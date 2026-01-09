okusno.je
Sailsbury zrezek z rezanci
Kaj skuhati

Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure

Ko si za vikend zaželimo dobrega kosila, a ne dolgotrajnega kuhanja, so hitri in okusni recepti prava rešitev. Izbrali smo pet preverjenih jedi, ki so pripravljene v približno pol ure in poskrbijo za polne krožnike brez stresa – od kremnih omak do konkretnih domačih okusov.

M.J.
09. 01. 2026 04.00

Marsikomu je vikend namenjen počitku, druženju in nabiranju energije za nov teden, ne pa večurnemu stanju ob štedilniku. Če se za vikende tudi vam ne ljubi kuhati, a bi vseeno radi postregli nekaj toplega, nasitnega in okusnega, pridejo prav recepti, ki združujejo hitrost in dober okus.

Ideje za nedeljska kosila, pripravljena v manj kot eni uri
Tokrat vam ponujamo pet jedi, ki jih brez zapletov pripravite v dobre pol ure, obenem pa zadovoljijo različne okuse. Na seznamu so zapečene tortilje s piščancem, ki so popolne za sproščene večere, losos v kremni špinačni omaki z rezanci za pridih razvajanja, piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polento kot preverjena klasika, gosta enolončnica iz kislega zelja, krompirja in klobase za ljubitelje domačih okusov ter priljubljeni Salisbury zrezek v bogati gobovi omaki.

Skupna točka vseh jedi je preprosta priprava, dostopne sestavine in rezultat, ki vas bo prepričal, da je vikend brez stresa v kuhinji povsem dosegljiv.

Zapečene tortilje s piščancem, sirom in zelenjavo
Zapečene tortilje s piščancem, sirom in zelenjavo FOTO: Su.S.

Zapečene tortilje s piščancem

Nasitna jed, polna sočnega piščanca in zelenjave ter zlato zapečenega sira. Odlična izbira za sproščen vikend, ko si zaželimo nekaj okusnega brez dolge priprave. Recept je TUKAJ.

Losos v kremni špinačni omaki s tagliatellami
Losos v kremni špinačni omaki s tagliatellami FOTO: Adobe Stock

Losos v kremni špinačni omaki z rezanci

Nežna ribja jed v bogati, kremni omaki s špinačo, ki jo odlično dopolnjujejo rezanci. Elegantna, a presenetljivo hitra rešitev za posebno vikend kosilo (ali večerjo). Recept je TUKAJ.

Gosta enolončnica iz kislega zelja, krompirja in klobase
Gosta enolončnica iz kislega zelja, krompirja in klobase FOTO: Dreamstime

Gosta enolončnica iz kislega zelja, krompirja in klobase

Krepka jed na žlico, ki pogreje in nasiti. Idealna za hladnejše dni, ko si zaželimo preprostih, tradicionalnih okusov brez zapletenega kuhanja. Recept je TUKAJ.

Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polentno prilogo
Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polentno prilogo FOTO: Sanja Sirk

Piščančji zrezki v parmezanovi omaki s polento

Sočni piščančji zrezki v okusni parmezanovi omaki v kombinaciji z mehko polento ustvarijo popolno ravnovesje med domačim in nekoliko bolj prefinjenim okusom. Popolna ideja za hitro družinsko kosilo. Recept je TUKAJ.

Sailsbury zrezek v gobovi omaki
Sailsbury zrezek v gobovi omaki FOTO: Adobe Stock

Salisbury zrezek v gobovi omaki

Klasična jed iz rahlih mesnih polpetov v bogati gobovi omaki, ki jo pripravite hitro, a z okusom, ki spominja na dolgotrajno kuhanje. Popolna izbira za ljubitelje konkretnih mesnih jedi. Recept je TUKAJ.

