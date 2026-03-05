okusno.je
Čemaževa kremna juha
Kaj skuhati

Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip

Čemaž je ta hip ena najbolj priljubljenih sezonskih sestavin. Njegova sveža, rahlo česnova aroma navdušuje v pestu, juhah, namazih, testeninah in celo v domačem kruhu. Zbrali smo najboljše recepte, s katerimi boste izkoristili to zdravo sezonsko sestavino in na krožnik prinesli okus pomladi.

M.J.
05. 03. 2026 04.00

Allium ursinum, pri nas bolj znan kot čemaž ali divji česen, je v zadnjih letih postal prava kulinarična zvezda. Ko se v gozdovih pojavijo njegove značilne zelene preproge, se začne tudi vsakoletna "čemaževa nabiralna mrzlica": družbena omrežja preplavijo fotografije šopkov in domačih pestov, recepti pa doživijo pravi razcvet.

Zakaj je tako priljubljen? Ker združuje vse, kar sodobna kuhinja obožuje – zdravstvene koristi, sezonskost, lokalnost in izrazit, a hkrati svež okus. Njegova nežna česnova aroma je manj agresivna od klasičnega česna, zato se odlično poda tako k preprostim jedem kot k nekoliko drznejšim kombinacijam. Uporabimo ga lahko v pestu, juhah, namazih, rižotah, testeninah ali celo v testu za kruh.

Čemaž ni le modna muha, temveč simbol pomladne kuhinje, ki stavi na sveže, divje in aromatične sestavine.
Čemaž ni le modna muha, temveč simbol pomladne kuhinje, ki stavi na sveže, divje in aromatične sestavine. FOTO: Adobe Stock

V nadaljevanju smo zbrali top recepte, s katerimi boste to najbolj priljubljeno sestavino ta hip kar najbolje izkoristili.

Čemaževa juha s krompirjem
Čemaževa juha s krompirjem FOTO: osebni arhiv

Čemaževa juha s krompirjem

Popolna pomladna jed, ki združuje nežno česnovo aromo svežega čemaža in prijetno sitost krompirja. Preprosta, a polnega okusa, navduši s svojo svežino in živo zeleno barvo ter je idealna izbira za lahkotno kosilo. Recept je TUKAJ.

Krompirjevo-skutini čemaževi njoki z mandlji
Krompirjevo-skutini čemaževi njoki z mandlji FOTO: Sanja Sirk

Čemaževi njoki s skuto

Jed je posebnega, bogatega okusa in bo vas in vaše goste ali domače navdušila tudi s čudovitim videzom. Recept je TUKAJ.

Čemažev pesto
Čemažev pesto FOTO: Shutterstock

Čemažev pesto

Lahko ga uporabite kot omako za testenine ali vmešate v rižoto. Odličen je tudi kot namaz na svežem ali popečenem kruhu. Odličen pa je tudi kot začimba, s katero lahko obogatite številne jedi - od juhe do solate. Recept je TUKAJ.

Spomladanska pita s čemažem
Spomladanska pita s čemažem FOTO: Profimedia

Spomladanska pita s čemažem

Nadvse okusna pita, pripravljena iz sveže nabranih spomladanskih zelišč, jajc in mlečnih izdelkov. Dobra je topla ali hladna, kot samostojna jed ali prigrizek. Recept je TUKAJ.

Rižota s čemažem
Rižota s čemažem FOTO: Shutterstock

Rižota s čemažem

Čemaž se odlično obnese tudi kot dodatek kremasti italijanski rižoti. V kolikor vam je njegov okus preveč intenziven, lahko liste pred uporabo tudi na hitro blanširate. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
Kuhinje

