Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev

Nedelja je dan, ko si radi vzamemo več časa za kuhanje in skupne obroke z družino ali prijatelji. Prav zato so nedeljska kosila pogosto bolj bogata, domača in pripravljena z mislijo na užitek za mizo. Na podlagi priljubljenosti receptov leta 2025 smo pripravili izbor petih mesnih jedi, ki so se v iztekajočem letu pri bralcih portala Okusno.je zbudile največ zanimanja in pozitivnih komentarjev.
Skupne točke vseh izbranih receptov so preprosta priprava, preverjeni okusi in jedi, ki vedno znova navdušijo tako domače kot goste.
Svinjska ribica v poprovi omaki s koruznimi njoki
Nežna svinjska ribica v kremni poprovi omaki je ena tistih jedi, ki združujejo eleganco in domačnost. V kombinaciji s koruznimi njoki ustvari popolno ravnovesje med sočnostjo mesa in polnim okusom priloge, zaradi česar je odlična izbira za nekoliko bolj slovesno nedeljsko kosilo. Recept je TUKAJ.
Goveji zrezki v naravni omaki
Klasični zrezki v naravni omaki so brezčasna izbira, ki nikoli ne razočara. Počasi pripravljena omaka poudari okus mesa, jed pa je popolna v družbi številnih prilog: od krompirja, rezancev in riža do sezonske zelenjave. Prava klasika za vse, ki prisegajo na tradicionalne okuse. Recept je TUKAJ.
Krompirjeva musaka
Krompirjeva musaka je nasitna domača jed, ki pogosto obudi spomine na otroštvo. Plasti krompirja, mletega mesa in smetanove aromatične omake se v pečici povežejo v bogato jed, ki je še posebej priljubljena takrat, ko si želimo konkretnega in toplega nedeljskega kosila. Recept je TUKAJ.
Testenine v smetanovi omaki s piščancem
Ta jed je idealna za vse, ki imajo radi kremne omake in hitro pripravo. Piščančje meso v kombinaciji s testeninami in smetanovo omako ustvari priljubljeno jed, ki je primerna za vsak dan, a hkrati dovolj posebna tudi za nedeljo. Recept je TUKAJ.
Svinjska rebra iz pečice s krompirjem in zelenjavo
Počasi pečena svinjska rebra, ki se zlahka ločijo od kosti, so sinonim za pravo nedeljsko razvajanje. V kombinaciji s krompirjem in zelenjavo iz pečice nastane bogata jed, ki napolni kuhinjo z mamljivimi vonjavami in združi vso družino za mizo. Recept je TUKAJ.