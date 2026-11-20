Ko se temperature spustijo, marsikomu zadišijo drugačni zajtrki kot v toplejšem delu leta. Namesto hladnih obrokov pogosteje posežemo po toplih kašah, jajčnih jedeh in drugih nasitnih kombinacijah, ki nas prijetno pogrejejo in pripravijo na začetek dneva. A dober zajtrk ni le vprašanje temperature – pomembno je tudi, kaj z njim zaužijemo.
Za bolj uravnotežen jutranji obrok je smiselno kombinirati beljakovine, vlaknine in kakovostne maščobe. Beljakovine najdemo v jajcih, jogurtu in skuti, vlaknine v ovsenih kosmičih, sadju in drugih polnovrednih živilih, oreški in semena pa so dober vir koristnih maščob. Takšne kombinacije lahko prispevajo k daljšemu občutku sitosti, obenem pa omogočajo veliko raznolikosti.
Da vam v hladnih jutrih ne bo zmanjkalo idej, smo zbrali šest preprostih receptov za tople zajtrke. Nekateri so pripravljeni v eni ponvi, druge lahko spečemo že vnaprej, prav vsi pa so odlična priložnost, da dan začnemo z okusnim in hranljivim obrokom.
1. Prosena kaša z grškim jogurtom in karameliziranimi jabolki
Kremasta prosena kaša, ki jo dopolnijo beljakovinsko bogat grški jogurt in sladka karamelizirana jabolka, je odlična izbira za prijetno topel začetek dneva. Recept je TUKAJ.
2. Sladki krompir s pečenimi jajci
Sladki krompir in jajca so odlična kombinacija za nasiten slan zajtrk, ki ga pripravimo v eni ponvi, zato bo po obroku tudi manj pomivanja. Recept je TUKAJ.
3. Ovsena kaša s cimetom in popraženimi jabolki
Topla ovsena kaša s cimetom in dišečimi popraženimi jabolki je preprosta jesensko-zimska klasika, ki bo zadišala že med pripravo. Super ideja za topel in hitro pripravljen jutranji obrok. Recept je TUKAJ.
4. Jajčna omleta s šunko in sirom iz pečice
Sočna jajčna omleta s šunko in sirom, pečena v pečici, je odlična izbira za vse, ki imajo raje slane zajtrke in si želijo nekaj bolj konkretnega. Recept je TUKAJ.
5. Bananine palačinke s kosmiči
Preproste bananine palačinke s kosmiči so prijetno sladek zajtrk, ki združuje sadje in ovsene kosmiče ter je odlična alternativa klasičnim palačinkam. Recept je TUKAJ.
6. Pečena ovsena kaša z jabolki in rozinami
Če imate radi ovseno kašo, poskusite še njeno pečeno različico z jabolki in rozinami, ki jo lahko pripravite tudi vnaprej in si zjutraj prihranite nekaj časa. Recept je TUKAJ.