Ponedeljek brez idej za tedenski jedilnik: odlični recepti, ki rešijo ves teden

Ponedeljek prinese nov delovni teden, z njim pa pogosto tudi isto vprašanje: kaj bomo skuhali za kosilo? Če se vsak dan znova odločamo, kaj bo na mizi, hitro zmanjka idej, časa in tudi volje za kuhanje. Zato je veliko lažje, če jedilnik vsaj približno načrtujemo vnaprej.

Pripravili smo pet receptov za pet delovnih dni, pri katerih ni veliko kompliciranja, sestavine pa so takšne, ki jih lahko brez težav vključimo v vsakdanji jedilnik. V ponedeljek pride na vrsto ekspresno kosilo, v torek bo pečica opravila večino dela, s sredino tedna se prileže nekaj na žlico, četrtek je rezerviran za kremasto rižoto, teden pa zaključimo s slastnimi tortiljami, ki jih lahko vsak prilagodi po svojem okusu. Tako vam ni treba vsak dan znova razmišljati, kaj bo za kosilo – v ponedeljek si ogledate seznam, preverite, kaj potrebujete, in imate jedilnik za ves delovni teden praktično že pripravljen.

icon-expand Tunina omaka s metano FOTO: Su.S.

Ponedeljek: Testenine s tunino omako s smetano

Za začetek tedna izberite jed, ki je pripravljena v manj kot pol ure. Testenine s tunino omako s smetano so odlična rešitev za dan, ko se domov vrnemo lačni in nimamo časa za dolgotrajno kuhanje. Omaka je kremasta, tunina poskrbi za nasitnost, testenine pa so na mizi, še preden bi se uspeli lotiti bolj zapletenega recepta. Ogledate si ga lahko TUKAJ. Praktični nasvet: Če želite še bolj pospešiti pripravo, omako pripravite medtem, ko se kuhajo testenine. Tako bo kosilo skorajda pripravljeno hkrati z njimi.

icon-expand Piščanec s slanino, krompirjem in zelenjavo na enem pekaču FOTO: Shutterstock

Torek: Piščanec, slanina, krompir in zelenjava na enem pekaču

V torek naj večino dela opravi pečica. Piščanec s slanino, krompirjem in zelenjavo je tip kosila, pri katerem vse sestavine zložimo na en pekač, začinimo in pustimo, da se med peko povežejo v okusno in nasitno jed. Prednost takšnega kosila je tudi manj posode, ki jo moramo pomiti. Recept je TUKAJ. Praktični nasvet: Zelenjavo izberite glede na sezono oziroma tisto, kar imate trenutno v hladilniku. Tako lahko recept vsakič nekoliko prilagodite in hkrati porabite zalogo zelenjave, ki bi sicer ostala pozabljena.

icon-expand Mineštra FOTO: Shutterstock

Sreda: Zelenjavna mineštra s testeninami

Ko smo že na polovici tedna, se prileže nekaj na žlico. Zelenjavna mineštra s testeninami je preprosta, topla in nasitna jed, v katero lahko brez težav vključimo različne vrste zelenjave in stročnic. Brez težav lahko porabimo tudi manjše količine zelenjave, ki so ostale od priprave prejšnjih dni. Recep najdete TUKAJ. Praktični nasvet: Mineštro skuhajte v nekoliko večjem loncu. Naslednji dan bo še vedno odlična, po potrebi pa ji lahko pred pogrevanjem dodate malo vode ali jušne osnove. Če jo nameravate shraniti za več dni, testenine raje skuhajte posebej in jih dodajte ob serviranju.

icon-expand Rižota s piščancem in zelenjavo FOTO: Profimedia

Četrtek: Rižota s piščancem in zelenjavo

Četrtkovo kosilo naj bo konkretno, vendar še vedno preprosto. Rižota s piščancem in zelenjavo je nasitna jed iz enega lonca, ki združuje meso, zelenjavo in riž. Priprava sicer zahteva nekaj več pozornosti kot torkov pekač, vendar je rezultat kremast in okusen obrok, za katerega ne potrebujemo številnih prilog. Recept je TUKAJ. Praktični nasvet: Da se izognete rezanju zelenjave, lahko za pripravo rižote uporabite poljubno zamrznjeno zelenjavno mešanico.

icon-expand Tortilje z mletim mesom FOTO: Su.S.

Petek: Tortilje z mletim mesom

Petek zaključimo s tortiljami, ki so vse prej kot dolgočasne. Napolnimo jih z bogatim in sočnim mesnim nadevom, zvijemo v rolice ter zložimo v pekač. Po vrhu jih potresemo z izdatno količino sira in postavimo v pečico, kjer se spečejo do zlato rjave barve. Rezultat je nasitna jed s sočnim nadevom in prijetno hrustljavo, zapečeno sirovo skorjico, ki ji za piko na i ob serviranju lahko dodamo še žlico kisle smetane ali grškega jogurta. Recept je TUKAJ. Praktični nasvet: Pripravite večjo količino nadeva in ga shranite v hladilniku. Tako ga lahko naslednji dan uporabite tudi za hitro kosilo ali pa ostanek nadeva dodate rižu ga uporabite za pripravo nachosov.

S petimi preprostimi recepti je lahko tudi načrtovanje kosil precej manj stresno. En recept za vsak delovni dan pomeni eno odločitev manj – in več časa za vse drugo, kar prinese teden.