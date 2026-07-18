Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila

Poletni dnevi so kot nalašč za sproščena druženja, izlete in čas na prostem, zato si marsikdo želi, da bi bilo tudi kuhanje čim bolj preprosto. Po dolgem dnevu na vrtu, kopanju ali sprehodu pogosto nimamo želje, da bi več ur stali ob štedilniku ter pomivali številne lonce in ponve. Prav zato so jedi iz enega pekača tako priljubljene. Njihova največja prednost je, da večino sestavin pripravimo naenkrat, jih začinimo in dodamo v pekač, ki ga postavimo v pečico ter pustimo, da se okusi med peko lepo povežejo. Medtem ko se kosilo počasi peče, imamo čas za druge obveznosti ali preprosto za počitek.

Poletje je za takšne jedi še posebej primerno, saj imamo na voljo veliko sveže zelenjave – od stročjega fižola in paprike do mladega krompirja, bučk in paradižnika. V kombinaciji z mesom, ribami ali testeninami nastanejo okusna in raznolika kosila, ki so primerna tako za vsakdan kot za sproščeno nedeljsko družinsko kosilo. Tokrat smo zbrali pet idej, pri katerih velja preprosto pravilo: vse pripravimo v enem pekaču, pečica pa poskrbi za odličen rezultat.

icon-expand Piščanec s stročjim fižolom in krompirjem FOTO: Su.S.

Piščanec s stročjim fižolom in krompirjem

To je ena tistih domačih jedi, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnem kosilu. Sočni kosi piščanca, krompir in stročji fižol se med počasnim pečenjem lepo prepojijo z okusi zelišč in začimb. Jed je preprosta za pripravo, hkrati pa dovolj nasitna za celotno družino. Recept je TUKAJ.

icon-expand Njoki z zelenjavo iz pečice FOTO: Shutterstock

Njoki z zelenjavo

Njoki iz pečice so odlična izbira, ko želimo hitro kosilo brez veliko priprave. Njihova prednost je, da jih ni treba predhodno kuhati, ampak jih lahko skupaj s sezonsko zelenjavo, oljčnim oljem in začimbami preprosto zložimo v pekač. Po peki dobimo mehke njoke z rahlo zapečenimi robovi in veliko svežih poletnih okusov. Recept je TUKAJ.

icon-expand Marinirani lignji s krompirjem v pečici FOTO: Sanja Sirk

Lignji s krompirjem v pečici

Lignji in krompir so preverjena mediteranska kombinacija, ki se odlično obnese tudi iz pečice. Priprava je zelo enostavna, saj sestavine samo začinimo, zložimo v pekač in pustimo, da se počasi spečejo. Rezultat je lahkotno, a okusno kosilo, ki nas s svojimi okusi spomni na dopust ob morju. Enostaven recept za pripravo lignjev s krompirjem in tržaško omako najdete TUKAJ, za lignje s krompirjem in zelenjavo pa TUKAJ.

icon-expand Piščanec s papriko in rižem v pečici FOTO: M.J.

Piščanec s papriko in rižem

V enem pekaču lahko pripravimo tudi različico priljubljene jedi z rižem. Piščanec med peko spusti sokove, ki skupaj z začimbami in papriko poskrbijo za bogat okus riža. Prednost takšne priprave je, da se riž skuha in vpije vse okuse, brez dolgega mešanja ob štedilniku. Recept je TUKAJ.

icon-expand Svinjski zrezki s pečenim krompirjem iz pečice FOTO: T.G.

Svinjski zrezki z mladim krompirjem

Za tiste, ki imajo radi klasična domača kosila, je pečen svinjski zrezek z mladim krompirjem vedno dobra izbira. Ko vse sestavine pripravimo v enem pekaču, se meso med peko lepo zmehča, krompir pa dobi zlato zapečeno skorjico. To je preprosta jed, ki je primerna tudi takrat, ko za mizo pričakujemo več ljudi. Recept je TUKAJ.