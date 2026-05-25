To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo

Testenine so ena tistih jedi, ki jih imamo skoraj vedno doma in pogosto rešijo vprašanje: "Kaj bomo danes kuhali?" Prav zato ne preseneča, da so hitri testeninski recepti med najbolj iskanimi idejami za kosilo. Priprava je preprosta, možnosti kombinacij pa skoraj neskončne – od kremastih omak in piščanca do sezonske zelenjave in lahkotnih pomladnih okusov.
Tokrat smo zbrali pet hitrih testeninskih jedi, ki so odlična izbira za dneve, ko nimamo veliko časa ali idej za kuhanje. Skupno jim je to, da so pripravljene hitro, sestavine niso zapletene, rezultat pa je vedno okusno in nasitno kosilo za vso družino.
Testenine v smetanovi omaki s piščancem
Sočen piščanec, nežna smetanova omaka in testenine ustvarijo eno najbolj priljubljenih kombinacij za hitro kosilo. Jed je pripravljena v približno pol ure, navduši pa z bogatim okusom in kremasto teksturo. Recept je TUKAJ.
Testenine s tuno in koruzo
Ena najbolj praktičnih rešitev za hitro kosilo iz sestavin, ki jih imamo pogosto že doma. Tuna, koruza in testenine ustvarijo preprosto, a okusno jed, ki je pripravljena v manj kot 20 minutah. Če jih naložimo v pekač, potrosimo z naribanim sirom in na hitro zapečemo v pečici, pa jed še malce nadgradimo in poskrbimo, da je še bolj okusna in nasitna. Recept je TUKAJ.
Testeninska solata s pestom, mocarelo, olivami in paradižniki
Lahkotna testeninska jed, ki je idealna za tople dni. Kombinacija pesta, svežih češnjevih paradižnikov, oliv in mocarele poskrbi za hitro kosilo z veliko svežine in mediteranskega okusa. Recept je TUKAJ.
Hitre testenine iz ene ponve
Popolna rešitev za dneve, ko si želimo okusnega kosila brez dolge priprave in gore umazane posode. Kremasta omaka s česnom, parmezanom in smetano poskrbi za bogat okus, največja prednost recepta pa je, da se vse skuha kar v eni sami ponvi. Recept je TUKAJ.
Riževe testenine z zelenjavo in arašidovim maslom
Odlična izbira za hitro rastlinsko kosilo, polno okusa in svežih sestavin. Kremasta arašidova omaka se odlično poveže s hrustljavo zelenjavo in nežnimi riževimi testeninami, jed pa navduši vse, ki iščejo preproste veganske oziroma brezmesne ideje za vsak dan. Recept je TUKAJ.