odlična za nekoliko bolj sproščena vikend kosila. Recept je TUKAJ.

Pica narastek
Pica narastek FOTO: osebni arhiv

Pica kruhov narastek

Še en odličen recept, ki dokazuje, da star kruh nikakor ne sodi v smeti. Z nekaj jajci, sirom, paradižnikovo omako in dodatki, ki jih najdemo v hladilniku ali shrambi, lahko pripravimo okusen narastek, ki po okusu spominja na pico. Recept je odličen primer, kako lahko ostankom hrane vdahnemo novo življenje. Recept je TUKAJ.

Teden za prihodnost
Teden za prihodnost FOTO: POP TV
Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
vikend kosilo kaj kuhati za kosilo poraba zalog trajnostno kuhanje recepti iz ostankov poceni kosilo
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

Preprosto kosilo, ki iz vsakdanjih sestavin ustvari nekaj odličnega

Okusno.je Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Okusno.je Odlična vikend kosila iz enega pekača
Okusno.je Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Okusno.je Kaj kuhati za nedeljsko kosilo? Top ideje s sezonskimi živili
Okusno.je 9 jesenskih jedi za v skrinjo
Okusno.je Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Okusno.je Odlični recepti za brezskrbne počitnice
Priporoča
TEDEN ZA PRIHODNOST
  • GEN
  • MERKUR
  • A1
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1