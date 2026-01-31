Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana

Kaj skuhati?

Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve

Si pogosto brez idej, kaj skuhati? Rabiš nove ideje za hitre in preproste obroke? Prijavi se na e-novičke in vsak teden boš preskrbljen z novimi okusnimi recepti.

Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake.