okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Testenine s smetanovo omako s piščancem
Kaj skuhati

Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure

Ko vam primanjkuje časa, a si kljub temu želite topel in okusen obrok, so testenine vedno dobra izbira. Zbrali smo pet preprostih receptov, ki jih lahko pripravite v največ pol ure in so popolni za hitro kosilo ali večerjo med tednom.

M.J.
21. 01. 2026 04.00

Zaradi hitrega tempa vsakdanjika za kuhanje pogosto nimamo veliko časa, a to še ne pomeni, da se moramo odpovedati domačim obrokom. Testenine so ena tistih sestavin, ki nas vedno rešijo v zadnjem trenutku, saj so hitro pripravljene, možnosti kombinacij pa so skoraj neskončne. Z nekaj osnovnimi sestavinami, malo domišljije in pravimi recepti lahko tudi v 30 minutah ustvarimo okusno jed, ki bo navdušila vso družino.

Hitra kosila, pripravljena brez kompliciranja in stresa
Preberi še Hitra kosila, pripravljena brez kompliciranja in stresa

V nadaljevanju vam predstavljamo pet idej za testeninske jedi, ki so pripravljene hitro, brez zapletenih postopkov in dolgega stanja ob štedilniku. Od kremnih omak in lahkotnih zelenjavnih kombinacij do nasitnih mesnih različic – recepti so idealni za dni, ko si želite nekaj dobrega, a brez stresa in dolgih priprav.

Testenine v smetanovi omaki s piščancem
Testenine v smetanovi omaki s piščancem FOTO: Shutterstock

Testenine v smetanovi omaki s piščancem

Sočno, zlato zapečeno piščančje meso, nežna smetanova omaka in popolno kuhani rezanci ustvarijo preprost, a bogat obrok, ki vedno navduši. Recept je TUKAJ.

Špageti v paradižnikovi omaki s sardelami
Špageti v paradižnikovi omaki s sardelami FOTO: Su.S.

Špageti v hitri paradižnikovi omaki s sardelami

V manj kot pol ure pripravljene testenine v bogati paradižnikovi omaki s konzerviranimi sardinami, olivami in kaprami. Odlična ideja za obrok, ko se vam mudi, ali ob pogledu na prazen hladilnik. Recept je TUKAJ.

Testenine z bučkami in pinjolami iz ene ponve
Testenine z bučkami in pinjolami iz ene ponve FOTO: Shutterstock

Testenine z bučkami in pinjolami iz ene ponve

Okusna jed je pripravljena v eni ponvi, zato je primerna tudi za manjše kuhinje. Ker je skuhana v slabe pol ure, pa je hkrati tudi odlična izbira za dni, ko se vam ne ljubi kuhati. Recept je TUKAJ.

Testenine z zelenjavo, tofujem in arašidovim maslom
Testenine z zelenjavo, tofujem in arašidovim maslom FOTO: Klara Peterlin

Testenine z arašidovim maslom (primerno za vegane)

Rastlinska jed s popolno harmonijo okusov – preprosta, a daleč od vsakdanje. Testenine z zelenjavo, tofujem in pikantno arašidovo omako so ustvarjene za tiste, ki si želijo nekaj drugačnega, a kljub temu enostavnega in domačega. Recept je TUKAJ.

Tunina omaka s metano
Tunina omaka s metano FOTO: Su.S.

Testenine s tunino omako s smetano

Ekspresno hitro pripravljen obrok, za katerega uporabimo poljubne testenine. Omako boste namreč pripravili, medtem ko se bodo testenine kuhale. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Preprosta kosila, ki jih imamo vsi radi in so pripravljena v pol ure
Preberi še Preprosta kosila, ki jih imamo vsi radi in so pripravljena v pol ure
Največje napake pri kuhanju testenin
Preberi še Največje napake pri kuhanju testenin
Kaj skuhati v pol ure? Okusne ideje za vse dni v tednu
Preberi še Kaj skuhati v pol ure? Okusne ideje za vse dni v tednu
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
testenine recept testenine na hitro preproste testenine hitre omake za testenine hitro kosilo
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu