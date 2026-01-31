okusno.je
Svinjska ribica v poprovi omaki s polentnimi njoki
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana

Svinjska ribica je eden najnežnejših in vsestranskih kosov mesa, ki omogoča številne načine priprave. V članku predstavljamo ideje za tri okusne različice – pečeno v pečici, pripravljeno v bogati omaki in nadevano. Recepti dokazujejo, da lahko iz iste osnove ustvarimo povsem različne jedi, primerne tako za vsakdan kot za posebne priložnosti.

M.J.
31. 01. 2026 04.00

Svinjski file, poznan tudi kot svinjska ribica, slovi po svoji mehkobi, blagem okusu in hitri pripravi. Prav zaradi teh lastnosti je odlična izbira, ko želimo pripraviti jed, ki je hkrati preprosta in nekoliko bolj posebna. Ker je meso zelo pusto in nežno, dopušča različne tehnike priprave ter se lepo poda tako k preprostim začimbam kot tudi k bogatejšim omakam in nadevom.

Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?

Ena izmed največjih prednosti svinjske ribice je njena prilagodljivost. Pečena v pečici navduši s sočnostjo in enakomerno zapečeno skorjico, v omaki se poveže z aromami in ustvari poln, domač okus, nadevana pa postane prava zvezda slavnostne mize. Z nekaj osnovnimi sestavinami in pravilno pripravo lahko iz istega kosa mesa pripravimo tri povsem različne jedi, ki zadovoljijo različne okuse in priložnosti.

Odlični recepti za ljubitelje sočne svinjske ribice
Odlični recepti za ljubitelje sočne svinjske ribice

Ne glede na to, ali iščete idejo za hitro kosilo, sproščeno vikend razvajanje ali nekoliko bolj svečano jed, bo svinjski file odlična osnova, ki vedno znova dokazuje, zakaj ima stalno mesto v domači kuhinji.

Svinjski file z zelenjavo
Svinjski file z zelenjavo FOTO: Su.S.

Svinjska ribica z zelenjavo iz pečice

Lepo začinjen svinjski file v kombinaciji z zelenjavo in gobami iz pečice. Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo.

Svinjska ribica v poprovi omaki s polentnimi njoki
Svinjska ribica v poprovi omaki s polentnimi njoki FOTO: Sanja Sirk

Svinjska ribica v poprovi omaki s polentnimi njoki

Jed je zelo primerna za slavnostna družinska kosila, saj se hitro pripravi. Okus njokov prijetno preseneti v kombinaciji z okusnim svinjskim filejem v poprovi omaki.

Polnjena svinjska ribica in pečen krompir
Polnjena svinjska ribica in pečen krompir FOTO: osebni arhiv

Polnjena svinjska ribica s pečenim krompirjem

S suhimi jurčki, porom in panceto polnjen svinjski file, pečen v samo 20 minutah, je odlična ideja za hitro pripravljeno nedeljsko ali pa nekoliko bolj slavnostno kosilo oziroma večerjo. Prilogo pripravite kar v isti posodi, zato se lahko med peko mirno posvetite gostom.

