Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova

Ko želite dobro kosilo brez gore umazane posode

Včasih si za kosilo zaželimo nekaj konkretnega, domačega in kremastega, vendar se nam po koncu kuhanja nikakor ne ljubi pomivati številnih loncev in ponv. Takrat pridejo na vrsto jedi iz ene ponve. Te testenine z mesnimi kroglicami so prav takšen recept. Najprej v isti ponvi popečemo majhne, sočne mesne kroglice, nato dodamo čebulo in česen, na koncu pa kar v isto ponev stresemo še testenine ter prilijemo mesno osnovo in sladko smetano. Testenine se tako skuhajo neposredno v omaki in med kuhanjem vpijejo vse njene okuse.

Rezultat so kremaste testenine z lepo zapečenimi mesnimi kroglicami, ki jih na koncu obogatimo še z izdatno pestjo naribanega parmezana. In še ena prednost: recept lahko brez težav pripravite tudi takrat, ko se vam za kuhanje ne ljubi porabiti veliko časa. Večino dela opravi ena sama ponev, po kosilu pa vas čaka tudi precej manj pomivanja.

icon-expand Testenine z mesnimi kroglicami v kremni omaki FOTO: Shutterstock

Testenine z mesnimi kroglicami v kremni omaki

Za mesne kroglice: - 500 g mletega govejega mesa - 2 stroka česna - žličke italijanske mešanice začimb - žličke soli - mleti črni poper po okusu - žličke čebule v prahu - 1 jajce Za omako: - 2 žlici olja - 1 žlica masla - 1 manjša čebula - 2 stroka česna - 300–350 g rigatonov, peresnikov ali metuljčkov - 500 ml mesne osnove - 360 ml sladke smetane - sol in mleti poper po okusu - 1 večja pest naribanega parmezana

Priprava: Mleto goveje meso damo v skledo in mu dodamo sesekljan česen, italijansko mešanico začimb, sol, poper, čebulo v prahu in jajce. S čistimi rokami vse skupaj dobro pregnetemo, da se sestavine enakomerno povežejo. Iz mase oblikujemo manjše mesne kroglice. V večji in dovolj globoki ponvi segrejemo olje. Dodamo mesne kroglice in jih med obračanjem z vseh strani zlato rjavo popečemo. Ko so kroglice lepo zapečene, v ponev dodamo maslo, nato še drobno sesekljano čebulo in česen. Med občasnim mešanjem pražimo približno 2 minuti, da se čebula zmehča in zadiši. V ponev stresemo izbrane testenine in prilijemo mesno osnovo ter sladko smetano. Začinimo s soljo in poprom. Premešamo, ponev pokrijemo in jed na zmernem ognju kuhamo toliko časa, da se testenine zmehčajo. Med kuhanjem občasno premešamo. Če se omaka zgosti prehitro, dodamo še malo mesne osnove ali vode. Ko so testenine kuhane, ponev odstavimo z ognja in vmešamo bogato pest sveže naribanega parmezana. Dobro premešamo, da se sir stopi in skupaj s smetano ustvari gosta, svilnata omaka. Kremaste testenine z mesnimi kroglicami postrežemo takoj, dokler so še vroče. Po vrhu lahko dodamo še malo naribanega parmezana in nekaj sveže sesekljanega peteršilja.

icon-expand Testenine z mesnimi kroglicami v ponvi FOTO: Shutterstock