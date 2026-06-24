Vse dodate v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine

Najboljši recepti so pogosto tisti, pri katerih pečica opravi večino dela namesto nas. To še posebej velja za testenine s paradižniki, pršutom in skuto, pri katerih se preproste sestavine med peko spremenijo v bogato in izjemno okusno omako. Skrivnost recepta je v kombinaciji sladkih češnjevih paradižnikov, česna in pršuta, ki se skupaj pečejo toliko časa, da se paradižniki zmehčajo in povežejo z ostalimi sestavinami. Ko dodamo še skuto in nariban sir, nastane božanska omaka, ki je hkrati lahka in prijetno kremasta. Na koncu jo le še zmešamo z izbranimi kuhanimi testeninami in kosilo ali večerja je pripravljena.

Takšni recepti so še posebej dobrodošli poleti, ko je na voljo obilica paradižnikov in si želimo jedi, ki niso zapletene, a vseeno navdušijo z okusom. Dodatna prednost je tudi prilagodljivost recepta: če želite vegetarijansko različico, lahko pršut preprosto izpustite. Ker ta sicer prispeva precej slanosti in arome, je v tem primeru priporočljivo omako nekoliko bolj začiniti s soljo in po želji dodati še sveža zelišča, kot sta bazilika ali origano. V dobre pol ure dela boste ustvarili testenine, ki združujejo najboljše iz poletne kuhinje – malo sestavin, preprosto pripravo in veliko okusa.

icon-expand V dobre pol ure dela boste ustvarili testenine, ki združujejo najboljše iz poletne kuhinje. FOTO: Su.S.

Sestavine: - 500 g češnjevih paradižnikov - 7 strokov česna - svež timijan - oljčno olje - sol in mleti poper - 100 g pršuta - 500 g poljubnih testenin (školjkic, peresnikov, rigatonov ...) - 30 g masla - 150 g pasirane skute (lahko tudi rikota) - 120 g naribane gavde - 30 g naribanega parmezana - sveža bazilika

Priprava: 1. Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija. Neolupljene stroke česna stremo z nožem. 2. Paradižnike operemo in stresemo na pekač. Dodamo strt česen, solimo, popramo, pokapamo z oljčnim oljem ter premešamo. Po vrhu razporedimo vejice timijana in rezine pršuta, nato pa pekač za 20 minut potisnemo v pečico. 3. Pečene stroke česna iztisnemo iz lupin in jih spasiramo skupaj z dvema tretjinama pečenega paradižnika ter skuto. 4. Testenine skuhamo, da so še čvrste na ugriz (so kuhane 'al dente'). V skledico odlijemo dve zajemalki vode, v kateri so se testenine kuhale, nato jih odcedimo. 5. V isti posodi segrejemo maslo. Ko se stopi, dodamo pasirane paradižnike in zajemalko prihranjene vode. Premešamo, dodamo še gavdo in parmezan ter znova premešamo. 6. Na koncu vmešamo še testenine in po potrebi prilijemo še malce vode od kuhanja testenin. 7. Testenine serviramo z grobo narezanim pršutom, s še malce parmezana ter svežo baziliko.