Tople jedi na žlico: 5 idej za vikend razvajanje pred prazniki

December je čas, ko si želimo topline – tako v domu kot na krožniku. Medtem ko se počasi pripravljamo na praznične pojedine in slovesnosti, pa vikendi v tem času kličejo po bolj umirjenih, udobnih in hranljivih obrokih. Tople jedi na žlico so popolna izbira: so nasitne in skoraj terapevtsko pomirjujoče, hkrati pa z njimi pogosto nimamo veliko dela.

Takšne jedi so odlična protiutež decembrski naglici. Lahko jih pripravimo vnaprej, saj so s pogrevanjem navadno še boljše, njihov vonj pa napolni dom s prijetnimi aromami. Naj bodo to kremne juhe, bogate enolončnice ali začinjeni kariji – vse imajo tisto domačnost, ki jo v tem času še posebej cenimo. Spodaj je izbranih pet idej za tople jedi na žlico, s katerimi bo vikend pred prazniki okusen, topel in nadvse sproščujoč.

icon-expand Kremna zelenjavna juha s tortelini FOTO: Shutterstock

1. Kremna zelenjavna juha s tortelini

Bogata kremna juha, ki združuje zelenjavo in torteline. Za povsem brezmesni obrok uporabite zelenjavno jušno osnovo, če želite juho še nadgraditi, pa lahko vanjo dodate na koščke narezane oziroma natrgane ostanke pečenega ali kuhanega piščanca. Navdušila vas bo, ker je hitro pripravljena, nasitna in odličnega okusa – odlična izbira za kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Ričet s prekajenim svinjskim vratom-3 FOTO: osebni arhiv

2. Ričet – z mesom ali brez

Jed je tradicionalna, domača in ravno prav težka, da nas ogreje po sprehodu ali napornem dnevu. Ričet združuje zelenjavo, kot so korenje, por, peteršilj in gomoljna zelena, ter ješprenj, ki lepo zgosti jed in jo naredi hranljivo. Pogosto vsebuje tudi meso (recept TUKAJ), a je zelo okusna tudi povsem brezmesna različica (recept TUKAJ).

icon-expand Piščančja obara s smetanovimi žličniki FOTO: Sanja Sirk

3. Piščančja obara (ajmoht) z žličniki

Hrana za dušo – pomirjujoča, lahkotna in polna znanih okusov. Vsebuje zgolj kose piščanca in veliko različne zelenjave, da je še bolj okusna in hranljiva, pa vanjo pogosto zakuhamo žličnike. Recept za piščančjo obaro z zdrobovimi žličniki najdete TUKAJ, za piščančji ajmoht s smetanovimi žličniki pa TUKAJ.

icon-expand Pasulj v loncu FOTO: Shutterstock

4. Pasulj

Razmeroma poceni, hranljiva in dostopna jed, ki je priljubljena tudi pri nas. Priprava je dokaj enostavna, ni pa najbolj hitra, saj se za pasulj uporabi suhi fižol v zrnju, ki ga moramo pred kuhanjem več ur namakati. A če pripravo pasulja vnaprej načrtujemo, je vse skupaj resnično 'simpl kot pasulj'. Recept za originalni pasulj je TUKAJ, za hitrejšo različico, pripravljeno v dobre pol ure, pa recept najdete TUKAJ.

icon-expand Lečni kari (curry) s kokosovim mlekom FOTO: Shutterstock

5. Lečin kari s kokosovim mlekom

Aromatičen, a nezahteven kari, ki ga pripravimo v eni posodi. Rdeča leča se skuha zelo hitro, s svojim toplim, polnim okusom pa jed vedno navduši. Vsebuje veliko beljakovin, a je presenetljivo lahka, ker je prijetno pekoča, pa tudi prijetno pogreje, zato je odlična izbira za hladne dni. Zraven postrežemo kruh ali čapatije, odlična izbira pa so tudi hitri jogurtovi kruhki, pripravljeni v ponvi. Recept je TUKAJ.