Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure

Marsikomu je vikend namenjen počitku, druženju in nabiranju energije za nov teden, ne pa večurnemu stanju ob štedilniku. Če se za vikende tudi vam ne ljubi kuhati, a bi vseeno radi postregli nekaj toplega, nasitnega in okusnega, pridejo prav recepti, ki združujejo hitrost in dober okus.
Tokrat vam ponujamo pet jedi, ki jih brez zapletov pripravite v dobre pol ure, obenem pa zadovoljijo različne okuse. Na seznamu so zapečene tortilje s piščancem, ki so popolne za sproščene večere, losos v kremni špinačni omaki z rezanci za pridih razvajanja, piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polento kot preverjena klasika, gosta enolončnica iz kislega zelja, krompirja in klobase za ljubitelje domačih okusov ter priljubljeni Salisbury zrezek v bogati gobovi omaki.
Skupna točka vseh jedi je preprosta priprava, dostopne sestavine in rezultat, ki vas bo prepričal, da je vikend brez stresa v kuhinji povsem dosegljiv.
Zapečene tortilje s piščancem
Nasitna jed, polna sočnega piščanca in zelenjave ter zlato zapečenega sira. Odlična izbira za sproščen vikend, ko si zaželimo nekaj okusnega brez dolge priprave. Recept je TUKAJ.
Losos v kremni špinačni omaki z rezanci
Nežna ribja jed v bogati, kremni omaki s špinačo, ki jo odlično dopolnjujejo rezanci. Elegantna, a presenetljivo hitra rešitev za posebno vikend kosilo (ali večerjo). Recept je TUKAJ.
Gosta enolončnica iz kislega zelja, krompirja in klobase
Krepka jed na žlico, ki pogreje in nasiti. Idealna za hladnejše dni, ko si zaželimo preprostih, tradicionalnih okusov brez zapletenega kuhanja. Recept je TUKAJ.
Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polento
Sočni piščančji zrezki v okusni parmezanovi omaki v kombinaciji z mehko polento ustvarijo popolno ravnovesje med domačim in nekoliko bolj prefinjenim okusom. Popolna ideja za hitro družinsko kosilo. Recept je TUKAJ.
Salisbury zrezek v gobovi omaki
Klasična jed iz rahlih mesnih polpetov v bogati gobovi omaki, ki jo pripravite hitro, a z okusom, ki spominja na dolgotrajno kuhanje. Popolna izbira za ljubitelje konkretnih mesnih jedi. Recept je TUKAJ.