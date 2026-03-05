Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip

Allium ursinum, pri nas bolj znan kot čemaž ali divji česen, je v zadnjih letih postal prava kulinarična zvezda. Ko se v gozdovih pojavijo njegove značilne zelene preproge, se začne tudi vsakoletna "čemaževa nabiralna mrzlica": družbena omrežja preplavijo fotografije šopkov in domačih pestov, recepti pa doživijo pravi razcvet.
Zakaj je tako priljubljen? Ker združuje vse, kar sodobna kuhinja obožuje – zdravstvene koristi, sezonskost, lokalnost in izrazit, a hkrati svež okus. Njegova nežna česnova aroma je manj agresivna od klasičnega česna, zato se odlično poda tako k preprostim jedem kot k nekoliko drznejšim kombinacijam. Uporabimo ga lahko v pestu, juhah, namazih, rižotah, testeninah ali celo v testu za kruh.
V nadaljevanju smo zbrali top recepte, s katerimi boste to najbolj priljubljeno sestavino ta hip kar najbolje izkoristili.
Čemaževa juha s krompirjem
Popolna pomladna jed, ki združuje nežno česnovo aromo svežega čemaža in prijetno sitost krompirja. Preprosta, a polnega okusa, navduši s svojo svežino in živo zeleno barvo ter je idealna izbira za lahkotno kosilo. Recept je TUKAJ.
Čemaževi njoki s skuto
Jed je posebnega, bogatega okusa in bo vas in vaše goste ali domače navdušila tudi s čudovitim videzom. Recept je TUKAJ.
Čemažev pesto
Lahko ga uporabite kot omako za testenine ali vmešate v rižoto. Odličen je tudi kot namaz na svežem ali popečenem kruhu. Odličen pa je tudi kot začimba, s katero lahko obogatite številne jedi - od juhe do solate. Recept je TUKAJ.
Spomladanska pita s čemažem
Nadvse okusna pita, pripravljena iz sveže nabranih spomladanskih zelišč, jajc in mlečnih izdelkov. Dobra je topla ali hladna, kot samostojna jed ali prigrizek. Recept je TUKAJ.
Rižota s čemažem
Čemaž se odlično obnese tudi kot dodatek kremasti italijanski rižoti. V kolikor vam je njegov okus preveč intenziven, lahko liste pred uporabo tudi na hitro blanširate. Recept je TUKAJ.