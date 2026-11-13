Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni

Poznojesensko nedeljsko kosilo ni le obrok, temveč je trenutek za ustavitev, druženje z domačimi in uživanje v polnih okusih doma pripravljene hrane. Takrat prav pridejo jedi, ki dolgo dišijo po kuhinji, so dovolj nasitne, a ne pretežke, in vsebujejo vse tisto, kar nas navdihuje: sočno meso, krompir, zelenjavo, dobro omako in sezonske okuse. V nadaljevanju predstavljamo sedem prav takih idej: jedi, ki vas bodo pogrele in jih boste z veseljem postavili na mizo.
Svinjska ribica z zelenjavo iz pečice
Mehka in sočna svinjska ribica, pečena skupaj s pisano jesensko zelenjavo, je popolna kombinacija nežnega mesa in bogatih arom. Vse skupaj se pripravlja v enem pekaču, zato jed navduši tako z okusom kot s preprostostjo. Recept je TUKAJ.
Pečeno kislo zelje z mletim mesom
Kislo zelje, pečeno z aromatičnim mletim mesom, je prava izbira za mrzle dni. Sočna, dišeča in izjemno nasitna jed, ki združuje tradicionalne okuse s preprosto pripravo. Recept je TUKAJ.
Počasi pečena govedina z zelenjavo v jabolčniku
Govedina, pečena počasi in dolgo, se dobesedno topi v ustih. Jabolčnik poskrbi za nežno sladko-kislo noto, zelenjava pa se prepoji z bogatimi okusi. To je jed, ki ogreje od prvega grižljaja dalje. Recept je TUKAJ.
Zapečene testenine z bučno omako (brez mesa)
Kremaste testenine z žametno bučno omako so izjemno aromatična vegi jed, ki združuje sladkost buče in toplino začimb. Po vrhu lepo zapečene, v sredini pa prijetno mehke, popolne za brezmesno nedeljsko kosilo. Recept je TUKAJ.
Krompirjev golaž s klobaso
Klasika, ki nikoli ne razočara. Krompirjev golaž z rezinami klobase je gosta, polna in prijetno pikantna jed, idealna za hladne novembrske dni. Postrežen s kosom kruha je popoln obrok za vso družino. Recept je TUKAJ.
Pečene marinirane perutničke in ohrovt s krompirjem
Odlična ideja za okusno kosilo, v katerega boste na spreten način vtihotapili ohrovt, ki slovi kot zelo zdravo živilo. Ko ga zmešamo s krompirjem, česnom in olivnim oljem, dobimo izvrstno prilogo, ki lepo dopolni hrustljavo pečene perutničke. Recept je TUKAJ.
Ričet s prekajenim mesom
Gost in dišeč ričet je tipična jed hladnega obdobja. Prekajeno meso mu doda tisto pravo domačo globino, ješprenj in zelenjava pa poskrbita za krepčilnost in toplino. Jed za dušo in želodec. Recept je TUKAJ.