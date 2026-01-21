Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure

Zaradi hitrega tempa vsakdanjika za kuhanje pogosto nimamo veliko časa, a to še ne pomeni, da se moramo odpovedati domačim obrokom. Testenine so ena tistih sestavin, ki nas vedno rešijo v zadnjem trenutku, saj so hitro pripravljene, možnosti kombinacij pa so skoraj neskončne. Z nekaj osnovnimi sestavinami, malo domišljije in pravimi recepti lahko tudi v 30 minutah ustvarimo okusno jed, ki bo navdušila vso družino.
V nadaljevanju vam predstavljamo pet idej za testeninske jedi, ki so pripravljene hitro, brez zapletenih postopkov in dolgega stanja ob štedilniku. Od kremnih omak in lahkotnih zelenjavnih kombinacij do nasitnih mesnih različic – recepti so idealni za dni, ko si želite nekaj dobrega, a brez stresa in dolgih priprav.
Testenine v smetanovi omaki s piščancem
Sočno, zlato zapečeno piščančje meso, nežna smetanova omaka in popolno kuhani rezanci ustvarijo preprost, a bogat obrok, ki vedno navduši. Recept je TUKAJ.
Špageti v hitri paradižnikovi omaki s sardelami
V manj kot pol ure pripravljene testenine v bogati paradižnikovi omaki s konzerviranimi sardinami, olivami in kaprami. Odlična ideja za obrok, ko se vam mudi, ali ob pogledu na prazen hladilnik. Recept je TUKAJ.
Testenine z bučkami in pinjolami iz ene ponve
Okusna jed je pripravljena v eni ponvi, zato je primerna tudi za manjše kuhinje. Ker je skuhana v slabe pol ure, pa je hkrati tudi odlična izbira za dni, ko se vam ne ljubi kuhati. Recept je TUKAJ.
Testenine z arašidovim maslom (primerno za vegane)
Rastlinska jed s popolno harmonijo okusov – preprosta, a daleč od vsakdanje. Testenine z zelenjavo, tofujem in pikantno arašidovo omako so ustvarjene za tiste, ki si želijo nekaj drugačnega, a kljub temu enostavnega in domačega. Recept je TUKAJ.
Testenine s tunino omako s smetano
Ekspresno hitro pripravljen obrok, za katerega uporabimo poljubne testenine. Omako boste namreč pripravili, medtem ko se bodo testenine kuhale. Recept je TUKAJ.