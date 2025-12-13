okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Piščančja obara s smetanovimi žličniki
Kaj skuhati

Tople jedi na žlico: 5 idej za vikend razvajanje pred prazniki

Ko se približujejo prazniki, ni nič boljšega kot okusne, dišeče jedi na žlico. Predlagamo vam pet toplih, okusnih in preprostih idej, ki so idealne za sproščen decembrski vikend – od kremaste zelenjavne juhe do aromatičnega karija in domače enolončnice.

M.J.
13. 12. 2025 04.00

December je čas, ko si želimo topline – tako v domu kot na krožniku. Medtem ko se počasi pripravljamo na praznične pojedine in slovesnosti, pa vikendi v tem času kličejo po bolj umirjenih, udobnih in hranljivih obrokih. Tople jedi na žlico so popolna izbira: so nasitne in skoraj terapevtsko pomirjujoče, hkrati pa z njimi pogosto nimamo veliko dela.

Vikend jedi, ki ogrejejo in dišijo po domu
Preberi še Vikend jedi, ki ogrejejo in dišijo po domu

Takšne jedi so odlična protiutež decembrski naglici. Lahko jih pripravimo vnaprej, saj so s pogrevanjem navadno še boljše, njihov vonj pa napolni dom s prijetnimi aromami. Naj bodo to kremne juhe, bogate enolončnice ali začinjeni kariji – vse imajo tisto domačnost, ki jo v tem času še posebej cenimo.

Spodaj je izbranih pet idej za tople jedi na žlico, s katerimi bo vikend pred prazniki okusen, topel in nadvse sproščujoč.

Kremna zelenjavna juha s tortelini
Kremna zelenjavna juha s tortelini FOTO: Shutterstock

1. Kremna zelenjavna juha s tortelini

Bogata kremna juha, ki združuje zelenjavo in torteline. Za povsem brezmesni obrok uporabite zelenjavno jušno osnovo, če želite juho še nadgraditi, pa lahko vanjo dodate na koščke narezane oziroma natrgane ostanke pečenega ali kuhanega piščanca. Navdušila vas bo, ker je hitro pripravljena, nasitna in odličnega okusa – odlična izbira za kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.

Ričet s prekajenim svinjskim vratom-3
Ričet s prekajenim svinjskim vratom-3 FOTO: osebni arhiv

2. Ričet – z mesom ali brez

Jed je tradicionalna, domača in ravno prav težka, da nas ogreje po sprehodu ali napornem dnevu. Ričet združuje zelenjavo, kot so korenje, por, peteršilj in gomoljna zelena, ter ješprenj, ki lepo zgosti jed in jo naredi hranljivo. Pogosto vsebuje tudi meso (recept TUKAJ), a je zelo okusna tudi povsem brezmesna različica (recept TUKAJ).

Piščančja obara s smetanovimi žličniki
Piščančja obara s smetanovimi žličniki FOTO: Sanja Sirk

3. Piščančja obara (ajmoht) z žličniki

Hrana za dušo – pomirjujoča, lahkotna in polna znanih okusov. Vsebuje zgolj kose piščanca in veliko različne zelenjave, da je še bolj okusna in hranljiva, pa vanjo pogosto zakuhamo žličnike. Recept za piščančjo obaro z zdrobovimi žličniki najdete TUKAJ, za piščančji ajmoht s smetanovimi žličniki pa TUKAJ.

Pasulj v loncu
Pasulj v loncu FOTO: Shutterstock

4. Pasulj

Razmeroma poceni, hranljiva in dostopna jed, ki je priljubljena tudi pri nas. Priprava je dokaj enostavna, ni pa najbolj hitra, saj se za pasulj uporabi suhi fižol v zrnju, ki ga moramo pred kuhanjem več ur namakati. A če pripravo pasulja vnaprej načrtujemo, je vse skupaj resnično 'simpl kot pasulj'. Recept za originalni pasulj je TUKAJ, za hitrejšo različico, pripravljeno v dobre pol ure, pa recept najdete TUKAJ.

Lečni kari (curry) s kokosovim mlekom
Lečni kari (curry) s kokosovim mlekom FOTO: Shutterstock

5. Lečin kari s kokosovim mlekom

Aromatičen, a nezahteven kari, ki ga pripravimo v eni posodi. Rdeča leča se skuha zelo hitro, s svojim toplim, polnim okusom pa jed vedno navduši. Vsebuje veliko beljakovin, a je presenetljivo lahka, ker je prijetno pekoča, pa tudi prijetno pogreje, zato je odlična izbira za hladne dni. Zraven postrežemo kruh ali čapatije, odlična izbira pa so tudi hitri jogurtovi kruhki, pripravljeni v ponvi. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
enolončnica jedi na žlico vikend kosilo kaj kuhati za vikend piščančja obara pasulj lečin kari zelenjavna kremna juha