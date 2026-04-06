Štefani pečenka
Velikonočni ponedeljek: 5 kosil, ki jih boste z veseljem pripravili

Velikonočni ponedeljek je kot nalašč za ustvarjanje okusnih jedi iz ostankov prazničnega zajtrka. Če so vam ostali pirhi, šunka, hren ali kruh, jih lahko z malo domišljije spremenite v odlična kosila. Zbrali smo pet idej, ki so preproste, okusne in idealne za praznični dan.

M.J.
06. 04. 2026 04.00

Po bogato obloženi velikonočni mizi pogosto ostane kar nekaj dobrot, ki jih ne želimo zavreči. Pirhi, kuhana šunka, kruh in hren so sestavine, ki jih lahko na velikonočni ponedeljek zlahka spremenimo v povsem nove, okusne jedi. Prav ta dan je idealen za nekoliko bolj sproščeno kuhanje, ko si želimo dobrega kosila brez zapletov, a z veliko okusa.

Namesto da bi znova postregli enake jedi kot dan prej, lahko iz ostankov ustvarimo raznolike in privlačne obroke, ki bodo navdušili vso družino. Od domačih narastkov do hitrih testenin in nekoliko bolj posebnih mesnih jedi – možnosti je veliko.

V nadaljevanju smo zbrali pet odličnih idej za velikonočno kosilo, ki vam bodo pomagale porabiti ostanke in hkrati popestriti praznični dan.

Štefani pečenka
Štefani pečenka FOTO: Shutterstock

Ideje za velikonočno kosilo

Štefani pečenka

Klasična jed, ki je kot nalašč za porabo trdo kuhanih jajc. Sočna mesna štruca z jajci v sredini je nasitna, okusna in odlična izbira za družinsko kosilo. Recept je TUKAJ.

Velikonočni kruhov narastek
Velikonočni kruhov narastek FOTO: Profimedia

Velikonočni kruhov narastek

Odličen način, kako porabiti ostanke kruha in šunke. Z dodatkom čemaža, kopriv ali špinače nastane sočna in aromatična jed, ki navduši s svojo preprostostjo in se odlično prileže z veliko skledo solate. Recept je TUKAJ.

Makaroni s šunko in šparglji
Makaroni s šunko in šparglji FOTO: Su.S.

Makaroni s šparglji in šunko

Enostavna jed, ki združuje svežino špargljev in bogat okus kuhane šunke. Idealna izbira za vse, ki si želijo hitrega in lahkega, a okusnega obroka. Recept je TUKAJ.

Krompirjev narastek z jajci in šunko
Krompirjev narastek z jajci in šunko FOTO: Su.S.

Krompirjev narastek z jajci in šunko

Nasiten domač obrok, ki združuje krompir, kuhana jajca, šunko in hren. Popolna kombinacija okusov, ki nasiti in pogreje. Recept je TUKAJ.

Svinjski medaljoni v hrenovi omaki
Svinjski medaljoni v hrenovi omaki FOTO: Su.S.

Svinjski medaljoni v hrenovi omaki

Hitra in preprosta, a nekoliko bolj prefinjena jed, kjer hren poskrbi za prijetno ostrino. Odlična izbira, če želite praznično kosilo nadgraditi z nekoliko bolj elegantnim krožnikom. Recept je TUKAJ.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
