Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure

Marsikomu je vikend namenjen počitku, druženju in nabiranju energije za nov teden, ne pa večurnemu stanju ob štedilniku. Če se za vikende tudi vam ne ljubi kuhati, a bi vseeno radi postregli nekaj toplega, nasitnega in okusnega, pridejo prav recepti, ki združujejo hitrost in dober okus.

Ideje za nedeljska kosila, pripravljena v manj kot eni uri

Preberi še Ideje za nedeljska kosila, pripravljena v manj kot eni uri

Tokrat vam ponujamo pet jedi, ki jih brez zapletov pripravite v dobre pol ure, obenem pa zadovoljijo različne okuse. Na seznamu so zapečene tortilje s piščancem, ki so popolne za sproščene večere, losos v kremni špinačni omaki z rezanci za pridih razvajanja, piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polento kot preverjena klasika, gosta enolončnica iz kislega zelja, krompirja in klobase za ljubitelje domačih okusov ter priljubljeni Salisbury zrezek v bogati gobovi omaki.

Skupna točka vseh jedi je preprosta priprava, dostopne sestavine in rezultat, ki vas bo prepričal, da je vikend brez stresa v kuhinji povsem dosegljiv.