Ko se temperature spustijo, marsikomu zadišijo drugačni zajtrki kot v toplejšem delu leta. Namesto hladnih obrokov pogosteje posežemo po toplih kašah, jajčnih jedeh in drugih nasitnih kombinacijah, ki nas prijetno pogrejejo in pripravijo na začetek dneva. A dober zajtrk ni le vprašanje temperature – pomembno je tudi, kaj z njim zaužijemo.

Za bolj uravnotežen jutranji obrok je smiselno kombinirati beljakovine, vlaknine in kakovostne maščobe. Beljakovine najdemo v jajcih, jogurtu in skuti, vlaknine v ovsenih kosmičih, sadju in drugih polnovrednih živilih, oreški in semena pa so dober vir koristnih maščob. Takšne kombinacije lahko prispevajo k daljšemu občutku sitosti, obenem pa omogočajo veliko raznolikosti.

Da vam v hladnih jutrih ne bo zmanjkalo idej, smo zbrali šest preprostih receptov za tople zajtrke. Nekateri so pripravljeni v eni ponvi, druge lahko spečemo že vnaprej, prav vsi pa so odlična priložnost, da dan začnemo z okusnim in hranljivim obrokom.