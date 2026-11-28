Trije krožniki, ki jih je vredno preizkusiti

V finalu letošnje 12. sezone MasterChef Slovenija sta morala finalista Dominik Gajšek in Tadej Oblak pripraviti pet hodov: hladno in toplo predjed, dve glavni jedi ter sladico. Vsak krožnik je bil pomemben, saj je o končnem zmagovalcu odločala skupna ocena celotnega menija. Dominik je navdušil predvsem s toplo predjedjo in sladico, ki sta bili njegovi najbolje ocenjeni jedi. Tadej pa je največ točk osvojil z drugo glavno jedjo, v kateri je v ospredje postavil jagnječje pleče. Zelo dobro se je odrezal tudi pri pripravi ostalih jedi, za katere ni prejel manj kot devet točk, zato je prepričljivejša izvedba celotnega menija Tadeju na koncu prinesla zmago in naslov letošnjega MasterChefa.

Izbrali smo tri jedi, ki so pokazale, kako daleč lahko seže ustvarjalnost v kuhinji. Čeprav so krožniki na prvi pogled videti kot stvaritve iz vrhunske restavracije, lahko njihove zamisli prenesete tudi v domačo kuhinjo. Pripravite samo eno od njih ali pa sestavite kar celoten meni, s katerim boste navdušili ob posebni priložnosti.

icon-expand Dominikova topla predjed s kozicami, žafranovo espumo in petršiljevim oljem. FOTO: POP TV

Dominikova topla predjed: Kozice s korenčkom, ringloji in žafranovo espumo

Dominik je za toplo predjed pripravil kozice, ki jih je povezal z nekoliko nepričakovanimi dodatki. Nežno kuhane kozice je dopolnil s korenčkovo redukcijo, aromatično kavo, ringloji in žafranovo espumo. Za svežino in dodatno aromatičnost je poskrbel še s peteršiljevim oljem in sečuanskim poprom.

Sestavine za 3 osebe:

- 9 olupljenih kozic - 150 ml korenčkovega soka - maslo - 20 g kavnih zrn - 2 zavojčka žafrana - 250 ml sladke smetane - 4 čvrsti ringloji - šeri kis - sečuanski poper - peteršiljevo olje

Priprava:

Kozice blanširamo v korenčkovem soku približno 25 sekund, da se nežno skuhajo in segrejejo. Korenčkov sok nato reduciramo na tretjino prvotne količine in ga zaključimo s hladnim maslom. Kavna zrna grobo zmeljemo. Kozice premažemo s korenčkovo karamelo in jih potresemo z mleto kavo. Za žafranovo espumo sladko smetano segrejemo skupaj z žafranom, da dobi lepo zlato rumeno barvo. Precedimo, prelijemo v sifon in dodamo eno bombico. Peteršiljevo olje pripravimo tako, da olje segrejemo na 82 stopinj Celzija in ga prelijemo čez peteršilj. Vse skupaj zmešamo v mešalniku in precedimo skozi krpo. Ringloje narežemo na enakomerne koščke. Na krožnik razporedimo kozice, korenčkovo redukcijo in ringloje. Dodamo peteršiljevo olje in na vrh nabrizgamo žefranovo espumo. Na koncu jed nežno začinimo s sečuanskim poprom.

icon-expand Tadejeva glavna jed z jagnječjim plečem in sotiranim lima fižolom. FOTO: POP TV

Tadejeva glavna jed: Jagnječje pleče z limskim fižolom, porom in ajdovimi kokicami

Jagnječje pleče je bilo osrednja sestavina glavne jedi, s katero je Tadej osvojil najvišjo oceno. Meso je pripravil s počasnejšim kuhanjem pod pritiskom, da je postalo mehko in sočno, nato pa ga je povezal z bogato omako iz reducirane jušne osnove. Kot prilogo je izbral sotiran limski fižol s porom, ki ga je obogatil z belim vinom in maslom. Posebno teksturo so jedi dodale še hrustljave ajdove kokice. Krožnik je tako združeval polne, bogate okuse in različne teksture.

Sestavine za 4 osebe:

Za jagnječje pleče: - 1 kg jagnječjega plečeta - 4 l mešane jušne osnove (zelenjavne in goveje) - 1 por - 2 rdeči čebuli - 1 žlica paradižnikovega koncentrata - 2 korenja - 5 strokov česna - 2 stebli limonske trave - olivno olje - sol - 150 g masla Za limski fižol s porom: - 2 pločevinki limskega fižola (oziroma belega fižola), odcejenega in opranega - 1 por - 1 kozarec suhega belega vina - sol in poper - limonin sok - olivno olje - 1 žlica masla Za ajdove kokice: - 2 žlici ajdove kaše - 50 g olja

Priprava:

Jagnječje pleče narežemo na enakomerne kose, jih posolimo in na ponvi z olivnim oljem z vseh strani dobro zapečemo. V ekonom loncu segrejemo olivno olje in dodamo grobo sesekljan por, rdečo čebulo, korenje in strt česen. Zelenjavo pražimo, da rahlo porjavi. Dodamo jušno osnovo, paradižnikov koncentrat in grobo narezano limonsko travo. Nato dodamo še popečene kose jagnjetine. Ponev, v kateri smo pekli meso, zalijemo z malo jušne osnove in postrgamo vse zapečene ostanke. Tekočino prilijemo v ekonom lonec. Ko lonec doseže ustrezen tlak, meso kuhamo še približno 30 minut oziroma toliko časa, da postane mehko, vendar še vedno ohrani obliko. Meso vzamemo iz lonca, jušno osnovo pa precedimo in kuhamo naprej, da se reducira na približno tretjino prvotne količine. Omaka mora postati gosta in polna okusa. Na koncu jo na nizkem ognju zaključimo s hladnim maslom, ki ga vmešamo z metlico. Za prilogo na ponvi segrejemo olivno olje in na njem prepražimo por, narezan na polkrožne rezine. Ko se zmehča, dodamo odcejen fižol in ga pražimo še nekaj minut. Prilijemo belo vino, začinimo s soljo in poprom ter previdno premešamo, da fižol ohrani obliko. Ko se okusi povežejo, dodamo maslo in malo limoninega soka. Za ajdove kokice segrejemo olje in vanj stresemo ajdovo kašo. Ko se zrna napihnejo, jih vzamemo iz olja in odcedimo na papirnati brisački. Na krožnik dodamo fižol s porom in kose mesa. Vse skupaj prelijemo z bogato omako in potresemo z ajdovimi kokicami.

icon-expand Dominikova finalna sladica z rabarbaro in ocvirki FOTO: POP TV

Dominikova sladica: Panakota s šetrajem, rabarbaro, breskovim sorbetom in ocvirki

Za sladico je Dominik pripravil nekoliko drugačno različico priljubljene italijanske sladice "panna cotte". Osnovo iz sladke smetane in mleka je aromatiziral s šetrajem, nato pa jo povezal z rabarbaro, breskovim sorbetom in hrustljavimi ocvirki. Prav slednji so poskrbeli za presenetljiv element na krožniku, saj je Dominik sladke in sadne okuse povezal s slanim dodatkom. Rabarbara je sladici dodala prijetno kislino, breskov sorbet pa osvežilno noto. Gre za zanimivo kombinacijo, ki dokazuje, da se pri pripravi sladic splača razmišljati tudi nekoliko zunaj ustaljenih okvirjev.

Sestavine za 3 osebe:

- 325 g sladke smetane - 175 g mleka - 4 lističi želatine - 2 žlici šetraja - 10 stebel rabarbare - 200 g breskovega pireja - 2 žlici ocvirkov - 300 g sladkorja - 15 g citronske kisline

Priprava:

Sladko smetano in mleko zavremo, nato dodamo šetraj in pustimo, da se zeliščna aroma sprosti. Mešanico kuhamo približno 10 minut. Dodamo približno 80 g sladkorja in premešamo. Mešanico precedimo, vanjo vmešamo predhodno namočeno in ožeto želatino ter jo nalijemo v modele. Pustimo, da se ohladi in strdi. Za sladkorni sirup zmešamo enaka dela vode in sladkorja. Stebla rabarbare blanširamo približno 30 sekund v sirupu. V istem sirupu skuhamo še preostalo rabarbaro, da nastane gostejši sirup. Dodamo citronsko kislino in po okusu še sladkor. Breskov sorbet pripravimo tako, da breskov pire zamrznemo, nato pa iz njega oblikujemo lepe žličnike. Za sladkorne kristale sladkorni sirup razporedimo po papirju za peko in ga pečemo, dokler ne postane rahlo mehurčkast. Ohladimo ga in nalomimo na enakomerne koščke. Ocvirke narežemo na majhne, enakomerne kvadratke. Na dno krožnika položimo panna cotto, okoli nje oblikujemo gnezdo iz rabarbare in dodamo ocvirke. Na sredino položimo žličnik breskovega sorbeta, sladico pa okrasimo s sladkornimi kristali.

Ideja za naslednjo posebno priložnost

Finale MasterChefa je znova pokazal, da lahko premišljeno izbrane sestavine, nekaj kuharske spretnosti in predvsem ustvarjalnosti poskrbijo za jedi, ki navdušijo tudi najzahtevnejše goste. Dominik je to dokazal z izvirno predjedjo in sladico, Tadej pa z odlično glavno jedjo in celotnim menijem, ki mu je prinesel zmago. Če načrtujete praznično kosilo, večerjo s prijatelji ali praznovanje posebnega dogodka, so lahko prav ti trije recepti odličen vir navdiha. Lahko pripravite samo enega od njih ali pa združite predjed, glavno jed in sladico v meni po vzoru finala MasterChefa.