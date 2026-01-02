okusno.je
Svinjska ribica v poprovi omaki s polentnimi njoki
Kaj skuhati

Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev

Nedeljsko kosilo ima v mnogih domovih poseben pomen, zato ni presenetljivo, da se vedno znova vračamo k preverjenim in priljubljenim jedem. V tokratnem izboru predstavljamo pet mesnih jedi, ki združujejo domačnost, preprostost in preverjen okus - prav takšne, kot jih imajo najraje naši bralci.

M.J.
02. 01. 2026 04.00

Nedelja je dan, ko si radi vzamemo več časa za kuhanje in skupne obroke z družino ali prijatelji. Prav zato so nedeljska kosila pogosto bolj bogata, domača in pripravljena z mislijo na užitek za mizo. Na podlagi priljubljenosti receptov leta 2025 smo pripravili izbor petih mesnih jedi, ki so se v iztekajočem letu pri bralcih portala Okusno.je zbudile največ zanimanja in pozitivnih komentarjev.

S temi recepti bo nedeljsko kosilo še okusnejše
Preberi še S temi recepti bo nedeljsko kosilo še okusnejše

Skupne točke vseh izbranih receptov so preprosta priprava, preverjeni okusi in jedi, ki vedno znova navdušijo tako domače kot goste.

Svinjska ribica v poprovi omaki s polentnimi njoki
Svinjska ribica v poprovi omaki s polentnimi njoki FOTO: Sanja Sirk

Svinjska ribica v poprovi omaki s koruznimi njoki

Nežna svinjska ribica v kremni poprovi omaki je ena tistih jedi, ki združujejo eleganco in domačnost. V kombinaciji s koruznimi njoki ustvari popolno ravnovesje med sočnostjo mesa in polnim okusom priloge, zaradi česar je odlična izbira za nekoliko bolj slovesno nedeljsko kosilo. Recept je TUKAJ.

Goveji zrezki v naravni omaki
Goveji zrezki v naravni omaki FOTO: Sanja Sirk

Goveji zrezki v naravni omaki

Klasični zrezki v naravni omaki so brezčasna izbira, ki nikoli ne razočara. Počasi pripravljena omaka poudari okus mesa, jed pa je popolna v družbi številnih prilog: od krompirja, rezancev in riža do sezonske zelenjave. Prava klasika za vse, ki prisegajo na tradicionalne okuse. Recept je TUKAJ.

Krompirjeva musaka
Krompirjeva musaka FOTO: Shutterstock

Krompirjeva musaka

Krompirjeva musaka je nasitna domača jed, ki pogosto obudi spomine na otroštvo. Plasti krompirja, mletega mesa in smetanove aromatične omake se v pečici povežejo v bogato jed, ki je še posebej priljubljena takrat, ko si želimo konkretnega in toplega nedeljskega kosila. Recept je TUKAJ.

Testenine v smetanovi omaki s piščancem
Testenine v smetanovi omaki s piščancem FOTO: Shutterstock

Testenine v smetanovi omaki s piščancem

Ta jed je idealna za vse, ki imajo radi kremne omake in hitro pripravo. Piščančje meso v kombinaciji s testeninami in smetanovo omako ustvari priljubljeno jed, ki je primerna za vsak dan, a hkrati dovolj posebna tudi za nedeljo. Recept je TUKAJ.

Svinjska rebra iz pečice s krompirjem in zelenjavo
Svinjska rebra iz pečice s krompirjem in zelenjavo FOTO: Sanja Sirk

Svinjska rebra iz pečice s krompirjem in zelenjavo

Počasi pečena svinjska rebra, ki se zlahka ločijo od kosti, so sinonim za pravo nedeljsko razvajanje. V kombinaciji s krompirjem in zelenjavo iz pečice nastane bogata jed, ki napolni kuhinjo z mamljivimi vonjavami in združi vso družino za mizo. Recept je TUKAJ.

