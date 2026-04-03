Kaj kuhati na veliki petek? 7 idej za kosilo brez mesa

Veliki petek po krščanskem izročilu velja za enega najpomembnejših dni v velikonočnem času, ki ga zaznamujeta zmernost in skromnost. Tradicionalno se na ta dan izogibamo mesu, zato so v ospredju preproste jedi iz zelenjave, žit in stročnic, dovoljeno pa je uživanje rib. Kljub nekoliko omejenemu naboru živil, to nikakor ne pomeni, da mora biti kosilo pusto ali dolgočasno – prav nasprotno.

Slovenska kulinarika ponuja kar nekaj odličnih idej za postna kosila, ki so hkrati nasitna, okusna in primerna za vso družino. Od klasičnih ribjih jedi, kot je bakala, do sodobnejših zelenjavnih krožnikov in toplih, domačih jedi na žlico – možnosti je veliko. V nadaljevanju smo zbrali sedem raznolikih jedi, ki so kot nalašč za veliki petek. Med njimi boste našli tako tradicionalne kot nekoliko bolj moderne recepte, vsi pa imajo skupno to, da spoštujejo bistvo tega dne in hkrati poskrbijo za odlično kosilo.

Ideje za kosilo na veliki petek

Špargljeva rižota

Sezonska in lahka jed, ki izpostavi svežino špargljev. Kremasta rižota z nežnim okusom je odlična izbira za vse, ki si želijo nekoliko bolj prefinjenega, a še vedno preprostega kosila. Recept je TUKAJ.

Pečena postrv z zapečeno polento s paradižnikom in sirom

Preprosta, a zelo okusna ribja jed, ki je kot nalašč za veliki petek. Sočna pečena postrv se odlično dopolnjuje z zapečeno polento, obogateno s paradižnikom in sirom, ki jedi doda ravno pravšnjo kremnost in polnost. Recept je TUKAJ.

Ričet brez mesa

Priljubljena slovenska jed na žlico, pripravljena brez mesa, a še vedno polna okusa. Ješprenj, zelenjava in začimbe ustvarijo nasitno in domačo jed, ki je idealna za postne dni. Recept je TUKAJ.

Krompirjeva pita in skleda solate

Preprosta in cenovno dostopna jed iz osnovnih sestavin, ki vedno uspe. Mehka krompirjeva pita v kombinaciji s svežo solato predstavlja uravnotežen in okusen obrok za vso družino. Recept je TUKAJ.

Zapečene palačinke s skuto in špinačo

Rahle palačinke, polnjene s skuto in špinačo, potrosene s sirom ter zapečene v pečici, so odlična alternativa mesnim jedem. Kremaste, rahlo zapečene in zelo nasitne. Recept je TUKAJ.

Bakala v omaki s polento

Tradicionalna primorska jed, ki ima na veliki petek prav posebno mesto. Kremast bakalar v bogati omaki, postrežen s polento je nasiten, aromatičen in popoln primer postne jedi z značajem. Recept je TUKAJ.

Testenine z lečo in korenčkom

Preprosta, a hranljiva jed, ki združuje testenine z lečo in zelenjavo. Odlična izbira za vse, ki iščete nasiten obrok brez mesa, a z veliko okusa. Recept je TUKAJ.